L’ancien chef de l’Anglo Irish Bank, David Drumm, libéré de prison

David Drumm, l’ancien PDG d’Anglo Irish Bank qui a été emprisonné pour son rôle dans une fraude de 7,2 milliards d’euros, est libre après avoir purgé deux ans et huit mois de prison en Irlande.

Drumm a été libéré de la prison de basse sécurité de Loughan House à Blacklion, Co Cavan lundi matin à 10h30, a-t-on confirmé.

L’ancien banquier a passé encore six mois dans les prisons des États-Unis alors qu’il combattait l’extradition.

Les autorités irlandaises ont ramené l’ancien banquier en Irlande pour faire face à 33 chefs d’accusation, dont la contrefaçon, le complot en vue de frauder et la fausse comptabilité liée aux transactions d’Anglo à la fin de 2007 et en 2008, alors qu’il se démenait pour éviter l’effondrement.

Il a déménagé, avec sa famille, dans le Massachusetts en juin 2009, six mois après avoir démissionné de la banque, s’installant avec sa famille dans la riche ville de Boston de Wellesley.

En juin 2018, Drumm a été condamné à six ans de prison, obtenant un crédit de 5 mois et demi dans le Massachusetts aux États-Unis, pour son rôle dans une fraude de 7,2 milliards d’euros perpétrée au plus fort de la crise bancaire en 2008.

‘Répréhensible’

Lors de sa condamnation, la juge Karen O’Connor a déclaré que Drumm s’était livré à un «comportement manifestement répréhensible» et que sa motivation à garder Anglo ouvert, comme son équipe de défense l’a soutenu lors du procès de 87 jours, était «sans pertinence» et «ne fournit aucune excuse. pour fraude et malhonnêteté ».

Dans une décision de huit pages, le juge a déclaré que Drumm, en tant que directeur général de la banque, occupait «un poste de confiance, quand il a autorisé, dirigé et activement impliqué dans ce stratagème malhonnête et frauduleux».

«Cette infraction était préméditée et planifiée, et en fait, la preuve était qu’une planification importante était allée à cette fraude», a-t-elle déclaré dans sa décision du tribunal pénal du circuit de Dublin.

La juge a souligné qu’elle ne condamnait pas Drumm pour «avoir causé la crise financière» ou «pour la récession qui s’est produite». L’infraction n’a pas provoqué l’effondrement de la banque, a-t-elle ajouté.

Le tribunal n’a condamné Drumm que pour deux infractions spécifiques: complot en vue de frauder et fausse comptabilité concernant les 7,2 milliards d’euros de transactions.

«Dans ce cas, deux sociétés cotées en bourse ont conspiré pour manipuler les comptes publics d’Anglo Irish Bank», a déclaré le juge O’Connor.

«M. Drumm, avec d’autres, a mis en place un stratagème malhonnête et s’est engagé dans des transactions visant à gonfler les dépôts d’une entité non bancaire à Anglo Irish Bank le 30 septembre 2008, date de fin d’exercice pour cette banque.»