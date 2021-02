Sous la pression de Biden, la Chine appelle à l’autonomie de l’UE

Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a appelé lundi l’UE à agir « de manière indépendante et autonome », un jour après que le président américain Joe Biden a juré de confronter Pékin à une « concurrence extrême ».

Wang a fait ces remarques lors d’une réunion vidéo avec le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, qui a déclaré à son homologue chinois que l’UE avait des « liens solides » avec les États-Unis et s’est félicité de « l’engagement de Biden à travailler en coopération avec les partenaires internationaux et les institutions multilatérales ».

La décision de Pékin de tester la loyauté géostratégique de Bruxelles est intervenue après que Biden a déclaré dimanche qu ‘ »il y aura une concurrence extrême » entre les États-Unis et la Chine. Son secrétaire d’État, Antony Blinken, a déclaré que les États-Unis « travailleraient avec leurs alliés et partenaires pour défendre nos valeurs et nos intérêts communs » après un appel avec le plus haut diplomate chinois, Yang Jiechi, vendredi.

Bien qu’elle soit qualifiée par Bruxelles de rival systémique, la Chine est encouragée par le fait que l’UE met l’accent sur «l’autonomie stratégique», ce qui empêcherait l’Europe de virer trop loin dans une orbite américaine pour affronter la Chine. En effet, la chancelière allemande Angela Merkel et le président français Emmanuel Macron n’ont pas tardé à étouffer l’idée que Paris et Berlin rejoindraient toute sorte d’alliance démocratique dirigée par les États-Unis contre la Chine.

« Tant que la Chine et l’UE élaborent des politiques de manière indépendante et autonome du point de vue de l’intérêt commun, il y aura de grandes réalisations. L’accord global d’investissement Chine-UE est un bon exemple », a déclaré Wang.

Il a également déclaré à Borrell que la Chine n’approuvait pas les « mensonges et la désinformation » entourant le traitement des musulmans au Xinjiang et des militants pro-démocratie à Hong Kong, les responsables de l’UE ayant exprimé leur inquiétude face aux violations des droits de l’homme dans ce pays.

Borrell « a souligné la nécessité de discuter des questions où il y a des désaccords afin de maintenir une relation franche », a déclaré son bureau dans un communiqué. « À cet égard, il a réitéré les vives inquiétudes de l’UE concernant la pression continue sur la démocratie et les droits fondamentaux à Hong Kong, le traitement des défenseurs des droits de l’homme, ainsi que le traitement des minorités ethniques et religieuses, en particulier au Xinjiang. »

Borrell a réitéré l’invitation du président du Conseil européen Charles Michel au président Xi Jinping de se joindre à une réunion UE-Chine avec les dirigeants de l’UE qui se tiendra à Bruxelles plus tard dans l’année, « lorsque les conditions le permettront ».

« Il y a eu une réponse positive » de Wang, selon le communiqué de l’UE.

On ne sait pas comment l’équipe de Biden souhaiterait collaborer avec l’Europe sur les politiques chinoises – ni jusqu’où l’Europe irait pour se joindre à Washington sans bouleverser la Chine, de qui elle a obtenu, sur papier, un accès au marché sans précédent le mois dernier.

« L’UE et les États-Unis s’accordent sur le défi stratégique posé par l’affirmation internationale croissante de la Chine, même si nous ne sommes pas toujours d’accord sur la meilleure façon de résoudre ce problème. Le nouveau dialogue UE-États-Unis sur la Chine fournira un mécanisme clé pour faire avancer nos intérêts. et gérer nos différences », a déclaré la Commission européenne dans un agenda transatlantique après que Biden eut déclaré la victoire.

Cependant, les deux plus grands pays de l’UE se méfient d’une relation trop étroite avec les États-Unis sur la question de la Chine.

« Une situation à réunir tous ensemble contre la Chine, c’est un scénario de la plus conflictuelle possible », a déclaré Macron la semaine dernière, à la suite d’un appel similaire de Merkel à ne pas choisir son camp entre les États-Unis et la Chine.