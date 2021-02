Emer Feely, épouse de Tony Holohan, décède après une longue maladie

La mort d’Emer Feely, l’épouse du médecin-chef de l’État, Tony Holohan, est décédée après une longue maladie.

Le Dr Feely, spécialiste en médecine de santé publique et diplômé en médecine de l’UCD, luttait contre une forme terminale de cancer du sang, le myélome multiple, depuis 2012.

Le Dr Holohan a pris congé de ses fonctions de travail l’été dernier pour aider à s’occuper de sa femme après son entrée en soins palliatifs début juillet.

Il a dit à l’époque qu’il voulait donner «son énergie, son attention et tout mon temps» à sa femme et à leurs deux enfants adolescents, Clodagh et Ronan. Il est revenu au rôle en octobre.

L’avis de décès du Dr Feely a déclaré qu’elle était décédée paisiblement vendredi à l’Hospice Notre-Dame de Harold’s Cross, à Dublin, en compagnie de son mari et de ses enfants. «Les familles Holohan et Feely et son large cercle d’amis se souviendront à jamais d’Emer», indique l’avis.

Taoiseach Micheál Martin a déclaré que ses pensées et ses prières étaient avec le Dr Holohan et ses enfants après le triste décès de sa femme.

«Le Dr Emer Holohan a apporté une contribution significative au service de santé, y compris son travail sur la stratégie de santé lorsque j’étais ministre de la Santé», a-t-il déclaré.

«Tony et toute sa famille ont tellement donné à ce pays depuis le début de la pandémie. À ce stade, je demanderais que le plus d’espace et d’intimité leur soit accordé. »

La présidente du Sinn Féin, Mary Lou McDonald, a tweeté: «Mes plus sincères condoléances au Dr Tony Holohan pour la mort de sa femme Emer. Nos pensées vont à lui et à ses enfants Clodagh et Ronan.

Le médecin en chef Tony Holohan lors d’une conférence de presse sur le Covid-19 au ministère de la Santé. Photographie de dossier: Colin Keegan / Collins



Le Dr Holohan a été le visage public de la réponse de l’État à la pandémie de Covid-19 dans son rôle de président de l’équipe nationale d’urgence de santé publique.

Le médecin-chef adjoint de l’État, Ronan Glynn, a remplacé le Dr Holohan lors des points de presse de Nphet cette semaine alors qu’il s’occupait des soins de sa femme.

Le Dr Glynn a succédé en tant que médecin-chef par intérim en l’absence du Dr Holohan l’année dernière.

Le Dr Holohan a aidé le public à traverser la pire crise sanitaire depuis un siècle, une pandémie qui a coûté la vie à plus de 4000 personnes, infecté plus de 210 000 personnes et enfermé l’État trois fois avec des restrictions de santé publique pour enrayer le propagation du virus.

Sa décision de se retirer de son rôle critique l’été dernier pour s’occuper de sa femme et de ses enfants a conduit à une vague d’éloges et de sympathie pour sa fonction publique pendant la pandémie mondiale.

Les hommages ont afflué de la part des ministres du gouvernement et des dirigeants politiques pour l’homme qui est devenu un nom familier dans le pays pour avoir présenté les points de presse quotidiens à la télévision en direct.

Il a annoncé la décision de se retirer temporairement de son rôle l’été dernier dans une déclaration personnelle à la fin d’un briefing Nphet jeudi soir au ministère de la Santé en juillet.

«En tant que mari et père et en tant que médecin de la santé publique, je suis conscient que nous avons traversé des moments difficiles ces derniers mois et que de nombreuses familles ont été affectées par l’évolution de la maladie de Covid-19 et souffrent de la perte d’êtres chers», a-t-il déclaré. à l’époque.

«Je tiens à remercier tout le monde pour son soutien, sa compréhension et son respect de la vie privée de ma famille et souhaite que cela se poursuive.