Le trafic des sites d’information australiens diminue après l’interdiction de Facebook

Le trafic Web vers les sites d’actualités australiens a diminué de 13% depuis l’intérieur du pays et de 30% depuis l’étranger après que Facebook a bloqué le contenu d’actualités de sa plate-forme pour les utilisateurs australiens plus tôt cette semaine, selon les chiffres de la société d’analyse Web Chartbeat.

Les données, collectées à partir d’environ 255 sites Web australiens et rapportées par les médias locaux, y compris l’ABC vendredi, ont fourni une indication de l’impact de l’interdiction de Facebook, mise en œuvre en réponse aux lois proposées par le gouvernement australien pour forcer les entreprises de technologie à payer certains éditeurs pour leur teneur.

La baisse est différente de ce que les éditeurs ont connu lors des pannes temporaires de Facebook, a déclaré Josh Schwartz, directeur de la technologie de Chartbeat, à ABC. « Dans des recherches antérieures, nous avons constaté que lorsque Facebook était complètement en panne, les utilisateurs sont passés de Facebook à d’autres plates-formes et le trafic est resté constant ou même augmenté », a déclaré Schwartz. Cette fois, « lorsque le trafic Facebook a diminué, le trafic global australien ne s’est pas déplacé vers d’autres plates-formes ».

Facebook a initialement fait campagne aux côtés de Google contre le code de négociation des médias d’information de Canberra. Mais les deux géants de la technologie ont adopté des stratégies différentes cette semaine, Google concluant des accords avec les plus grands éditeurs du pays, tandis que Facebook interdisait les informations à ses utilisateurs australiens.

Lors d’une conférence de presse durant la nuit, le Premier ministre australien Scott Morrison a déclaré que son gouvernement ne reculerait pas: « Je dirais simplement à Facebook: c’est l’Australie. Vous voulez faire des affaires ici, vous travaillez selon nos règles. » Faisant référence à l’interdiction des nouvelles, Morrison a ajouté: « Je sais comment les Australiens réagissent à cela. J’ai pensé que ce n’était pas une bonne décision de leur part. Ils devraient passer rapidement au-delà de cela, revenir à la table et nous allons régler le problème. «

