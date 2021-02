Une infirmière à la retraite qui a poursuivi HSE pour des tests de frottis cervicaux décède

Une infirmière à la retraite qui poursuivait le Health Service Executive (HSE) pour des tests de frottis cervicaux est décédée quelques heures avant le début de la médiation dans l’affaire.

Joan Lucey (73 ans), de Cooleen, Dingle, Co Kerry, était entourée de ses trois enfants lorsqu’elle est décédée vendredi soir, selon le père Michael Moynihan, curé de l’église St Mary à Dingle.

L’action de la veuve contre le HSE devait être entendue devant la Haute Cour la semaine prochaine, mais ses avocats ont demandé une médiation à la place, affirmant qu’elle était «sur son lit de mort» et craignaient qu’une grande partie de sa plainte ne meure avec elle.

Le HSE était réticent à participer à une médiation à moins que deux laboratoires – Clinical Pathology Laboratories Incorporated (CPL), dont le siège se trouve à Austin, Texas, USA; et MedLab Pathology Ltd, dont le siège social est situé à Sandyford Business Park, Dublin – également poursuivis en justice, ont participé aux négociations.

«La mort est triste à tout moment, mais Joan avait du travail à faire avec sa propre campagne, ce qui la rend triste à sa manière», a déclaré le père Moynihan au europe-infos.fr.

«De notre point de vue, nous pleurons la perte d’un paroissien qui était une bonne dame et qui a touché la vie de beaucoup pour le bien. Nous offrons nos condoléances à sa famille et prierons pour eux. «

Le père Moynihan a déclaré que Mme Lucey était décédée vendredi avant minuit, entourée de ses filles Sinead et Eileen et de son fils Sean.

«Elle était un grand partisan des événements paroissiaux et paroissiaux. Elle était une bonne dame et bien considérée », dit-il.

«Elle a soigné toute sa vie, une infirmière de district ici dans la région, puis elle a également été impliquée dans l’une des écoles locales, Coláiste Íde. Elle était bien considérée. En tant qu’infirmière de district, elle aurait touché la vie de nombreuses familles.

Les funérailles de Mme Lucey doivent avoir lieu lundi, sous les restrictions de Covid-19, limitant les personnes en deuil à 10 personnes.

Le père Moynihan a déclaré que la messe funéraire serait diffusée en ligne afin que les gens «puissent s’unir dans la prière avec la famille».

Mme Lucey avait un large cercle d’amis qui pleureraient également son décès, a-t-il ajouté.

Elle avait intenté une action en justice pour mauvaise lecture, mauvaise interprétation ou déclaration erronée de frottis cervicaux en février 2011 et août 2011.

En février 2011, elle a subi un test de frottis prétendument testé par CPL sous la supervision de MedLab qui s’est révélé négatif avec une recommandation de répéter le frottis dans six mois.

On prétend également que Mme Lucey a été référée à la clinique Scotia, Tralee, Co Kerry, le 29 avril 2011, où un écouvillon est revenu comme négatif et on lui a dit qu’elle était HPV négative.

En août 2011, il est allégué que Mme Lucey a subi un test répété par CPL sous la supervision de MedLab, rapporté comme négatif avec un frottis répété recommandé dans un an.

Il est allégué que pour les sept années suivantes, Mme Lucey a subi des frottis annuels par son médecin généraliste, qui ont tous été signalés comme négatifs. Après qu’un frottis et un test HPV en octobre 2018 aient été signalés comme négatifs en mai 2019, elle a reçu une lettre de CervicalCheck l’informant qu’elle avait terminé son dépistage cervical.

L’infirmière à la retraite a développé de la fatigue à la fin de 2018 et des douleurs lombaires en mai 2019, a ensuite été admise à l’hôpital pour des investigations et a reçu un diagnostic de cancer du col de l’utérus en juillet 2019.

Il est allégué que, malgré des frottis réguliers, comme conseillé, des changements cellulaires cytologiques chez Mme Lucey auraient été autorisés à se développer et à se propager non identifiés, non surveillés et non traités jusqu’à son diagnostic de cancer du col de l’utérus.

Toutes les demandes sont rejetées.

La médiation devait commencer mardi mais a été avancée samedi matin à 10 heures en raison de l’urgence de l’affaire.