L’UE et le Royaume-Uni conviennent de continuer à parler pour résoudre les perturbations commerciales en Irlande du Nord

LONDRES – Après des semaines de rhétorique incendiaire, l’UE et le Royaume-Uni ont convenu de trouver des solutions à la perturbation des échanges post-Brexit dans les limites du soi-disant protocole de leur accord de divorce en Irlande du Nord.

Le vice-président de la Commission européenne, Maroš Šefčovič, a eu une «discussion franche mais constructive» avec le ministre britannique Michael Gove lors d’une réunion à Londres jeudi soir, selon un communiqué conjoint.

La visite a eu lieu après des semaines au cours desquelles les relations UE-Royaume-Uni après le Brexit ont été mises à rude épreuve par des perturbations majeures du commerce et des menaces de violence en Irlande du Nord, ainsi que par l’échec de la tentative de Bruxelles de déclencher une disposition de dérogation d’urgence dans le protocole d’Irlande du Nord. – un élément clé de l’accord de divorce du Brexit – dans le cadre de ses efforts pour contrôler les exportations de vaccins contre le coronavirus.

La dispute s’était intensifiée par correspondance écrite, Gove prévenant que le Royaume-Uni pourrait utiliser «tous les instruments à sa disposition» si Bruxelles ne faisait pas de concessions sur l’Irlande du Nord, et Šefčovič rejetant les appels à des ajustements aux opérations du protocole, au moins jusqu’à ce que le Royaume-Uni se conforme pleinement avec les règles existantes.

Mais lors du dîner-réunion de jeudi, tout en grignotant du steak et des pommes de terre rôties, les deux responsables ont convenu de réitérer leur «plein engagement» en faveur de l’accord de paix du Vendredi saint, qui visait à mettre fin à des années de violence en Irlande du Nord, et à la «bonne mise en œuvre» du protocole.

Les discussions sur les solutions potentielles à la perturbation des échanges en Irlande du Nord vont désormais «s’intensifier» au sein du comité spécialisé UE-Royaume-Uni sur le protocole. Ce travail sera ensuite signé par Gove et Šefčovič lors de la prochaine réunion du comité mixte UE-Royaume-Uni, qui devrait avoir lieu au plus tard le 24 février dans un esprit de «collaboration, responsabilité et pragmatisme», indique le communiqué.

L’UE et le Royaume-Uni «n’épargneront aucun effort» pour mettre en œuvre les mesures convenues le 17 décembre, décrites dans la déclaration conjointe comme «le fondement de notre coopération». Cet engagement intervient après que Šefčovič se plaignait auparavant que les postes de contrôle frontaliers dans les ports de Belfast et de Larne n’étaient pas encore pleinement opérationnels et que les fonctionnaires de l’UE se voyaient toujours refuser l’accès en temps réel aux systèmes informatiques du Royaume-Uni, y compris le système de dédouanement des importations.

La partie britannique était ravie que Šefčovič ait accepté de rencontrer des chefs d’entreprise nord-irlandais la semaine prochaine et d’entendre parler de leurs difficultés avec le protocole, au milieu des craintes que l’UE n’ait pas compris le risque que des syndicalistes modérés puissent se retourner contre l’accord.

Un responsable britannique a déclaré qu’ils avaient également discuté de la mobilité de la main-d’œuvre, évoquant des informations faisant état de problèmes de visas plus larges et de la nécessité de garantir que le protocole et l’accord de commerce et de coopération sur le Brexit reflètent les exigences de la zone de voyage commune entre l’Irlande et le Royaume-Uni.

Šefčovič est arrivé jeudi après-midi à Londres, désireux de calmer les tensions, et ses homologues britanniques ont apprécié son pragmatisme lors de la réunion. Mais la première rencontre en face à face entre les deux hauts fonctionnaires après avoir consommé le divorce UE-Royaume-Uni n’allait jamais être facile.

Gove avait demandé qu’un certain nombre de périodes de grâce conçues pour échelonner l’introduction de la bureaucratie associée au protocole soient prolongées jusqu’en janvier 2023, plutôt que d’expirer à des dates différentes cette année. Il a également appelé à un nouvel accord entre le Royaume-Uni et l’Irlande sur les voyages des animaux de compagnie, des «flexibilités» sur le mouvement des plants de pommes de terre et d’autres produits végétaux, et la reconnaissance mutuelle des qualifications.

