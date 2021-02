Plus de la moitié des amendes de Covid-19 infligées aux moins de 25 ans

Près de 8 000 avis de pénalité fixe ont été émis par An Garda Síochána pour des infractions à la réglementation Covid-19.

Ceux qui ont été condamnés à une amende sont majoritairement âgés de moins de 35 ans et de sexe masculin.

Les trois quarts (75%) des personnes condamnées à une amende sont des hommes et les autres sont des femmes. Plus de la moitié (53%) ont entre 18 et 25 ans et 24% ont entre 26 et 35 ans.

À peine 3% ont plus de 56 ans et 1% de ceux qui ont été condamnés à une amende ont plus de 65 ans.

Le samedi et le dimanche représentent 45 pour cent de toutes les amendes.

Jeudi soir, 7.950 amendes de Covid-19 ont été prononcées, dont 6.297 étaient des avis de pénalité fixe de 100 € pour des voyages non essentiels.

Quelque 263 € d’amendes de 500 € ont été infligés pour des trajets non essentiels vers les aéroports et les ports, tandis que le nombre total d’amendes de 100 € et 500 € pour les trajets non essentiels vers les aéroports / ports est de 638.

197 autres personnes ont été condamnées à une amende de 500 € chacune pour avoir organisé une fête à la maison, 747 à une amende de 150 € pour avoir assisté à une fête à la maison et 155 à une amende de 80 € pour ne pas porter de masque facial.

Données mises à jour

An Garda Síochána a également mis à jour des données sur d’autres infractions liées à Covid-19 sur son site Web, ce qui montre que 620 poursuites judiciaires ont été engagées à ce jour après consultation du Bureau du ministère public.

Les amendes pour voyages transfrontaliers non essentiels sont entrées en vigueur le lundi 8 février au matin et semblent avoir eu un effet immédiat.

Les données sur la circulation du week-end dernier ont montré une diminution d’environ 23% des voyages transfrontaliers par rapport aux week-ends précédents.

Le commissaire adjoint de la police et de la sécurité, John Twomey, a déclaré que ceux qui enfreignaient les règlements de Covid-19 se mettaient eux-mêmes et d’autres en danger en une semaine où le «jalon tragique» de 4 000 décès à Covid-19 a été atteint.

«Alors que la grande majorité des gens écoutent les conseils, il y en a encore qui ne se conforment pas aux règlements de santé publique. Ce faisant, ils se mettent eux-mêmes, ceux qu’ils aiment et ceux qu’ils connaissent en danger d’attraper un virus qui pourrait malheureusement entraîner une maladie grave ou la mort », a-t-il déclaré.

«Nous avons tous la responsabilité individuelle et collective de réduire la propagation du Covid-19. Restez à la maison, réduisez vos contacts, maintenez la distance sociale,

Les personnes condamnées à une amende liée à Covid-19 ont 28 jours pour payer l’amende. S’ils ne paient pas l’amende ou choisissent de faire appel, ils recevront une date d’audience peu de temps après.

Le communiqué de la Garda a rappelé aux gens qu’une citation à comparaître pourrait entraîner une augmentation des amendes à 1000 € et / ou des peines d’emprisonnement.

Il a également déclaré que ceux qui se retrouvent devant les tribunaux pourraient trouver leurs activités rapportées dans les médias locaux ou nationaux.