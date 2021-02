Les États-Unis ne partageront pas le vaccin avant que tous les Américains ne soient vaccinés, selon des responsables

L’administration Biden ne donnera aux pays pauvres aucune des doses de vaccin contre le coronavirus que les États-Unis ont achetées avant que la plupart des Américains ne soient vaccinés, a déclaré jeudi un haut responsable de l’administration.

Les commentaires interviennent un jour avant que Biden ne rejoigne la réunion virtuelle du G7, au cours de laquelle les dirigeants des principaux pays industrialisés devraient s’attaquer à l’anxiété suscitée par un déploiement mondial de vaccins laissé derrière les pays pauvres.

Le président Joe Biden lors de la réunion – son premier engagement multilatéral depuis son entrée en fonction – annoncera que les États-Unis dirigent le Congrès de 4 milliards de dollars alloués à Gavi en décembre pour aider à se procurer des vaccins contre le coronavirus pour les pays pauvres, a déclaré le haut responsable.

La moitié du financement servira à subventionner les achats de doses de vaccins pour 92 pays pauvres et en développement par le biais de COVAX, l’effort mondial pour un accès équitable aux vaccins dirigé par Gavi et deux autres organisations. Les 2 milliards de dollars restants seront alloués au cours des deux prochaines années pour développer la fabrication et la livraison de vaccins, les premiers 500 millions de dollars devant être libérés rapidement. L’administration espère que le don encouragera d’autres pays à contribuer davantage à l’effort, qui, selon elle, coûtera 15 milliards de dollars.

Pourquoi est-ce important: L’administration Biden a annoncé le mois dernier qu’elle participerait à COVAX, annulant le refus de l’ancien président Donald Trump de rejoindre le programme en raison de son lien avec l’Organisation mondiale de la santé. Cependant, il n’était pas clair à l’époque où les États-Unis pourraient donner leur propre stock de vaccins.

Les pays pauvres et les défenseurs de la santé mondiale ont poussé les pays riches à partager une partie de leur approvisionnement, avertissant que le déploiement inéquitable des vaccins pourrait les laisser rattraper leur retard pendant des années. Permettre à un nombre élevé d’infections de continuer à travers le monde est également susceptible de conduire à de nouvelles variantes de virus qui peuvent menacer de prolonger la pandémie pour les pays riches comme pour les pays pauvres, affirment les experts.

Cependant, les pays plus riches qui ont acheté la majorité des doses de vaccin disponibles se sont concentrés sur l’inoculation de leurs citoyens en premier, car ils sont confrontés à des pressions pour accélérer ces efforts. Le responsable de l’administration Biden, lors d’un appel de fond jeudi, a clairement indiqué que la priorité était de vacciner les Américains.

«Bien que nous ne soyons pas en mesure de partager les doses de vaccin pour le moment, alors que nous nous concentrons sur les vaccinations américaines et que nous recevons des coups de feu ici, nous travaillons dur pour soutenir COVAX, renforcer la vaccination mondiale dans le monde et déterminer le calendrier pour lorsque nous aurons un approvisionnement suffisant aux États-Unis et que nous serons en mesure de donner des vaccins excédentaires », a déclaré le responsable.

L’administration Biden a déclaré qu’elle s’attend à avoir suffisamment de doses de vaccin pour tous les Américains d’ici la fin juillet, bien qu’il faudra plus de temps pour terminer les vaccinations.

Anxiété mondiale face à la course aux vaccins: Le président français Emmanuel Macron dans une interview publiée jeudi a déclaré qu’il espérait convaincre Biden et d’autres dirigeants du G7 de s’engager à partager immédiatement 3 à 5% de leur approvisionnement en vaccins avec les pays plus pauvres.

Macron s’est dit préoccupé par la « guerre d’influence sur les vaccins » déclenchée par la Chine et la Russie faisant don de doses de leurs vaccins locaux aux pays pauvres. La secrétaire de presse de la Maison-Blanche, Jen Psaki, a déclaré aux journalistes la semaine dernière que l’administration Biden surveillait «ces actions avec inquiétude».

L’Inde a également récemment commencé à donner et à vendre des doses de vaccins produits dans le pays aux pays pauvres qui n’ont pas accès à d’autres vaccins.

L’administration Biden estime que soutenir COVAX «est l’un des meilleurs moyens d’élargir l’accès aux vaccins Covid», a déclaré le responsable de Biden, notant que l’effort mondial ne fonctionne qu’avec des vaccins qui répondent aux normes de l’OMS en termes de sécurité et d’efficacité. Jusqu’à présent, l’OMS n’a pas encore donné d’autorisation d’utilisation d’urgence aux vaccins de fabrication russe et chinoise, qui ont des questions persistantes sur leurs taux d’efficacité.Une décision sur les vaccins produits par les Chinois Sinovac et Sinopharm est attendue le mois prochain, au plus tôt.

L’OMS a donné une autorisation d’urgence au vaccin Pfizer / BioNTech et à celui d’AstraZeneca et de l’Université d’Oxford. Les premières doses de COVAX devraient commencer à arriver dans des dizaines de pays la semaine prochaine. Les organisateurs de COVAX visent à délivrer 2 milliards de doses d’ici la fin de cette année, en mettant l’accent sur la vaccination des agents de santé et des plus vulnérables.

