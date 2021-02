Donnelly défend le rythme du déploiement du vaccin irlandais alors que la Grande-Bretagne est «  plus avancée  »

Le ministre de la Santé, Stephen Donnelly, a déclaré que l’Irlande devait accepter qu’elle était à la traîne du Royaume-Uni en ce qui concerne la vaccination des personnes contre Covid-19.

Mais défendant le rythme plus lent du déploiement ici par rapport au Nord et à la Grande-Bretagne, il a déclaré que la République se comportait bien par rapport aux autres pays du monde et au sein de l’UE.

«Les gens regardent très raisonnablement le Royaume-Uni et disent que le Royaume-Uni est plus en avance», a-t-il déclaré aux journalistes de The Helix à la Dublin City University (DCU), le premier centre de vaccination de masse de l’État qui a commencé les vaccinations samedi.

« Et ils sont. Nous devons accepter cela, ils le sont.

Mais l’Irlande a «l’un des déploiements de vaccins les plus rapides de l’UE» et risque d’être encore pire si elle décidait de faire cavalier seul en achetant sa propre réserve de vaccins, a-t-il ajouté.

«Nous sommes membre de l’UE, partant avec l’UE», a déclaré M. Donnelly.

«Si nous étions partis seuls et qu’un petit pays avait tenté d’acheter des millions et des millions de doses de vaccins, il n’est pas du tout certain que nous aurions pu le faire.

«Nous aurions été en concurrence avec la puissance de l’UE. En tant que membre de l’UE, et par le biais de l’UE, nous avons déjà acheté à l’avance environ 16 millions de doses et je demande l’approbation du Cabinet prochainement pour l’augmenter à nouveau. »

Les derniers chiffres montrent que 310 900 vaccins – dont 113 291 sont des seconds vaccins – ont été administrés dans la République. Les chiffres suggèrent qu’un peu moins de 4 pour cent de la population totale a reçu un premier coup.

Dans le Nord, 436 143 personnes ont reçu une première dose, soit 23,3% de la population. L’Angleterre a vacciné 25,4%, l’Écosse 25,7% et le Pays de Galles 26,8%.

Le Royaume-Uni a bénéficié d’un approvisionnement abondant en vaccin Oxford / AstraZeneca.

Mais M. Donnelly a insisté sur le fait que l’Irlande – liée à l’UE, qui a été verrouillée dans une rangée avec AstraZeneca sur l’accès aux fournitures – a «obtenu beaucoup de vaccins».

«Au niveau mondial, nous nous débrouillons très bien, au sein de l’UE, nous nous débrouillons très bien», a-t-il déclaré.

«Les gens se tournent vers le Royaume-Uni, et vous ne pouvez pas leur en vouloir, mais ce que nous pouvons contrôler, c’est de faire passer le vaccin dans les bras des gens dès leur arrivée ici.»

M. Donnelly a déclaré qu’environ 97% des vaccins arrivant en Irlande allaient directement aux sites de vaccination.

À partir du mois d’avril, si les approvisionnements sous contrat arrivent comme prévu, l’Irlande envisagera d’administrer un million de doses par mois et «d’augmenter de manière très, très significative», a-t-il déclaré.

M. Donnelly a déclaré qu’il espérait également ajouter «un niveau supplémentaire de sécurité» au pays la semaine prochaine en faisant passer une législation à travers les Maisons de l’Oireachtas permettant la mise en quarantaine obligatoire des personnes arrivant dans les aéroports en provenance de certains pays.

Mais le leader du Sinn Féin, Pearse Doherty, a attaqué ce qu’il a décrit comme les efforts «à moitié cuits» du gouvernement pour introduire la quarantaine obligatoire, qui, selon lui, avait été recommandée pour la première fois par l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet) en mai dernier.

«Nous ne savons toujours pas quand il sera opérationnel, quand les gens seront réellement dans ces centres, nous l’avons toujours appliqué uniquement à un nombre limité de pays, quand il devrait s’appliquer à tous les voyages non essentiels dans le État », a-t-il déclaré à RTÉ Radio One.

«C’est vraiment très frustrant pour les gens.»

M. Doherty a déclaré que les retards du gouvernement «grâteront vraiment les gens» qui ont fait d’énormes sacrifices en respectant les restrictions de santé publique.

S’exprimant à The Helix, où près de 1000 personnes âgées de plus de 85 ans ont reçu leur première vaccination dans un centre dirigé par des médecins généralistes qui sera reflété à l’Université technique de Munster à Cork et à Merlin Park à Galway dans les semaines à venir, M. Donnelly l’a décrit comme le » la lumière au bout du tunnel ».

«Pour moi aujourd’hui, c’est ce à quoi ressemble l’espoir», a-t-il déclaré.

«C’est notre nation qui se réunit pour protéger nos plus vulnérables et je suis pour ma part très fier d’être un citoyen irlandais.»

M. Donnelly a décrit l’effort collectif au GP-hub comme «tout simplement incroyable».

«Ce fut l’année la plus brutale et la plus difficile pour les gens. Il y a eu tant de pertes, tant de souffrances », a-t-il déclaré.

«Et pour voir cela aujourd’hui, c’est la lumière au bout du tunnel.»