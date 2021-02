Le public perd confiance dans le gouvernement, les TD du Fine Gael disent à Varadkar lors d’une réunion du parti parlementaire

Le public perd confiance dans le gouvernement et ne supportera plus longtemps la coalition actuelle, a averti le parti parlementaire du Fine Gael.

L’ancien ministre des Affaires rurales, Michael Ring, a critiqué la gestion de la pandémie par le gouvernement et a déclaré mercredi soir à son parti que les gens étaient «fatigués de nous».

Des sources à la réunion ont déclaré que M. Ring a déclaré que le gouvernement avait échoué dans les tests, les vaccins et les communications. Il a averti que les gens avaient perdu confiance dans le gouvernement, il est entendu.

M. Ring a déclaré que le gouvernement avait semé la confusion avec des messages contradictoires. Il a décrit le gouvernement comme ayant eu «quelques mauvaises semaines» et a déclaré: «Nous avons un problème».

Le public perdait espoir, ce qui était un problème, a-t-il déclaré à la réunion.

Le TD de Carlow-Kilkenny, John Paul Phelan, aurait également décrit la performance de Taoiseach Micheál Martin au cours du dernier week-end comme «épouvantable» au milieu de la colère lors de la réunion. Il a dit que les membres du Fine Gael étaient «livides».

La dirigeante du Seanad, Regina Doherty, a averti que le Fine Gael risquait de perdre la confiance du peuple tandis que l’eurodéputée Frances Fitzgerald remettait en question les plans de communication.

Le chef du parti et tánaiste Leo Varadkar a déclaré lors de la réunion que les critiques récentes des communications du gouvernement autour de Covid-19 étaient «justifiées» et seraient prises en compte.

Le gouvernement a dévoilé cette semaine un cadre actualisé pour Vivre avec Covid-19, une voie à suivre, mais les jours précédant son lancement ont été marqués par une confusion quant aux restrictions qui seraient levées et à quel moment.

En termes de vaccinations en général, des sources ont déclaré que M. Varadkar a déclaré à la réunion que la Commission européenne avait une chance de «se racheter» en étant potentiellement parmi les premiers à approuver le vaccin Johnson & Johnson et le vaccin Curevac.

Il a déclaré que l’Irlande disait à l’UE de «ne pas perdre de temps». Le dirigeant du Fine Gael a déclaré que le Comité consultatif national de l’immunisation (CANI) envisagera de faire remonter les soignants dans la liste des vaccins prioritaires dans le cadre de leur prochain examen qui aura lieu dans quelques semaines.

La réunion du Fine Gael mercredi soir a entendu des affirmations selon lesquelles les gardaí étaient maltraités aux points de contrôle des coronavirus et que certains membres du public enfreignaient les restrictions par frustration avec le gouvernement.

Des sources lors de la réunion ont déclaré que l’ancien ministre du Logement, Eoghan Murphy, a déclaré que les gens enfreignaient les restrictions avec une «intention» différente que précédemment, comme pour dire «que le gouvernement soit damné». Il aurait prévenu que les six prochaines semaines seront marquées par la frustration du public.

Le «manque de paramètres» dans le nouveau plan gouvernemental a également été qualifié de «décevant» par M. Murphy.

M. Murphy a également déclaré que le passage aux tests antigéniques de masse pourrait également changer la donne, ont déclaré des sources.

Le sénateur du sud-ouest de Cork, Tim Lombard, aurait déclaré à la réunion que le public était au plus bas et que les gardes aux points de contrôle étaient de plus en plus maltraitées au cours des derniers jours. Il aurait dit que le public perdait patience face aux «messages contradictoires».

Limerick TD et le ministre d’État Patrick O’Donovan ont également déclaré qu’une stratégie «pangouvernementale» était nécessaire pour communiquer les problèmes liés à Covid-19.

Il a également évoqué le programme de vaccination et a appelé le Fine Gael à «faire plus de bruit» au niveau européen pour assurer un plus grand approvisionnement en vaccins.