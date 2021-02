Le coronavirus plante le carnaval de Cologne

COLOGNE – Dans la capitale allemande du carnaval, l’ambiance est loin d’être joyeuse cette saison.

Avec les restrictions de coronavirus fermant les magasins non essentiels et interdisant les grands rassemblements, le célèbre carnaval de Cologne a dû sauter un battement cette année pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale. Pour de nombreux habitants de la ville, cela a été tout simplement désastreux.

«J’ai eu une baisse de 99% des ventes», a déclaré Belinda Krone, propriétaire de la boutique de déguisements Jeck Jewand, ce qui signifie «vêtements fous» dans la région. Kölsch dialecte. Normalement, elle vendait 600 costumes par an. Cette année, elle n’en a vendu que 20, l’obligeant à laisser partir tous ses employés.

L’aide pandémique de l’État couvre le loyer de son magasin, mais si son mari ne la soutenait pas, «j’aurais dû fermer ici il y a longtemps», dit-elle. Krone a gardé la vitrine ouverte pour remplir quelques commandes en ligne et vendre occasionnellement des costumes aux passants, laissant parfois des clients potentiels entrer dans la boutique. «Ce n’est pas autorisé, mais je le fais quand même parce que je dois survivre d’une manière ou d’une autre», a-t-elle déclaré.

Bien que cela ne lui ressemble pas, le carnaval est une affaire sérieuse à Cologne. Selon une étude de 2019, elle génère en moyenne des emplois pour 6500 personnes et 600 millions d’euros sur les dépenses des fêtards en matière d’accueil, de costumes et d’événements. Les festivités attirent environ 2,1 millions de personnes chaque année.

Traditionnellement, la saison du carnaval en Allemagne dure des mois, commençant en novembre et culminant pendant la semaine juste avant le carême, qui commence ce mercredi.

«Les gens ont besoin d’un peu de couleur, surtout en hiver. Le carnaval rend la ville colorée », a déclaré Christoph Kuckelkorn, directeur du salon funéraire et président du comité du carnaval de Cologne, une institution fondée en 1823 pour codifier la tradition séculaire en célébrations ordonnées et hautement chorégraphiées.

Belinda Krone vend des costumes de sa devanture de Cologne pour contourner les règles sur les fermetures de magasins | Paola Tamma / POLITICO

Mais pas cette année. En raison de la pandémie, aucune célébration en personne n’a lieu – ce qui n’est arrivé que quelques fois depuis la fondation du comité, pendant les deux guerres mondiales et la Grande Dépression.

Cologne n’est pas seule: à travers l’Europe, d’autres villes célèbres pour leurs carnavals ont été contraintes d’annuler ou de reporter des événements. À Venise, les célébrations auront lieu en ligne; à Viareggio en Toscane, le défilé de chars a été déplacé à l’automne. En Belgique, les carnavals populaires comme celui de Binche ont été entièrement annulés.

À Cologne, les festivités se déroulaient en ligne. Le week-end dernier, normalement aussi bondé et bruyant que la ville devient, les rues étaient calmes. Certaines personnes portaient des costumes, parfois de petites foules éclataient spontanément dans des chansons de carnaval ou de la musique était diffusée par des fenêtres ouvertes, mais l’événement est resté pour la plupart non marqué – au détriment des entreprises qui prospèrent généralement pendant le carnaval. Selon le comité, les revenus ont chuté de 98% cette année.

«L’hôtellerie est nulle, la gastronomie est nulle, les ventes de costumes sont très faibles. Cela signifie donc que les grandes zones où le carnaval génère tant de revenus ne se produisent pas du tout », a déclaré Kuckelkorn, s’exprimant depuis le siège du comité alors qu’il était vêtu d’un équipement complet de carnaval, y compris un masque FFP2 auquel pendait un charme doré en forme de cathédrale de Cologne. , le symbole de la ville.

«Le peu que nous faisons grâce aux sessions numériques, le peu de merchandising que nous avons, cela ne va pas combler ce montant de loin», a-t-il ajouté.

Christophe Kuckelkorne, président du comité du carnaval de Cologne, affirme que les revenus du carnaval de cette année ont chuté de 98% | Paola Tamma / POLITICO

Le comité du carnaval, qui représente plus de 100 sociétés locales de carnaval et organise la parade du lundi des roses à Cologne, a tenté de maintenir certaines traditions, comme l’élection du prince, du paysan et de la jeune fille du carnaval, qui jouent le rôle de protagonistes du carnaval.

