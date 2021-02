Le vice-président de la Commission européenne, Schinas, défend l’agence frontalière Frontex

La vice-présidente de la Commission européenne, Margaritis Schinas, s’est lancée jeudi dans la défense de l’agence frontalière de l’UE Frontex, quelques jours à peine après que la commissaire aux affaires intérieures, Ylva Johansson, a critiqué l’organisation et son patron Fabrice Leggeri.

Les commentaires de Schinas reflétaient des différences notables entre le commissaire grec, qui est du Parti populaire européen (PPE) de centre-droit, et Johansson, un social-démocrate suédois, sur la façon de traiter les critiques de la gestion interne de Frontex et de ses opérations de garde-frontières et de garde-côtes. .

Frontex fait face à des accusations de refoulements illégaux de demandeurs d’asile, de harcèlement et d’inconduite, qui font l’objet d’une enquête de l’OLAF, l’organisme de surveillance antifraude de l’UE. Lundi, Johansson a attaqué Leggeri lors d’une audition à huis clos du Parlement européen en disant qu’il avait montré une «réticence» à se conformer aux règles de l’UE pour l’agence, ce qui avait conduit à des «lacunes» chez Frontex.

Schinas, en revanche, a qualifié Frontex de «pièce maîtresse du succès» de la nouvelle stratégie de l’UE en matière de migration et d’asile. S’exprimant lors d’un événement organisé par le groupe de réflexion de la Fondation Robert Schuman, il a exprimé «tout notre soutien institutionnel» à l’agence basée à Varsovie.

Tout en admettant qu’il y a «des problèmes de gestion qui doivent être résolus de manière claire et convaincante» et que Leggeri avait «la responsabilité exécutive de le faire», Schinas a riposté aux critiques: «Je n’accepte pas la tentative de certains cercles mélanger le tout pour construire un récit qui affaiblit Frontex à un moment où nous avons le plus besoin de l’agence. Cela je n’accepterai jamais.

Il a ajouté: «Nous devons donc clarifier les choses et continuer à travailler comme prévu.»

Un responsable de l’UE a déclaré qu’il y avait eu des «tensions» ces derniers jours entre Schinas et Johansson à la suite des remarques critiques de ce dernier au Parlement.

Le PPE de Schinas a adopté une position plus favorable à Frontex et Leggeri. Ses députés ont soutenu que l’OLAF doit d’abord enquêter sur les allégations et que ce n’est pas le moment de remettre en question le rôle de leadership du directeur. En revanche, le groupe des socialistes et démocrates au Parlement européen a demandé en décembre que Leggeri quitte son poste, et il a réitéré cet appel cette semaine.

Lors de l’événement de jeudi, Schinas a fait valoir que le soutien à Frontex venait non seulement de la Commission mais aussi de «tous les [EU] les États membres et le Parlement européen », puisqu’ils avaient adopté conjointement un nouveau mandat et un nouveau budget pour l’agence, dans le cadre desquels celle-ci devrait être considérablement élargie.

S’exprimant lors du même événement, Leggeri a déclaré que Frontex était «bien conscient de sa responsabilité et de la nécessité de pouvoir expliquer et rendre compte de la façon dont nous opérons».

Il a ajouté qu’il est «tout à fait normal» que l’expansion de l’agence – y compris un programme visant à créer un corps permanent de 10 000 gardes-frontières dans les années à venir – «provoque des réactions, car c’est inhabituel». Il a également admis qu ‘«il peut y avoir des retards dans la mise en œuvre de certaines choses, ce ne sera certainement pas parfait».

Réagissant aux allégations de refoulements illégaux de demandeurs d’asile, Leggeri a déclaré qu’il est «dans l’intérêt de l’agence de pouvoir, grâce à toutes ces enquêtes et aux réponses que nous apportons, montrer que le travail n’a pas été fait d’une certaine manière. contraire à la loi.