Ma fille de 17 ans est obsédée par son petit ami en ligne

Question: Ma fille a 17 ans et est dans son année Leaving Cert. Même avant Covid, je craignais souvent qu’elle ne soit pasétait invitée autant que les autres filles de son âge et elle passait trop de temps sur son téléphone dans sa chambre.

Bien sûr, les verrouillages de Covid ont aggravé tout cela. Puis à l’improviste en novembre dernier est venu un garçon! Elle apparemment « rencontre-le » en ligne via un ami qu’elle connaissait dans une classe. Depuis, elle est devenue obsédée par lui. Il habite un peu plus loin, donc elle ne l’a rencontré en personne qu’une seule fois. Cela s’est produit à Noël lorsque les restrictions ont été levées une fois que nous avons accepté sa mère. Depuis lors, son attachement à lui est devenu incontrôlable. Et ça l’est toujours.