Quand les budgets tournent mal

Il n’y a rien dans la politique britannique comme regarder un budget s’effondrer.

Le plan de dépenses annuel du gouvernement est l’un des moments les plus marquants de l’année politique: une série d’annonces majeures qui font suite à des mois de travail de hauts ministres et de hauts fonctionnaires.

Parfois, les budgets adoptent des réformes radicales. D’autres peuvent être relativement simples, une fois la poussière retombée. Mais les plus mémorables sont ceux qui tournent terriblement mal lors de l’impact avec le monde réel.

Alors que le chancelier Rishi Sunak finalise son propre budget la semaine prochaine, le podcast Westminster Insider de POLITICO s’adresse à certains de ceux qui ont enduré des cauchemars budgétaires passés.

«Nous nous attendions à ce que cela soit remarqué, mais pas à se défaire comme il l’a fait», déclare Poppy Trowbridge, une assistante de l’ancien chancelier Philip Hammond, rappelant la décision malheureuse de son ancien patron d’augmenter les cotisations d’assurance nationale pour les travailleurs indépendants. en 2017.

Hammond a été contraint d’abandonner la hausse des impôts après seulement une semaine, sous la pression des médias et des députés conservateurs. La mesure s’était révélée controversée car les conservateurs – sous la direction de David Cameron – s’étaient engagés en 2015 à ne pas augmenter les impôts tels que l’assurance nationale pendant cinq ans.

«Le problème concernait l’arrivée d’un nouveau gouvernement conservateur et s’éloignant d’un manifeste qui avait été rédigé par d’autres personnes», dit Trowbridge. «Je suis reparti avec le sentiment que cela pouvait signifier un manque de responsabilité pour ce qui était arrivé auparavant. Et je pense que c’était quelque chose que les gens n’allaient tout simplement pas laisser cette nouvelle administration s’en tirer.

En fait, ils ne l’étaient pas. Trowbridge, le conseiller principal des médias de Hammond, a dirigé le briefing post-budget avec les journalistes immédiatement après son discours sur le budget et a immédiatement su que la politique n’avait pas bien abouti.

«Vous pouvez simplement le dire», dit-elle. «Il y a un ton dans la pièce et tu penses, oh, c’est va être la grande chose dont tout le monde veut parler. Et une fois que vous avez eu votre 25e question sur exactement la même chose – je veux dire, si vous ne pouvez pas comprendre que ce sera la première page le lendemain, alors vous manquez un truc.

Alors que le budget 2017 de Hammond s’est effondré en quelques heures, d’autres peuvent prendre beaucoup plus de temps.

Ed Balls était un jeune ministre du Trésor en 2007 lorsque son ancien patron Gordon Brown a dévoilé son budget final en tant que chancelier. Brown a d’abord été applaudi pour avoir réduit le taux de base de l’impôt sur le revenu. Mais il est apparu plus tard que d’autres changements qu’il avait apportés – principalement l’abolition de la tranche d’imposition de 10 pence la plus basse – allaient aggraver la situation de certaines familles de travailleurs.

«C’était un problème, car il y avait un groupe de personnes mal rémunérées qui perdaient, qui avaient voté pour les travaillistes», a déclaré Balls. «Et Gordon Brown était le« grand gars »qui était du côté du travail acharné et du travail acharné gratifiant. Et je me souviens – j’étais, à ce stade, député – à la porte pendant des semaines avant les élections locales de 2008, cela revenait encore et encore.

Balls dit que l’erreur a été d’être tellement aveuglé par la victoire stratégique d’annoncer une forte réduction de l’impôt sur le revenu, que l’impact réel des autres mesures a été perdu.

«Je pense que l’une des choses que vous apprenez… est que, quelle que soit la manière dont vous êtes politique, stratégique et orienté message en tant que chancelier – et il est vraiment important de le faire très, très bien, de réfléchir à la stratégie gouvernementale au sens large – la réalité des mesures budgétaires et des résultats économiques », dit-il. «Si vous ne passez pas le test économique test budgétaire, la politique commence alors à s’effilocher – et peut s’effondrer. «