Les séparatistes catalans rejettent le gouvernement dirigé par les socialistes

Le père Aragonès, le chef du parti indépendantiste le plus puissant après les élections régionales de Catalogne, a exclu d’aider à installer un gouvernement dirigé par les socialistes vainqueurs des sondages – même si Madrid accepte de gracier les dirigeants séparatistes emprisonnés.

Après l’élection de dimanche, Salvador Illa, principal candidat des socialistes pro-syndicaux, a suggéré de former un gouvernement régional avec la branche catalane de la gauche Podemos, En Comú Podem. Mais cela obligerait la gauche républicaine de Catalogne (ERC) à s’abstenir lors du vote clé de l’assemblée régionale – et le chef du parti Aragonès a déclaré à POLITICO que c’était hors de question.

Au lieu de cela, Aragonès a déclaré qu’il prévoyait de diriger son propre gouvernement, composé de partis indépendantistes ainsi que d’autres qui ne prennent pas position sur la séparation de l’Espagne mais pourraient être ouverts à un référendum légal et contraignant sur la question.

Aragonès a déclaré que sa position ne changerait pas même si le gouvernement national du Premier ministre socialiste Pedro Sánchez pardonne aux dirigeants catalans emprisonnés pour leur échec de la candidature à l’indépendance de 2017, y compris l’ancien dirigeant de l’ERC, Oriol Junqueras.

«Pour nous, cette question ne peut pas faire partie des négociations pour former un gouvernement en Catalogne», a déclaré Aragonès. «Les premiers qui ne l’accepteraient pas seraient ceux qui seraient touchés. Ce serait traiter les prisonniers comme des otages.

Sánchez n’a ni exclu une grâce ni discuté publiquement de cette possibilité, soulignant la nécessité de respecter la répartition des pouvoirs entre le pouvoir judiciaire et l’exécutif. Mais le processus juridique qui pourrait conduire à une grâce a déjà commencé.

On s’attend généralement à ce que la Cour suprême s’oppose à une grâce, mais le cabinet espagnol a le dernier mot. Une décision pourrait encore être dans plusieurs mois.

Illa, internationalement connu comme l’ancien ministre espagnol de la Santé, a livré un résultat historique aux socialistes lors de l’élection de dimanche, remportant 23% des voix et 33 des 135 sièges en jeu.

Il a déclaré à POLITICO qu’il était déterminé à se présenter à l’assemblée en tant que candidat à la tête du gouvernement, affirmant qu’il était de son devoir de le faire après avoir été premier aux élections.

«La Catalogne a voté pour tourner la page et recommencer une nouvelle époque», a déclaré Illa.

Il a présenté le résultat des élections comme une demande claire des électeurs de laisser derrière eux la scission entre séparatistes et unionistes qui domine la politique catalane depuis une décennie.

«Les partis politiques qui font partie de tout gouvernement éventuel qui persiste dans ce qui a déjà échoué paieront un prix politique très élevé parce que cela va à l’encontre de ce que veulent les citoyens», a souligné Illa.

Mais Aragonès a déclaré qu’il souhaitait aussi une nouvelle approche – en formant un gouvernement qui irait au-delà des partis indépendantistes et chercherait à négocier avec Madrid pour un référendum contraignant, plutôt que de prendre une voie unilatérale.

Son parti a également remporté 33 sièges, le même que les socialistes, mais avec une part des voix inférieure d’environ 2 points de pourcentage.

« Nous pensons qu’il est très important que la prochaine législature se concentre sur la question du droit à l’autodétermination et au référendum », a déclaré Aragonès. «En ce sens, nous devons aller au-delà des alliances avec des forces strictement indépendantistes.»

Son modèle est le Royaume-Uni, où le gouvernement britannique a accepté de donner à l’Écosse le pouvoir d’organiser un référendum sur l’indépendance en 2014.

Aragonès a déclaré que le résultat des élections signifie que le projet d’ERC «d’appliquer la méthode écossaise en Catalogne a été considérablement renforcé».

Que Madrid voit les choses de la même manière est une autre affaire. Le gouvernement espagnol devrait entamer des négociations avec les forces indépendantistes de Catalogne dans le but de trouver une solution aux troubles politiques dans la région. Mais rien n’indique encore que Sánchez accorderait un référendum à la Catalogne.

Les perspectives d’Aragonès de former un gouvernement semblent plus prometteuses que celles d’Illa. Si ERC peut construire une alliance avec deux autres partis séparatistes, ce bloc représenterait plus de 50% des voix et disposerait d’une majorité absolue à l’assemblée régionale.

Les négociations au sein du camp de l’indépendance ne seront cependant pas simples. ERC entretient des relations difficiles avec le parti JxCat de l’ancien président catalan Carles Puigdemont, qui a prôné une approche plus unilatérale de l’indépendance.