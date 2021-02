En Australie, les divisions Big Tech débordent

Un adversaire commun n’était pas suffisant pour que les rivaux Big Tech Google et Facebook travaillent ensemble.

Mercredi, les géants de la technologie ont pris des côtés opposés aux règles à venir en Australie qui obligeraient les deux entreprises à payer les éditeurs locaux chaque fois que leur contenu apparaît sur ces plateformes numériques.

Google a fait la paix avec le plus grand éditeur australien, News Corp, propriété de Rupert Murdoch, et a conclu un accord de licence de trois ans. Le géant de la recherche a signé des accords similaires avec les autres plus grands éditeurs du pays. Pourtant, le même jour, Facebook a décidé qu’il empêcherait tous les contenus d’actualité – à la fois des éditeurs australiens et des médias internationaux – d’apparaître sur ses plateformes dans le pays.

Cette décision a montré à quel point les frictions entre deux des plus grandes entreprises de la Silicon Valley sont de plus en plus chaudes alors même qu’elles sont confrontées aux mêmes défis réglementaires à travers le monde.

La bataille de plusieurs mois a opposé Google et Facebook aux intérêts médiatiques bien établis du pays, y compris ceux de Murdoch, qui possède une grande partie du paysage médiatique australien. Le tir à la corde est devenu la dernière escarmouche dans une lutte mondiale pour savoir qui a le droit – les entreprises technologiques ou les journaux – de profiter du matériel numérique qui apparaît chaque jour sur les écrans des gens.

« Facebook ne vole pas le contenu des actualités. Les éditeurs choisissent de partager leurs histoires sur Facebook », a déclaré Campbell Brown, vice-président des partenariats mondiaux de nouvelles de la société, dans un communiqué intitulé « La valeur des nouvelles sur Facebook ».

« J’espère qu’à l’avenir, nous pourrons à nouveau inclure des nouvelles pour les Australiens », a-t-elle ajouté. « Pour l’instant, nous continuons à nous concentrer sur la diffusion de Facebook News et d’autres nouveaux produits dans davantage de pays et nous n’avons aucune intention de ralentir. »

Pourtant, quelques heures plus tard, Josh Frydenberg, trésorier de l’Australie et un des principaux partisans des nouvelles règles, mentionné il avait parlé au directeur général de Facebook, Mark Zuckerberg, et les deux parties avaient convenu de continuer à discuter pour trouver une solution possible.

Les législateurs australiens sont sur le point d’adopter le « News Media Bargaining Code », une loi qui ordonnerait à Facebook et à Google (mais pas aux autres grandes entreprises technologiques qui affichent du contenu local) de payer les éditeurs pour leur matériel numérique. Les deux sociétés avaient menacé de se retirer du pays, bien que les autorités locales aient rejeté ces allégations comme alarmistes.

« Ce sera une perturbation pour les Australiens s’ils mettaient à exécution leurs menaces. Le monde les regarde. C’est un jeu à enjeux élevés », a déclaré à POLITICO Rod Sims, responsable du régulateur australien de la concurrence qui s’est fait le champion des nouvelles règles, avant l’annonce de Facebook. mercredi.

Le crachat de Big Tech en Australie fait suite à une bataille similaire en Europe où les règles adoptées en 2018 exigeaient également des entreprises de technologie de compenser les éditeurs locaux lorsque leur contenu apparaissait avec des services de nouvelles agrégés comme Google News. Cela a conduit à une bataille de lobbying acharnée, en particulier en France, où le géant de la recherche a accepté plus tôt cette année de payer les journaux après avoir initialement refusé de le faire.

Les décisions divergentes de Google et Facebook sur la manière de gérer les règles australiennes à venir peuvent mettre en évidence les différentes priorités de chaque entreprise.

Alors qu’ils ont tous deux affecté collectivement des milliards pour aider les éditeurs du monde entier à s’adapter au nouveau paysage numérique, Facebook a tenté de se retirer de la diffusion de contenu d’actualité à ses utilisateurs, en partie à cause de la polarisation autour des récentes élections américaines au cours desquelles le contenu en ligne, souvent des organisations médiatiques, peuvent avoir enflammé les tensions. Le contenu d’actualité, selon le géant des réseaux sociaux, ne représente que 4% du contenu que ses utilisateurs voient dans leurs flux, à l’échelle mondiale.

En revanche, Google a investi de manière significative dans son service «News Showcase» qui permet aux éditeurs d’Australie, d’Europe, des États-Unis et d’ailleurs d’afficher leur contenu – et de gagner de l’argent – au sein de l’écosystème de services numériques en pleine expansion du géant de la recherche.

Pourtant, même pour le géant de la technologie, l’annonce de mercredi de payer Murdoch et d’autres groupes de médias représentait un virage brusque. À peine une semaine plus tôt, Kent Walker, le directeur juridique de Google, avait critiqué les propositions de l’Australie, tout en reconnaissant toujours sa volonté de payer les éditeurs locaux.

« La loi exigerait injustement des paiements inconnus pour simplement afficher des liens vers des entreprises de presse, tout en donnant, à quelques privilégiés, des aperçus spéciaux du classement de recherche », a-t-il déclaré.

MISE À JOUR: Cet article a été mis à jour pour inclure les commentaires de Josh Frydenberg.

