«  Ils étaient en super forme  »: le généraliste est ravi de l’arrivée de plus de 85 ans pour les vaccins Covid-19

La première administration de vaccins Covid-19 aux plus de 85 ans ce matin a été saluée par les médecins généralistes, l’un d’eux la qualifiant d ‘«occasion extrêmement positive».

Bien que les approvisionnements du vaccin Pfizer / BioNTech aient été livrés lundi à de nombreuses chirurgies généralistes, les doses n’étaient généralement pas prêtes à être utilisées jusqu’à aujourd’hui.

Le cabinet Keogh de la ville de Waterford avait administré 150 premières doses à des patients âgés de 85 ans et plus à l’heure du déjeuner, 150 autres devant être inoculés cet après-midi et 72 autres mercredi.

Le GP Niall MacNamara a décrit l’atmosphère des patients recevant le vaccin comme «magique».

«Ils étaient en super forme. Vous devez vous rappeler que beaucoup ne sont pas sortis de la maison depuis des lustres, donc ce sera toujours une journée spéciale », a-t-il déclaré. «C’est une occasion extrêmement positive. Ces choses ne sont jamais parfaites, mais c’était un de ces jours où c’était un privilège de travailler en médecine générale.

Le Dr MacNamara a déclaré que la plupart de ses patients plus âgés sont «parfaitement ambulants» et ont pu arriver par leurs propres moyens ou avec l’aide d’amis ou de leur famille.

Date ultérieure

Environ 10 des 370 patients âgés de 85 ans ou plus n’ont pas pu se rendre à la chirurgie, qui prendra des dispositions avec le HSE pour leur vaccination à une date ultérieure.

En tant que grand cabinet comptant 16 médecins, le cabinet disposait d’un espace suffisant pour accueillir les patients vaccinés, des bénévoles fournissant une assistance en fauteuil roulant si nécessaire sur les lieux.

Tout en reconnaissant que certaines petites pratiques pourraient avoir des difficultés avec la logistique impliquée, il a déclaré que les généralistes veilleraient à ce que «personne ne soit laissé pour compte» lors de la vaccination.

Environ 20 000 vaccins Les vaccins Pfizer / BioNTech et Moderna sont livrés cette semaine aux généralistes pour les plus de 85 ans, et le double de ce nombre suivra la semaine prochaine.

Au total, plus de 80 000 vaccins sont distribués cette semaine alors que le déploiement entre dans une deuxième phase, y compris la vaccination dans la communauté.