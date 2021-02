L’Écosse exhortée à devancer les conspirations du vote par correspondance

EDIMBOURG – Le coronavirus signifie une augmentation probable du vote par correspondance lors des prochaines élections en Écosse – et un terrain fertile pour les théories du complot.

Une augmentation spectaculaire du nombre de personnes choisissant de voter par correspondance est attendue avant les élections législatives écossaises cruciales le 6 mai, en partie en raison des craintes de se mélanger avec d’autres personnes dans les bureaux de vote alors que la pandémie de coronavirus fait toujours rage. Le gouvernement et les autorités électorales sont exhortés à veiller à ce que les électeurs sachent ce que cela signifiera, afin qu’ils puissent avoir confiance dans le résultat du scrutin.

«Il y a une importance centrale pour le vote par correspondance dans cette élection, qui n’a pas vraiment été là pour la plupart des gens auparavant», a déclaré le législateur Bill Kidd, qui convoque le comité des normes du parlement écossais chargé d’examiner les préparatifs électoraux. «Nous devons faire en sorte que personne ne perde son vote ou ne se sente mal à l’aise le jour du scrutin.»

Le gouvernement écossais estime que le niveau du vote par correspondance sera d’environ 40 pour cent, soit plus du double des 17,6 pour cent des dernières élections. Les chiffres pourraient aller encore plus haut. Les recherches de la Commission électorale ont révélé que si le vote par correspondance lors de cette élection devait être largement encouragé, plus des deux tiers de l’électorat écossais s’inscriraient pour le faire.

Pourtant, alors que le vote par correspondance n’est pas encore une question partisane à la Donald Trump en Écosse, les politiciens traditionnels mettant en doute la véracité des bulletins de vote par correspondance, les militants se battent pour que les théories sauvages en marge du mouvement indépendantiste ne laissent pas les gens privés de leurs droits. – ou ébranler la confiance dans le résultat de l’élection.

Après 21 sondages consécutifs montrant une avance pour l’indépendance écossaise, le Parti national écossais du Premier ministre Nicola Sturgeon envisage l’élection de Holyrood comme une occasion de renforcer son mandat pour une sortie écossaise du Royaume-Uni et cherche à faire pression sur le «non» du Premier ministre britannique Boris Johnson référendum ».

Un objectif clé des partisans de l’indépendance est d’encourager le taux de participation parmi les partisans pro-indy qui ont voté pour la première fois lors du référendum sur l’indépendance de 2014 – un vote qui s’est vanté d’un taux de participation de 84%.

«Il y a quelques segments de la [pro-independence] mouvement qui croit sincèrement que nous n’avons pas perdu en 2014 », a déclaré le partisan de l’indépendance Jack Gillies – coprésident du mouvement de base pour l’indépendance d’Aberdeen. «Les gens veulent croire qu’il y a cette conspiration plus importante qui nous a fait perdre.»

Il cite une théorie souvent entendue par les électeurs selon laquelle «tous les votes par correspondance sont recueillis par une entreprise et conduits en Angleterre dans des camions pour être comptés», ce qui «n’est pas du tout le cas».

La recherche de la Commission électorale a également révélé qu’un quart de tous les électeurs écossais demanderaient probablement ou certainement pas un vote par correspondance, une partie importante de ceux faisant état de préoccupations concernant la fraude au vote par correspondance (36%) ou la confidentialité (30%). l’une des principales raisons.

SONDAGE ÉLECTORAL DES SONDAGES EN ÉCOSSE (VOTE DES CONSTITUTIONS) Pour plus de données de sondage de toute l’Europe, visitez POLITICO Sondage des sondages.

Test de démocratie

Le gouvernement écossais tient à garantir le déroulement des élections. Le parlement écossais a adopté une loi électorale en décembre, repoussant la date limite pour les candidatures au vote par correspondance afin de donner aux fonctionnaires plus de temps pour traiter l’augmentation attendue des candidatures.

À l’approche de la date limite d’inscription des électeurs, le Dr Alistair Clark de l’Université de Newcastle, chercheur en politique et expert en processus électoral, a déclaré qu’une «grande campagne d’information publique» était nécessaire pour informer les électeurs sur comment – et quand – ils peuvent revendiquer leurs droits de vote par correspondance.

«Dans une certaine mesure, cela a commencé sur les réseaux sociaux», a déclaré Clark, faisant référence à certains Tweets de la commission électorale et messages similaires du SNP. «Mais il doit être beaucoup plus répandu et doit être quelque chose que les gens voient dans la rue et à la télévision.»

Kidd du SNP a convenu que toute campagne d’information «doit aller un peu plus vite».

«Je ne pense pas qu’à ce stade, la personne moyenne dans la rue pense vraiment à son vote par correspondance… Cela deviendrait un gros problème si nous atteignions [the deadline] et rien n’avait été fait », a déclaré Kidd.

Le gouvernement et les organes électoraux écossais prépareraient une campagne d’information sur le vote par correspondance dans les mois à venir, tandis que le gouvernement a dirigé POLITICO vers 34,9 millions de livres sterling de financement pour aider les autorités à gérer une flambée de demandes. Des lettres sont envoyées aux ménages écossais avec plus de détails sur les différentes façons dont ils peuvent voter.

Le groupe pro-indépendance de Gillies dirige pendant ce temps un ‘Transformez votre boîte postale en urne»qui, selon lui, visera à répondre aux requêtes des personnes préoccupées par la fraude.

«L’une des grandes choses pour lesquelles nous insistons est simplement d’avoir des conversations», a-t-il déclaré, ajoutant: «Tout ce qu’il faut vraiment pour amener les gens à faire confiance [the postal voting system] est de répondre patiemment à toutes les questions qu’ils pourraient avoir et il s’agit simplement de diffuser ces informations.

Kidd et Clark ont ​​tous deux minimisé la possibilité d’une guerre des vandales à la Trump sur le vote par correspondance dans les mois à venir, bien qu’ils admettent que le problème est susceptible de se poser.

«Il est possible que ce type de rumeurs fasse le tour, mais s’il s’agit de quelque chose comme un [anti-postal voting] campagne électorale, je serais très surpris d’être honnête », déclare Clarke, spécialiste du processus électoral. « Mais je pense que des informations sur la façon dont les votes par correspondance sont vérifiés et sur l’ensemble du processus de dépouillement des votes seraient extrêmement utiles pour aider à contrer certaines de ces théories du complot. »