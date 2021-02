Les dirigeants de l’UE affrontent les limites de leurs pouvoirs pour lutter contre le coronavirus

Appuyez sur play pour écouter cet article

Un an après le début de la pandémie, les citoyens européens souffrent d’une fatigue totale des coronavirus, ont déclaré jeudi les principaux dirigeants de l’UE, et les dirigeants eux-mêmes semblent plutôt épuisés car leurs propres efforts pour gérer la crise sont contrecarrés ou retardés à plusieurs reprises.

Après une longue vidéoconférence, les chefs d’État et de gouvernement de l’UE ont déclaré qu’ils étaient parvenus à un consensus sur la création d’un « certificat de vaccin » numérique standard qui devrait théoriquement aider à alléger les restrictions aux frontières et à relancer les voyages. Mais la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré qu’il existe encore de nombreux obstacles scientifiques, techniques et politiques, notamment l’incapacité des dirigeants à s’entendre sur la question fondamentale de l’utilisation exacte des certificats.

D’un point de vue technique, il faudra trois mois pour développer la nouvelle technologie, a déclaré von der Leyen, et cela semble tout aussi bien compte tenu d’un problème logistique plus important: même maintenant, très peu de personnes dans l’UE se font vacciner, et les dirigeants n’ont aucune capacité immédiate de résoudre ce problème.

L’incapacité d’augmenter rapidement les vaccinations a été de loin le problème le plus frustrant auquel les dirigeants ont été confrontés au cours de la réunion. Jusqu’à présent, seulement 6,4% de la population de l’UE a reçu un vaccin, a déclaré von der Leyen lors d’une conférence de presse – ou 8% si les enfants et les adolescents sont exclus, a-t-elle ajouté, dans un effort plutôt infructueux pour étirer les statistiques aussi loin que possible. pourrait aller.

Dans l’ensemble, les dirigeants ont reconnu une situation plutôt sombre sur laquelle ils ont un contrôle extrêmement limité.

« Je pense que nous devons faire face à la vérité qu’il existe effectivement une situation difficile », a déclaré le président du Conseil européen, Charles Michel, lors d’une conférence de presse à la suite du télé-sommet. «Il y a une pression considérable dans tous nos États membres et nos peuples ont de grandes attentes de nous, qu’ils pourront retrouver une capacité de vivre librement. Et bien sûr, il y a tout cet impact sur l’économie et la situation sociale. Nous savons que les prochaines semaines continueront d’être difficiles en ce qui concerne les vaccinations. »

La production de vaccins devrait augmenter régulièrement au cours des prochains mois, mais les dirigeants ou même les fabricants eux-mêmes ne peuvent pas faire grand-chose pour accélérer les choses à court terme. Les nouvelles usines ne peuvent pas être construites du jour au lendemain. Les installations de fabrication existantes ne peuvent pas être réutilisées facilement. Les ingrédients de base, comme les lipides indispensables, sont rares.

Ainsi, alors que les dirigeants ont applaudi jeudi la création par la Commission d’un nouveau groupe de travail dirigé par le commissaire chargé du marché intérieur, Thierry Breton, et qu’ils ont adopté une déclaration commune proclamant la nécessité « d’accélérer d’urgence l’autorisation, la production et la distribution de vaccins, ainsi que la vaccination, » «il n’y avait rien de concret à faire.

« Nous devons aller plus vite, beaucoup plus vite », a déclaré le nouveau Premier ministre italien, Mario Draghi, à ses homologues lors de son premier Conseil européen en tant que chef de gouvernement. Alors que d’autres dirigeants partageaient le sentiment, après un autre télé-sommet gabfest de plus de cinq heures, ce qui était le plus clair était le peu de pouvoir dont ils disposaient sur la situation.

Le débordement de frustration a également été mis en évidence jeudi au Parlement européen, où les dirigeants de sociétés pharmaceutiques ont été soumis à des interrogatoires cinglants.

Von der Leyen appelle à la vigilance

Von der Leyen a averti les dirigeants et les citoyens de ne pas faiblir dans la lutte contre la pandémie.

«Il y a une fatigue croissante du COVID chez nos citoyens», a-t-elle déclaré lors de la conférence de presse avec Michel. « Ce fut une année très éprouvante mais nous ne devons pas lâcher prise maintenant. Non seulement la situation reste grave dans de nombreuses régions d’Europe, mais nous devons également faire attention aux variantes qui se répandent. »

Elle a déclaré que la variante britannique était désormais largement répandue, détectée dans tous les pays de l’UE sauf un, que la variante sud-africaine a été détectée dans 14 pays et la variante brésilienne dans sept. « Il y a donc beaucoup de défis devant nous », a déclaré von der Leyen.

