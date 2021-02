LONDRES – Boris Johnson a un autre cercle du Brexit à carré.

Les espoirs du Premier ministre britannique d’une «Grande-Bretagne mondiale» flamboyante et libre-échangiste en dehors du bloc pourraient le mettre en désaccord avec les électeurs qui exigent une protection contre les arêtes vives de la mondialisation.

Ce n’est qu’un des nombreux défis post-Brexit dans lesquels un groupe d’universitaires et d’anciens ministres se retrouve coincé dans un nouveau rapport essayant d’étoffer le projet Global Britain. Pour commencer, affirment-ils, il doit s’agir de bien plus que du commerce international.

L’ancien chancelier de l’ombre du Parti travailliste, Ed Balls, maintenant professeur au King’s College de Londres, et les universitaires de l’Université Harvard veulent une stratégie qui articule également une vision claire de l’immigration. La volonté de maintenir l’union du Royaume-Uni. Et ils disent que «la Grande-Bretagne mondiale» doit signifier une croissance économique dans les régions du Royaume-Uni moins aptes à profiter de la mondialisation – tout en évitant une nouvelle version de la «Grande-Bretagne impériale» du XIXe siècle.

C’est plus facile à dire qu’à faire. Le Royaume-Uni a conservé son poids et ses atouts pour le rendre attractif pour les entreprises après le Brexit, mais il n’est plus une puissance industrielle, a déclaré le co-auteur Nyasha Weinberg. Elle a souligné que la part du Royaume-Uni dans le commerce mondial avait fortement chuté et que c’était un pays trop petit à la fois économiquement et militairement pour essayer d’assumer le genre de rôle que les États-Unis, la Chine, l’Inde ou l’UE pourraient jouer.

Cela limitera la recherche des avantages de Global Britain – une tâche confiée à David Frost en sa nouvelle qualité de ministre du Cabinet pour toutes les questions relatives au Brexit.

Pour commencer, le gouvernement s’est rendu compte que la relance du commerce multilatéral est un défi difficile à long terme pour la Grande-Bretagne. Le rapport cite deux hauts responsables du gouvernement britannique qui reconnaissent que personne à Whitehall n’est particulièrement optimiste quant aux chances du Royaume-Uni de faire des progrès massifs dans le commerce multilatéral ou de relancer l’Organisation mondiale du commerce. Le gouvernement se concentrera plutôt sur les accords bilatéraux et multilatéraux, ont déclaré les responsables. Cependant, Weinberg a averti que les futurs accords du Royaume-Uni «ne doivent pas aliéner» l’UE, le partenaire le plus important du Royaume-Uni, même après le Brexit.

La Grande-Bretagne mondiale est également confrontée à une recherche difficile d’opportunités pour améliorer la réglementation et définir les règles du jeu au niveau international, ont déclaré les chercheurs. «Le Royaume-Uni est trop petit pour imposer son approche réglementaire au monde, et trop grand pour être simplement un preneur de règles, le courtage et l’innovation offrent une alternative», a déclaré Weinberg. «La divergence de la réglementation par rapport à l’UE est difficile, mais diriger ou négocier une réforme de la réglementation nécessite une prise de risque. Dans les services financiers, il existe des opportunités; en matière de confidentialité des données, le risque de contrarier l’UE peut être trop grand. »

Pourtant, le plus grand défi pour le concept Global Britain pourrait venir de l’autre grand programme du gouvernement: «Leveling Up». Cette promesse phare offrait la perspective d’une importante intervention de l’État et de dépenses d’infrastructure pour stimuler les villes délabrées qui ont contribué à remettre au Premier ministre sa victoire électorale en 2019.

Jo Johnson, ancien ministre des Universités et frère du Premier ministre, a clairement indiqué lors du lancement du rapport que si Global Britain est défendu par des députés du sud-est de l’Angleterre qui soutiennent le libre-échange, le libéralisme et la déréglementation, le nivellement est fondamentalement protectionniste. Il est poussé par des députés conservateurs élus dans d’anciens bastions travaillistes du nord de l’Angleterre, qui veulent de lourdes garanties pour les communautés ressentant les inconvénients d’une économie mondiale.

«Le défi est de savoir comment le gouvernement peut s’assurer qu’ils ne se sapent pas mutuellement, mais se soutiennent mutuellement», a déclaré Johnson. «Je ne suis pas encore sûr que le gouvernement exprime une vision claire de la manière dont cela fonctionnera.

