Trump a caché ses appels avec Poutine. Maintenant, Biden y a accès.

Les interactions de Trump avec Poutine et d’autres responsables russes étaient certainement loin des discussions normalement soigneusement chorégraphiées entre les dirigeants du monde – Trump au début de son mandat est allé jusqu’à divulguer des informations classifiées aux diplomates russes dans le bureau ovale.

Mais d’anciens conseillers principaux de Trump ont déclaré qu’il était rare que Trump dise au dirigeant russe quoi que ce soit qu’il n’ait pas déjà dit publiquement (ou qu’il lâche simplement plus tard en se plaignant du «canular de la Russie»). Marina Gross, qui a interprété de nombreux appels et réunions de Trump avec Poutine, a déclaré à ses associés qu’écouter leurs conversations ressemblait souvent à une écoute clandestine de deux amis discutant dans un bar, selon un ancien responsable.

Pourtant, les campagnes diplomatiques de l’ombre qui ont prospéré sous l’administration Trump sont également une priorité pour l’équipe de Biden, qui s’efforce de comprendre les politiques souvent décousues des quatre dernières années. L’appel malheureux de Trump avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a conduit à sa destitution, a également été caché dans le système de mots de passe du NSC, tout comme les appels de Trump à la famille royale saoudienne.

« C’est beaucoup plus important que la Russie et Poutine », a déclaré un autre ancien responsable de l’administration Trump. «C’est un problème à tous les niveaux pour la nouvelle équipe – en gros, essayer de savoir ce qui a [Trump] promettre aux gens de gauche à droite et au centre?

John Eisenberg, l’ancien principal avocat du NSC de Trump qui a été impliqué dans le placement des appels du président sur le serveur top secret, sera désormais l’un des représentants de Trump traitant les demandes de dossiers de la Maison Blanche Biden, selon une personne proche du dossier.

L’examen du Biden NSC sur la Russie est dirigé en partie par le directeur principal par intérim du Conseil pour la Russie et l’Asie centrale, Eric Green, un vétéran du service extérieur qui s’est spécialisé pendant des années en Russie au département d’État. Green a récemment remplacé Andrea Kendall-Taylor qui est partie pour des raisons personnelles.

Le personnel de Biden et Trump NSC s’est consulté sur une série de questions, y compris la Russie, pendant la transition. Et les responsables ont dit que c’était généralement complet. Dans les jours et les semaines qui ont précédé l’inauguration de Biden, le personnel sortant du NSC de Trump a remis des classeurs remplis de documents – y compris des rapports de renseignement, des documents de stratégie et des informations sur les opérations en cours – pour faciliter une transition en douceur.

La nouvelle équipe de sécurité nationale a également fait connaître à ses prédécesseurs les obligations et les engagements pris par l’administration Trump envers ses alliés et ses adversaires, y compris envers la Russie. Certains membres du personnel de Trump – principalement des membres d’autres agences fédérales – sont restés au NSC après le 20 janvier par souci de continuité du gouvernement et ont été utiles pour répondre aux questions du nouveau NSC.

«Nous nous sommes vraiment efforcés de bien le faire», a déclaré le deuxième ancien responsable de Trump, qui a participé au processus.