Mais bien que le carnaval soit entièrement géré par des bénévoles, il y a des frais à couvrir et la plupart des événements en ligne de cette année sont produits à perte.

Une collecte de fonds en ligne jeudi a permis de recueillir 850 000 € qui seront distribués aux artistes de carnaval et aux associations pour assurer leur survie à travers la crise. «Nous devons veiller à ce que l’infrastructure ne subisse pas de dommages durables… car alors l’infrastructure pour le carnaval disparaîtrait», a déclaré Kuckelkorn. «Nous ne voulons pas rester dehors une autre année.»

Les dommages économiques se feront sentir au-delà de l’industrie du carnaval. Les coffres de la ville, déjà étirés par des verrouillages prolongés, devront renoncer aux afflux très nécessaires liés au carnaval. La mairie prévoit un déficit de 277 millions d’euros dans son budget pour 2021, principalement en raison d’une baisse de 182 millions d’euros de la taxe commerciale.

Toutes les célébrations en personne ont été interdites en raison du coronavirus. Un panneau d’affichage de la ville de Cologne indique: «Le prochain carnaval viendra. Attends, Cologne. » | Paola Tamma / POLITICO

L’absence du carnaval a également mis à rude épreuve le tissu social de la ville. Pour de nombreux habitants, c’est beaucoup plus important que Noël; Les sociétés de carnaval se réunissent également régulièrement tout au long de l’année pour des sessions qui présentent des boissons, de la danse, du chant et d’autres spectacles.

«Le carnaval fait partie de Cologne, tout comme la cathédrale. C’est l’élixir de vie pour les habitants de Cologne », a déclaré Joachim Zöller, chirurgien et président de la plus ancienne société de carnaval de la ville, Die Grosse von 1823 («Le grand de 1823»).

Sa société de 500 membres s’est tournée vers les sessions en ligne, mais il ressent le tribut des interactions uniquement numériques. «Si cela se reproduit l’année prochaine, cela ne fonctionnera pas… vous ne devriez pas trop solliciter les gens», a-t-il déclaré.

Les enfants de Cologne profitent de célébrations de carnaval limitées avec un artiste de rue chantant des chansons de carnaval | Paola Tamma / POLITICO

L’histoire du carnaval est étroitement liée à la terre le long du Rhin sur laquelle Cologne est construite, et les anciens rituels refont surface dans les célébrations d’aujourd’hui. L’historien romain Tacitus a écrit en 98 après JC à propos du peuple germanique célébrant Nerthus, une déesse de la Terre-Mère, en traînant son effigie sur des charrettes en forme de bateau à travers le pays pour favoriser une bonne récolte. La statue a ensuite été brûlée, pour imiter la refonte des cycles naturels de mort et de renaissance.

Dans la Cologne moderne, une poupée de chiffon surnommée Nubbel est incendiée à la veille du mercredi des Cendres, après avoir servi de compagnon de boisson aux carnavaliers. Il symbolise désormais l’absolution des péchés, y compris les excès du carnaval, avant le début du Carême, une période de jeûne et de retenue.

Tout au long du Moyen Âge, le carnaval est devenu un moment où l’excès, la satire sociale et l’anarchie temporaire étaient tolérés. Les gens se régalaient des derniers articles tels que la viande et le beurre avant qu’ils ne pourrissent et deviennent rances – le carnaval vient du latin carne levare, ce qui signifie retirer la viande. Les masques et les costumes permettaient aux gens de rompre avec les normes sociales sans en subir les conséquences.

«Le carnaval est aussi un festival de perspectives changeantes», a déclaré Kuckelkorn. «Vous changez de perspective, vous vous habillez, vous vous glissez dans un rôle différent… c’est en quelque sorte un excellent instrument.

Mais cette année, la grande tradition de renverser le statu quo pendant quelques jours de chaos contrôlé a elle-même été renversée par la pandémie.

Pour certains dont les moyens de subsistance dépendent des célébrations, comme Belinda Krone, le résultat est des difficultés économiques.

«J’ai peur que plus de variantes [of the virus] arrivent au coin de la rue », dit-elle. «Et puis j’ai vraiment un problème.»