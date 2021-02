Les autorités chinoises ont interdit jeudi BBC World News, accusant le radiodiffuseur britannique de ne pas être « factuel et juste », selon un communiqué du gouvernement.

La décision était le résultat d’une «série de rapports falsifiés» sur des questions telles que la région du Xinjiang et la gestion du coronavirus par la Chine, a déclaré le média d’État Global Times, ajoutant que les «fausses nouvelles» ne sont pas tolérées en Chine.

La série de reportages de la BBC sur les camps d’internement au Xinjiang, le travail forcé et, plus récemment, le viol systématique de femmes musulmanes ont exaspéré les autorités de Pékin.

Alors que la BBC n’était pas disponible dans la plupart des foyers chinois, l’interdiction suggère qu’elle ne sera plus diffusée dans des lieux tels que les hôtels.

«Nous sommes déçus que les autorités chinoises aient décidé de suivre cette voie. La BBC est le radiodiffuseur d’informations international le plus fiable au monde et rend compte d’histoires du monde entier de manière équitable, impartiale et sans crainte ni faveur », a déclaré la BBC dans un déclaration.

Le ministre britannique des Affaires étrangères, Dominic Raab, l’a qualifié de «restriction inacceptable de la liberté des médias».

« La Chine a certaines des restrictions les plus sévères sur les libertés des médias et d’Internet à travers le monde, et cette dernière étape ne fera que nuire à la réputation de la Chine aux yeux du monde », a écrit Raab sur Twitter.

Le député du Parti travailliste Yasmin Qureshi, ministre fantôme du développement international, a déclaré que la décision montrait l’intolérance du gouvernement chinois à l’égard des «rapports récents révélant l’horrible viol systématique et les abus sexuels des Ouïghours et d’autres détenus dans les camps de prisonniers du Xinjiang».

«Si le gouvernement chinois n’a rien à cacher au Xinjiang, qu’a-t-il à craindre de la presse libre?» Qureshi a déclaré dans un communiqué publié par l’Alliance interparlementaire sur la Chine.

La décision de Pékin est intervenue une semaine après que la Grande-Bretagne a interdit les chaînes CGTN gérées par l’État chinois en raison de ses liens avec le Parti communiste.

L’Ofcom, le chien de garde britannique des médias, a déclaré qu’il avait pris la décision de retirer la licence de CGTN «sur les droits du diffuseur et du public à la liberté d’expression».

Cet article a été mis à jour avec des réactions et pour clarifier le service de la BBC qui a été interdit en Chine.