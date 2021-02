Coût de l’action juridique et statut de migrant fixés pour la réforme

Les efforts visant à réduire les coûts élevés des poursuites judiciaires et un programme de régularisation du statut de milliers de sans-papiers font partie des propositions qui seront annoncées aujourd’hui.

La ministre de la Justice Helen McEntee publiera son Plan de justice 2021, qui contient plus de 200 actions à mettre en œuvre au cours des 12 prochains mois.

La modernisation des lois irlandaises sur les licences pour potentiellement prolonger les heures d’ouverture et aider les pubs et les boîtes de nuit à se remettre de l’impact de la pandémie de Covid-19 est également incluse.

Le coût des litiges figurait parmi les questions examinées par un groupe d’examen de l’administration de la justice civile présidé par l’ancien président de la Haute Cour, le juge Peter Kelly, qui a rendu son rapport l’année dernière.

Il a déclaré que si des données complètes sur les niveaux des frais de justice ne sont pas disponibles, il ressort clairement des enquêtes et de l’expérience dans des affaires individuelles que «l’Irlande se classe parmi les juridictions les plus coûteuses au niveau international».

Dans le cadre du Plan Justice 2021, le travail consiste à commencer à introduire de nouvelles barèmes de frais juridiques – élaborés indépendamment – afin de réduire les coûts.

Le ministère de la Justice doit commencer à identifier des approches appropriées pour établir les barèmes.

La question de savoir s’il est possible ou non de rendre ces barèmes contraignants – sauf dans les cas où il existe un accord sur une approche différente entre un client spécifique et un avocat – sera également examinée.

Migrants sans papiers

Mme McEntee a déclaré que les plans représentaient un «engagement clair» pour aider à améliorer l’information dont le public disposera sur les coûts des poursuites judiciaires.

«Le fait de ne pas savoir combien une procédure judiciaire pourrait coûter en fin de compte constitue actuellement un obstacle à l’accès à la justice et nuit à notre économie et à notre compétitivité.»

Mme McEntee annoncera également son intention de mettre en place un programme permettant la régularisation d’environ 17 000 migrants sans papiers en Irlande, dont 3 000 sont des jeunes ou des enfants.

Il est prévu que le programme soit lancé d’ici l’automne, les candidatures devant être acceptées d’ici la fin de l’année.

Faisant référence au sort des Irlandais sans papiers aux États-Unis, le ministre a déclaré: «Nous devons reconnaître qu’il y a des milliers de personnes ici en Irlande dans une situation similaire.

Elle a dit qu’ils ont fondé une famille en Irlande, travaillent ici et «contribuent tellement à notre société».

Elle a déclaré que le programme démontrerait «un engagement similaire envers ceux qui ont fait de notre pays leur patrie que nous demandons d’être montré à notre propre peuple à l’étranger».