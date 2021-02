Biden ressuscite Keynes pour éliminer la menace populiste

Une expérience économique remarquable et radicale est sur le point d’être menée aux États-Unis.

Presque inaperçu de ce côté-ci de l’Atlantique, Joe Biden remonte près d’un demi-siècle en arrière à une époque où les gouvernements pensaient que la politique budgétaire pouvait être à la fois un outil de gestion du cycle économique et une force pour le bien.

Les régions inférieures de publications comme le Financial Times et The Economist ont rendu compte de ce changement historique mais, pour la plupart, les décideurs politiques et les commentateurs européens l’ont ignoré.

Biden a pris le pas cette semaine, vantant les vertus de ses plans de 1,9 billion de dollars. Celles-ci s’ajoutent aux 900 milliards de dollars de mesures de relance adoptées par le Congrès en décembre et à 3 billions de dollars au début de la pandémie. Il y a des indices qu’une fois la pandémie déclarée terminée, Biden aimerait se livrer à encore plus de largesses fiscales. John Maynard Keynes est de retour.

Je me souviens du discours de 1976 du Premier ministre britannique Jim Callaghan à la conférence annuelle du Parti travailliste, lorsqu’il a enterré la célèbre économie keynésienne et adopté la pensée qui a conduit directement aux politiques d’austérité et à la politique des 40 prochaines années. Biden n’a pas seulement ressuscité Keynes, il présente une version bionique de l’économiste mort depuis longtemps.

Dépensez, dépensez, dépensez

Les propositions immédiates de Biden comprennent des chèques supplémentaires à adresser à presque tous les citoyens américains, une augmentation des dépenses liées à la pandémie, de l’argent pour le gouvernement local et des allocations de chômage prolongées. Des programmes d’infrastructure et d’autres mesures de stimulation de l’économie attendent dans les coulisses pour plus tard cette année.

Biden prend à cœur le conseil de sa nouvelle secrétaire au Trésor Janet Yellen «d’aller plus loin». La Réserve fédérale est à bord, tout comme le FMI. La question se pose naturellement, pourquoi?

Après 40 ans du «consensus de Washington» qui a converti Callaghan et fait la leçon au monde en termes d’orthodoxie fiscale et d’austérité, pourquoi retournons-nous à des politiques abandonnées à la fin des années 1970? Et pourquoi l’Europe ignore-t-elle tout cela? Où sont nos chèques, nos nouvelles routes, nos hôpitaux et nos écoles?

La réponse la plus évidente est que Biden le fait parce qu’il le peut. La possibilité d’emprunter à des taux d’intérêt historiquement bas est tout simplement trop belle pour être ignorée. En principe, emprunter pour presque rien à dépenser pour des projets qui génèrent un rendement positif ressemble à une idée à laquelle tout directeur financier donnerait son approbation. Mais la réflexion va bien plus loin que cela.

Pendant des années, les États-Unis et d’autres grandes économies ont été embourbés dans une faible croissance et, par conséquent, une baisse des taux d’intérêt. Là où le Japon est allé il y a des décennies, le reste du monde a suivi.

L’ancien secrétaire au Trésor américain et professeur à Harvard, Larry Summers, a inventé le terme de «stagnation séculaire» pour décrire ce malaise économique. Cela peut être opportuniste, mais Biden et son équipe ont décidé d’essayer de propulser l’économie américaine sur une nouvelle trajectoire de croissance plus élevée.

Un autre élément de leur réflexion doit être qu’ils ont environ 18 mois pour faire une différence, pour enterrer le Trumpisme. Les élections de mi-mandat au Congrès prévues à la fin de 2022 pourraient voir les démocrates perdre le Sénat ou la Chambre (ou les deux). Ensuite, il reste encore deux ans avant que Trump, ou son successeur, ne se présente à la Maison Blanche.

«Économie pure»

Le calcul de Biden doit être que suffisamment des 75 millions d’électeurs de Trump doivent être persuadés, via leurs revenus et leur emploi, qu’il existe une alternative intéressante. Vu sous cet angle, Keynes a été ramené d’entre les morts pour repousser la menace populiste. Il s’agit de politique autant que d’économie pure. Peut-être en a-t-il jamais été ainsi.

La communauté économique américaine est engagée dans un débat animé sur les mérites de l’audace de Biden. Et les suspects habituels ne font pas toujours la queue comme on pourrait s’y attendre. Summers, par exemple, a exprimé de graves doutes sur les plans de Biden. Tout comme l’ex-économiste en chef du FMI. Paul Krugman et l’actuel économiste en chef du FMI ont marqué leur approbation. En apparence, les arguments sont familiers et ne font que répéter les débats économiques des années 1970.

Une grande partie de la discussion se déroule dans les conditions arides du séminaire d’économie. L’économie américaine dispose-t-elle réellement d’une capacité de réserve suffisante pour que la poussée de Biden ne se dissipe pas dans l’inflation? Cela implique une analyse de ce qu’on appelle «l’écart de production», la différence entre où se trouve réellement l’économie et où elle pourrait être, si elle était au plein emploi. C’est un concept qui, comme Keynes, aurait dû être enterré il y a des décennies mais, contrairement à Keynes, aurait dû rester mort.

L’économie moderne a mis les idées de Keynes en termes mathématiques: nous construisons des modèles qui montrent à quel point il est facile pour une économie de rester bloquée, à peu près n’importe où, en particulier à de faibles niveaux de croissance. Il n’y a pas de voie unique pour l’économie, ce que suppose toute cette analyse de l’écart de production.

Si Biden fait passer ses plans au Congrès, l’expérience se déroulera en temps réel. Mon intuition est qu’il fait exactement la bonne chose. Je crains que l’Europe, en ignorant tout cela, fasse à nouveau exactement la mauvaise chose.

Il y a dix ans, l’UE a connu une terrible crise financière et a bâclé la réponse politique une fois celle-ci terminée. Sa tendance à la stase et à l’acceptation maussade du statu quo le laisse aveugle aux alternatives et vulnérable au fléau populiste qui est alimenté par l’incapacité à adopter des idées nouvelles – ou anciennes.