Les garderies et les écoles devraient être rouvertes par étapes – Nphet

Le gouvernement a été informé qu’il devrait être possible d’ouvrir à la fois les services de garde d’enfants et les écoles par étapes, à condition que la situation du Covid-19 continue de s’améliorer.

Alors que les plus jeunes élèves du primaire devraient retourner en classe à partir de début mars, les délibérations se poursuivent sur le moment où des dizaines de milliers d’enfants pourront retourner dans les crèches et autres services de garde.

Les hauts ministres se réuniront lundi pour finaliser un plan Vivre avec Covid-19 révisé avant une réunion complète du Cabinet mardi.

L’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet) a indiqué que les restrictions actuelles de niveau 5 devraient être prolongées au-delà de la date limite actuelle du 5 mars. Il est entendu que Nphet a conseillé l’ouverture d’écoles et la garde d’enfants peut se faire sur une «base prudente et progressive» tant que les chiffres de Covid-19 continuent de s’améliorer jusqu’à la fin du mois de février.

Lundi, Nphet a signalé un autre décès dû à Covid-19 et 679 nouveaux cas.

On s’attend dans les cercles gouvernementaux à ce que le retour des enfants des travailleurs non essentiels à la garde d’enfants commencera le mois prochain. Cependant, il n’y a pas de décision définitive quant à savoir si ce sera en même temps que les classes de certains élèves du primaire rouvriront tôt dans le mois ou si ce sera plus tard.

De nombreux élèves devront peut-être attendre le 12 avril avant de retourner en classe dans le cadre des plans de réouverture de l’école en cours de discussion. Les syndicats devraient finaliser lundi un plan de retour à l’école avec les responsables du ministère de l’Éducation. Selon les projets de plans, les écoles primaires rouvriraient à partir du 1er mars, au plus tôt, pour les enfants en bas âge, les enfants en bas âge, les premières classes et les secondes classes.

Au deuxième niveau, les étudiants sortant du Cert auraient la priorité de revenir à la même date. On s’attend à ce que le reste des classes du primaire revienne quelques semaines plus tard.

Des sources ont déclaré que la réouverture de la garde d’enfants serait envisagée lors d’une réunion du groupe consultatif sur la garde d’enfants Covid-19 à laquelle assistera lundi le ministre des Enfants Roderic O’Gorman. Ses discussions alimenteront la réunion ultérieure du sous-comité du Cabinet impliquant le Taoiseach Micheál Martin, le Tánaiste Leo Varadkar, le chef du Parti vert Eamon Ryan et des ministres de haut rang.

Le conseil de Nphet au gouvernement est qu’une nouvelle réouverture de l’économie et de la société doit être entreprise avec prudence et étape par étape, en tenant compte de l’impact sur le nombre de cas des premiers mouvements en matière d’éducation.

Hiérarchisation des vaccins

Par ailleurs, les personnes souffrant de problèmes médicaux sous-jacents graves devraient être déplacées vers le haut de la liste des priorités pour les vaccinations. Un groupe de personnes âgées de 18 à 64 ans – se chiffrant à des centaines de milliers – avait été classé septième parmi les groupes répertoriés dans le séquençage du déploiement.

Tous les membres de cette catégorie ne seront pas remontés dans la liste, mais ceux qui présentent certaines conditions sous-jacentes les plus à risque de contracter une maladie grave s’ils contractent Covid-19 seront prioritaires.

Il y a eu de la consternation dans l’industrie hôtelière après que le Taoiseach a déclaré samedi qu’il ne prévoyait pas l’ouverture de pubs et de restaurants avant le milieu de l’été. Le lendemain, le président du groupe consultatif irlandais sur la modélisation épidémiologique, le professeur Philip Nolan, a déclaré qu’il y aurait «un été en plein air» avec des personnes prenant des vacances et des loisirs à la maison et socialisant autant que possible en plein air.

La présidente de la Fédération irlandaise des hôtels, Elaina Fitzgerald Kane, a déclaré que l’industrie du tourisme était «dévastée» car elle pourrait être au milieu de l’été avant sa réouverture et a appelé à une révision du soutien de l’État au secteur.