Dans le but d’apaiser la frustration et de démontrer que la Commission fait tout son possible, Mme von der Leyen a montré aux 27 dirigeants nationaux une carte de 41 sites dans l’UE impliqués dans la production de vaccins, et elle a déclaré que d’autres sites avaient été identifiés et pourraient rejoindre l’effort. . Mais exactement comment cela se passerait, ou ce qu’ils feraient, n’était pas immédiatement clair.

Le mois dernier, Michel a évoqué la possibilité d’utiliser les pouvoirs d’urgence dans les traités de l’UE pour forcer les fabricants de vaccins à partager des brevets ou d’autres licences de propriété intellectuelle. Mais lors de la conférence de presse de jeudi, von der Leyen a déclaré que les entreprises à armement puissant ne fonctionneraient pas et que la coopération entre les fabricants devrait être «volontaire».

Certains pays, comme la République tchèque, sont toujours confrontés à une brutale deuxième vague d’infections et ont plaidé auprès d’autres pays de l’UE pour qu’ils «prêtent» les premiers approvisionnements en vaccins. Certains dirigeants ont soulevé ces demandes mais aucune décision n’a été prise, a déclaré un responsable national, soulignant que le manque de vaccins est un problème pour tout le monde.

La lenteur du déploiement des vaccins est loin d’être le seul problème.

Le mois dernier, les dirigeants de l’UE ont convenu de se coordonner pour restreindre les voyages non essentiels – seulement pour certains pays, dont l’Allemagne, d’imposer unilatéralement de sévères mesures aux frontières, invoquant des craintes quant à la propagation de nouvelles variantes de virus.

« Quand il s’agit de voyager, nous devons respecter l’approche commune que nous avons convenue », a déclaré Michel. « Les voyages non essentiels peuvent encore devoir être limités, mais les mesures doivent être proportionnées. »

Mais nul autre que la chancelière allemande Angela Merkel a défendu la décision de Berlin, qui, selon elle, n’avait pas interféré avec le commerce malgré les longues files de camions aux passages frontaliers et les rapports selon lesquels même les voyages essentiels étaient fortement perturbés.

«J’ai expliqué pour l’Allemagne que dans certains cas, et nous ne sommes pas les seuls, nous sommes obligés d’introduire certaines restrictions – s’il y a des zones à forte incidence ou des zones de mutation – mais que nous ferons tout notre possible pour rendre le libre la circulation des marchandises est possible et aussi pour laisser les navetteurs travailler « , a déclaré Merkel lors d’une conférence de presse après le sommet. » Mais cela, bien sûr, nécessite des garanties supplémentaires telles que des tests. »

Au cours de la visioconférence, Merkel n’a pas répondu directement aux plaintes des pays voisins, selon des responsables qui ont entendu ses propos.

Le président français Emmanuel Macron a souligné qu’il ne tolérerait pas que les nouveaux certificats de vaccin soient utilisés de manière à pénaliser les jeunes qui n’ont pas reçu le vaccin.

« Je n’accepterai pas un système qui conditionne l’accès à tel ou tel pays sur un certificat. Nos jeunes n’auront pas été vaccinés à la fin juin, début juillet », a-t-il déclaré.

Pour le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis et d’autres dirigeants de pays fortement dépendants du tourisme, la plus grande inquiétude est que les nouveaux certificats de vaccins ne seront pas prêts à temps pour la saison des vacances d’été. Lors de la téléconférence, Mitsotakis avait exhorté les dirigeants à prendre des décisions rapides, notant que si le gouvernement tardait à développer un système, les entreprises technologiques privées combleraient le vide.

Von der Leyen a pris soin de ne pas trop faire de promesses.

«Cela prend du temps», a-t-elle déclaré à propos des efforts visant à développer des certificats de vaccination. « Cela prend au moins environ trois mois. C’est important, donc les attentes ne sont pas trop tôt, trop élevées. »

Un diplomate de l’UE a déclaré que le problème de la gestion de la pandémie n’était pas l’épuisement, mais plutôt que les dirigeants avaient si peu d’options pour résoudre tant de problèmes difficiles. « Plus que de la fatigue COVID », a déclaré le diplomate. « Il semble [to be] un piège COVID. »

Lili Bayer, Jacopo Barigazzi, Jillian Deutsch, Rym Momtaz et Hans von der Burchard création de rapports.