«Il est décevant que le [European] La Commission n’a pas reconnu le choc et la colère ressentis dans la communauté d’Irlande du Nord suite à sa décision de déclencher l’article 16 et la nécessité de prendre des mesures urgentes pour restaurer la confiance en conséquence », a déclaré le porte-parole officiel du Premier ministre britannique avant la réunion.

Peu de temps après avoir traversé la Manche, Šefčovič a appelé à une coopération «constructive axée sur des solutions». « L’UE est absolument déterminée à faire en sorte que le protocole fonctionne, et nous considérons cela comme le seul moyen de protéger l’accord du Vendredi saint / Belfast protégeant la paix, la stabilité et la prospérité pour l’île d’Irlande », a-t-il déclaré à des journalistes devant la gare de St Pancras à Londres. .

Šefčovič a ajouté que la mise en œuvre du protocole était toujours censée être «difficile» au début, mais l’UE est prête à examiner les problèmes qu’elle a posés.

Les « plus grosses bêtes » invoquées

La réunion de Londres s’est déroulée dans le contexte de discussions diplomatiques plus larges impliquant l’Irlande, la France et l’Allemagne. Un responsable irlandais a déclaré que ce dialogue abordait ce que le gouvernement de Dublin considère comme la réponse «inutilement rigide» de l’Europe aux luttes de la Grande-Bretagne dans la gestion du commerce post-Brexit avec l’Irlande du Nord.

Le ministre irlandais des Affaires européennes, Thomas Byrne, a déclaré qu’il remerciait ses homologues de Berlin et de Paris pour la précédente «solidarité» de leurs gouvernements en soutenant un accord commercial sur le Brexit qui maintenait l’Irlande du Nord dans le marché unique de l’UE. Cet arrangement signifie que les contrôles douaniers de l’UE sont requis dans les ports d’Irlande du Nord, et non le long de sa frontière de 499 kilomètres avec la République d’Irlande.

Byrne s’est entretenu mercredi soir avec le secrétaire d’Etat français aux Affaires européennes, Clément Beaune, et jeudi avec le ministre d’Etat allemand pour l’Europe, Michael Roth.

Le responsable irlandais a déclaré que les deux réunions se sont concentrées sur «les vraies difficultés» auxquelles sont confrontés les transporteurs lors du transport de marchandises entre la Grande-Bretagne et les deux parties de l’Irlande, et le potentiel de difficultés plus grandes en Irlande du Nord si l’UE ne soutient pas des contrôles aux frontières rationalisés.

Le Premier ministre irlandais Micheál Martin a accordé une série d’entretiens jeudi, exhortant ce qu’il a appelé «les plus grandes bêtes de l’Europe» à réduire les disputes inutiles avec le Royaume-Uni.

«Éloignons-nous de cela. Ils ont besoin de le refroidir. Nous serons des dommages collatéraux dans tout cela », a déclaré Martin à la BBC.

Le principal parti protestant britannique d’Irlande du Nord, les unionistes démocrates (DUP), attise les tensions sur l’application des contrôles douaniers de l’UE. Le parti a soutenu le Brexit mais s’oppose à la création par le protocole d’une soi-disant frontière de la mer d’Irlande entre l’Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni

Dans le cadre d’une campagne contre le protocole, les politiciens unionistes démocrates ont commencé cette semaine à boycotter les réunions impliquant des fonctionnaires de la République d’Irlande.

Une telle coopération transfrontalière constitue un élément important de l’accord de paix du Vendredi saint de 1998, mais le DUP soutient qu’il ne maintiendra pas le dialogue «nord-sud» tant que la frontière maritime perturbera les relations «est-ouest» au Royaume-Uni.

Anna Isaac et Emilio Casalicchio ont contribué au reportage.

Vous voulez plus d’analyse de POLITICO? POLITICO Pro est notre service de renseignement premium pour les professionnels. Des services financiers au commerce, en passant par la technologie, la cybersécurité et plus encore, Pro fournit des renseignements en temps réel, des informations approfondies et des scoops dont vous avez besoin pour garder une longueur d’avance. Email [email protected] pour demander un essai gratuit.