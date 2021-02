Le britannique Hancock dévoile une refonte majeure du NHS et de la protection sociale

Appuyez sur play pour écouter cet article

Le Royaume-Uni prévoit des changements radicaux dans l’organisation et la responsabilité du National Health Service dans le but à la fois de mieux intégrer les services de santé et de soins sociaux et de capitaliser sur les innovations suscitées par la pandémie.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a annoncé les changements jeudi, qui seront publiés dans un livre blanc plus tard dans la journée. Ils comprennent des plans visant à mieux coordonner les soins dans la communauté, rapprochant le gouvernement local et le NHS. Le livre blanc établit également de nouvelles règles pour réduire la bureaucratie du NHS en réduisant les appels d’offres fréquents pour les services tout en redonnant un plus grand pouvoir aux ministres et en affaiblissant l’autorité du NHS England.

Cette refonte radicale intervient alors que le Royaume-Uni se bat pour contrôler le coronavirus, les hôpitaux débordés et les listes d’attente pour les opérations planifiées et d’autres traitements gonflent à mesure que les soins dans d’autres domaines souffrent. Les chiffres publiés jeudi montrent que 4,52 millions de personnes attendaient de commencer le traitement à la fin du mois de décembre 2020, le nombre le plus élevé depuis le début des enregistrements en août 2007.

Malgré tout cela, « il n’y a pas de meilleur moment que maintenant » pour réformer le NHS, a déclaré Hancock à Times Radio. « Ces propositions visent à faciliter les choses, à aider le NHS et les collègues des services sociaux à fournir les services qui sont si importants. . »

Les changements «proviennent essentiellement du NHS eux-mêmes, [through] travailler avec le gouvernement local pour essayer d’éliminer la bureaucratie », a-t-il ajouté.

Au cours de l’année écoulée, le gouvernement local et les dirigeants du NHS ont travaillé en étroite collaboration pour fournir des soins intégrés à travers le NHS et le secteur des soins sociaux, comme dans les maisons de retraite médicalisées, mais «il existe des obstacles législatifs à cela», a expliqué Hancock.

«Nous voulons éliminer ces barrières et aider les personnes en première ligne à livrer le plus efficacement possible», a-t-il déclaré. «Le COVID et la crise ont démontré… la nécessité de ces réformes encore plus».

La dernière fois que le NHS en Angleterre a subi une réorganisation importante, c’était en 2012. Puis, comme maintenant, le parti conservateur a procédé à la grande refonte, sous la direction du secrétaire à la Santé Andrew Lansley.

Sur plusieurs années, le NHS s’est considérablement réformé en vue de transférer la responsabilité des décisions de planification de la santé des gestionnaires aux médecins et a formé le NHS England pour superviser les changements. Il a également introduit un soi-disant marché intérieur exigeant que les prestataires de soins de santé soumettent tous leurs services à un appel d’offres conformément à la loi.

À ce moment-là, des acteurs de tout le secteur de la santé se sont alignés pour critiquer les plans comme étant une bureaucratie supplémentaire nuisant à la tâche de fournir de bons soins. Certains ont fait valoir qu’ils n’avaient plus de responsabilité claire dans le nouveau système, laissant des vides de direction dans certains services.

Après des années de ces charges administratives, les dirigeants du NHS ont largement salué les plans de Hancock.

«Il s’agit de l’ensemble de réformes le plus important que le NHS ait connu en une décennie», a déclaré Danny Mortimer, directeur général de la NHS Confederation. Il a déclaré que les réformes de 2012 avaient «largement échoué» et que des changements étaient nécessaires.

«Le NHS craint traditionnellement les réorganisations perturbatrices. Cette fois-ci, ces réformes sont largement soutenues car elles renforceront les efforts d’intégration des soins aux patients », a-t-il déclaré.

Il s’est félicité des plans visant à réduire la bureaucratie par la concurrence et l’externalisation, en la remplaçant par la collaboration et le partenariat. «C’est ce que veulent les dirigeants du NHS», a-t-il déclaré. Il a toutefois mis en garde contre la formation de monopoles locaux – appelant plutôt à la poursuite du travail avec les prestataires du secteur bénévole et indépendant.

Clare Gerada, ancienne présidente du Royal College of General Practitioners et coprésidente de NHS Assembly, qui conseille le NHS England, a déclaré sur Times Radio que les réformes étaient « de très bonnes nouvelles » qui permettront aux patients d’avoir « la continuité des prestataires ».

La refonte permettra également des soins dits intégrés, réunissant des prestataires des secteurs de la santé et des services sociaux pour travailler ensemble à fournir un soutien aux personnes qui ont des besoins chroniques ou complexes, a-t-elle noté.

«Que remarqueront les généralistes? Avec un peu de chance, moins de bureaucratie », dit-elle.

D’autres experts de la santé, cependant, ont souligné certains problèmes potentiels de drapeau rouge autour de la prise de pouvoir du NHS par le parti conservateur.

«Les ministres peuvent en venir à regretter tous les nouveaux pouvoirs qui leur seront accordés sur les fermetures et déclassements d’hôpitaux, les instructions au NHS England et la responsabilité de collaborer», a déclaré Nigel Edwards, directeur général du groupe de réflexion Nuffield Trust.

«Le service de santé est si énorme que les décisions prises au centre peuvent facilement passer à côté de la réalité en première ligne», a-t-il déclaré. «Comme les gouvernements précédents l’ont appris à leurs risques et périls, centraliser le pouvoir signifie centraliser le blâme et créer plus de pression pour intervenir.»

