Accélération du déploiement du vaccin Covid-19 de la République

Le rythme du déploiement du vaccin Covid-19 en Irlande devrait s’accélérer la semaine prochaine avec les premières doses administrées aux plus de 85 ans dans la communauté et la première utilisation généralisée du vaccin AstraZeneca.

Le Health Service Executive (HSE) indique qu’environ 40 000 secondes doses seront administrées la semaine prochaine, ainsi qu’un petit nombre de premières doses. Il s’attend à recevoir 212 000 doses des trois vaccins approuvés au cours de la seconde moitié de ce mois, contre 338 000 depuis l’arrivée des premiers vaccins ici après Noël.

Le directeur clinique de HSE, Colm Henry, a déclaré que le programme de vaccination dans les maisons de soins infirmiers et autres établissements collectifs pour les personnes de plus de 70 ans était «presque terminé». Selon le Dr Henry, cinq personnes sur 100 en Irlande ont maintenant reçu le vaccin et 1,7% sont entièrement vaccinées.

Selon le hub Covid-19 du ministère de la Santé, 248 284 vaccins avaient été administrés jusqu’à mardi dernier – 158 904 premières doses et 89 380 secondes.

La grande majorité des doses administrées ont été Pfizer-BioNTech. Seulement 1 893 doses de Moderna ont été administrées et 476 AstraZeneca.

21 600 doses supplémentaires de vaccins AstraZeneca sont arrivées en Irlande hier, à la suite de la livraison d’un envoi de taille similaire le week-end dernier. Sur le premier accouchement, 15 000 ont été envoyés dans des hôpitaux, 3 000 au Service national d’ambulance et 2 000 sont utilisés pour la vaccination pop-up des agents de soins primaires.

Quelque 3 600 doses de Moderna sont arrivées en Irlande il y a un mois, mais la moitié sont conservées en deuxième dose, à administrer dans les prochains jours.

6000 autres doses sont arrivées le 25 janvier. Celles-ci étaient à l’origine destinées aux agents de santé mais après avoir décidé de ne pas utiliser le vaccin AstraZeneca sur les plus de 65 ans, le HSE a décidé de les réserver, ainsi que 10 800 doses supplémentaires arrivées cette semaine, pour les personnes âgées.

Bilan de la mort

Pendant ce temps, 23 autres décès de patients atteints de Covid-19 ont été signalés par l’équipe nationale d’urgence de santé publique hier.

Deux des décès sont survenus en janvier et 21 en février. Les personnes décédées étaient âgées de 57 à 95 ans et l’âge médian était de 84 ans. Cela porte à 3 865 le nombre total de décès dans la pandémie.

L’équipe a également signalé 921 cas confirmés de la maladie, portant à 207 720 le nombre total de cas dans la République.

L’incidence de la maladie sur 14 jours est maintenant de 293 cas pour 100 000 habitants à l’échelle nationale. Monaghan a la plus forte incidence de comté, suivie de Carlow. Kerry a la plus faible incidence.

L’Agence européenne des médicaments a déclaré qu’elle avait entamé un examen continu d’un autre vaccin d’essai, fabriqué par CureVac. L’annonce de l’agence a été saluée comme «plus de bonnes nouvelles» par le professeur Brian MacCraith, président du groupe de travail gouvernemental sur le déploiement de la vaccination. CureVac, un vaccin à ARNm comme Pfizer-BioNTech et Moderna, est couvert par les accords d’achat anticipé de l’UE, de sorte que l’Irlande pourra l’acheter s’il est autorisé, a-t-il déclaré.

Changement pour les maisons de soins

Le gouvernement doit modifier le système de surveillance de tous les foyers de soins de longue durée pour y inclure les ordres religieux et les autres résidents de lieux de rassemblement non enregistrés auparavant auprès de la Health Information and Quality Authority.

Un certain nombre d’ordres religieux et d’autres foyers de soins privés ou bénévoles n’ont pas été inclus dans la vaccination initiale des résidents et des soignants dans les maisons de soins infirmiers enregistrées Hiqa.

La ministre d’État à la Santé, Mary Butler, a déclaré au Seanad hier que la vaccination avait commencé lundi pour les personnes de plus de 65 ans dans des établissements de soins de longue durée non enregistrés, y compris des foyers où les gens ont leur propre porte d’entrée mais vivent dans des lieux rassemblés. Elle a déclaré que l’inoculation devrait être terminée d’ici la fin du mois de février avec la deuxième vaccination quatre semaines plus tard.