Boris Johnson apprend sa leçon sur le coronavirus

LONDRES – Boris Johnson a adopté une approche du «plus grand soin» pour lever les restrictions relatives aux coronavirus après avoir appris à la dure le contrôle des infections.

Dans une rupture significative avec le passé, le Premier ministre a dévoilé une feuille de route lente et prudente pour sortir du verrouillage en Angleterre qui verra les restrictions se dissiper progressivement entre mars et juin avec une appréhension presque nerveuse.

« Le crocus de l’espoir pique à travers le gel et le printemps arrive à la fois littéralement et métaphoriquement, mais je ne vais pas flotter avec la vie des gens », a déclaré Johnson lors d’une conférence de presse à Downing Street lundi soir.

«Nous serons guidés par les données et par les progrès que nous faisons. C’est pourquoi il est important d’être prudent », a-t-il expliqué, arguant qu’il voulait que la levée des restrictions soit« irréversible ».

«Les gens préfèrent voir la certitude de ces dates – autant de certitude que nous pouvons en donner – que la hâte», a-t-il affirmé.

Les plans antérieurs pour desserrer l’étranglement des restrictions étaient plus enthousiastes. Lorsque le premier lock-out a pris fin en 2020, avec des décès autour de 40000, il s’est écoulé deux mois entre l’ouverture des écoles et le gouvernement qui paie effectivement les parieurs pour manger dans les restaurants.

Cette fois, Johnson a annoncé une feuille de route qui prendra plus de temps entre l’ouverture des écoles et les visites des restaurants en salle, et au moins quatre mois avant que toutes les mesures ne soient levées – y compris une attente de cinq semaines entre chaque étape pour surveiller les données, ainsi qu’un liste de contrôle en quatre points à rencontrer avant que le gouvernement puisse aller plus loin.

Finie aussi la prise de risque pour garder les Britanniques (ou du moins ses députés d’arrière-ban conservateurs sceptiques) heureux. Johnson a adopté une approche laxiste des verrouillages vers la fin de 2020 et, à Noël, a permis à une partie du public de se mélanger, malgré la souche plus infectieuse de Kent qui sévissait. Le bilan des morts a dépassé 100 000 peu de temps après.

Les données, pas les dates

Mais ses collègues voient une approche différente cette fois-ci. «La plupart des Premiers ministres mettent des années à passer de la règle du soleil à la prudence du monde – mais Boris l’a fait en des mois», a déclaré le président du comité de la santé Jeremy Hunt à POLITICO. « Je soupçonne que l’optimisme sera de retour avant que nous le sachions. »

« L’approche relativement prudente du gouvernement annoncée aujourd’hui par le Premier ministre doit être saluée », a déclaré David King, ancien conseiller scientifique en chef de Downing Street. « Cela démontre que des leçons ont enfin été tirées de ce qui a été une manipulation désastreuse. de cette pandémie de février de l’année dernière à nos jours. «

Johnson s’est engagé à s’en tenir aux «données et non aux dates» dans son dernier plan d’assouplissement, faisant écho aux conseils scientifiques pour soutenir sa feuille de route. Les procès-verbaux du groupe indépendant de conseillers gouvernementaux SAGE ont déclaré que «les décisions concernant les modifications des restrictions sont mieux prises sur la base de données épidémiologiques plutôt que sur des dates prédéterminées».

Et les données montrent que si les choses s’améliorent, COVID a toujours un impact significatif. Plus de 10600 personnes ont été confirmées comme ayant contracté le virus dimanche, et la dernière moyenne sur sept jours de décès quotidiens dans les 28 jours suivant un test positif était de 480.

Lors de la conférence de presse, le médecin-chef Chris Whitty a souligné que les Britanniques n’étaient pas sur le point de voir le dos de la pandémie. «Ce n’est pas la fin – mais c’est le moment où nous pouvons avoir une ouverture régulière et fondée sur les risques», a-t-il déclaré. Le directeur scientifique, Patrick Vallance, a insisté sur le fait lorsqu’il a déclaré que le port de masques, le lavage des mains et un régime de test et de traçage pourraient être une «base» des mesures nécessaires l’hiver prochain.

Le SAGE a fait valoir que tant que tous les adultes n’auront pas été vaccinés, la levée des restrictions entraînera une augmentation substantielle des admissions à l’hôpital et des décès, avec un risque particulier pour les personnes qui se mélangent à l’intérieur.

Sceptiques du verrouillage

Le conseil offrait une armure à Johnson contre l’aile sceptique du lockdown de ses députés d’arrière-ban conservateurs, qui lui faisaient pression pour qu’il lève toutes les restrictions une fois que les groupes les plus vulnérables auront eu le coup à la mi-avril.

Le premier ministre a affronté ses détracteurs au cours d’une grillade de deux heures et demie à la Chambre des communes, disant à leur chef Mark Harper que c’était «de pures mathématiques» qu’une grande minorité n’aura toujours pas eu le coup ou n’en sera pas suffisamment protégée. Harper a répliqué dans une déclaration ultérieure que la justification signifierait que la société serait « retenue » par ceux qui choisissent de ne pas être vaccinés.

Steve Baker, vice-président du COVID Recovery Group – une collection de députés conservateurs sceptiques – a déclaré que la feuille de route était un «coup de marteau pour l’aviation, les pubs, les restaurants, les hôtels, les gymnases et les piscines, les arts et les divertissements. semble modéliser et non les données qui orientent les décisions. «

D’autres sceptiques conservateurs du lock-out ont semblé modérés à la Chambre des communes. Paul Bristow a déclaré que les cinq semaines d’attente entre chaque étape d’assouplissement étaient « arbitraires ». Mais un sondage rapide auprès de 1002 personnes réalisé par ComRes a suggéré que le public appréciait l’approche prudente, 52% se disant satisfaits du plan du Premier ministre contre 17% qui ne l’étaient pas.

La plupart des députés étaient également favorables. Même le chef de l’opposition travailliste, Keir Starmer, a déclaré que c’était «un changement bienvenu par rapport à certains termes. [Johnson] a utilisé dans le passé.

Starmer a appelé à plus de soutien économique pour les entreprises qui devront rester fermées, et Johnson a pratiquement confirmé que les divers programmes, y compris le régime de congés pour subventionner les salaires des travailleurs, se poursuivraient. «Nous ne retirerons pas le tapis», a-t-il déclaré aux députés.

Mais le Premier ministre a souligné que le déploiement régulier du vaccin est la véritable offre d’espoir. Plus de 17,7 millions de personnes au Royaume-Uni ont maintenant eu un premier coup et des sondages suggérer le succès du déploiement a donné à Johnson une impulsion significative.

Il a déclaré lors de la conférence de presse que les vaccins « créent un bouclier autour de toute la population, ce qui signifie que nous voyageons maintenant sur un chemin à sens unique vers la liberté ».

