Les compétences de planification des Pays-Bas mises à l’épreuve alors que le pays se prépare aux élections

Appuyez sur play pour écouter cet article

Commander des millions de crayons rouges, trouver de nouveaux bureaux de vote, ramener les compteurs à la maison après le couvre-feu – tout cela fait partie des plans néerlandais pour organiser des élections législatives malgré la pandémie.

C’est un casse-tête logistique qui pourrait informer d’autres pays de l’UE, où les électeurs de 12 pays devraient éventuellement voter cette année. Déjà, le Portugal a organisé une élection en janvier. Mais les premières élections législatives européennes de 2021 auront lieu aux Pays-Bas le 18 mars, suivies par la Bulgarie plus tard dans le mois. Les Pays-Bas sont également le plus grand pays à organiser des élections législatives depuis le début de la pandémie.

Au cours de l’année dernière, des pays comme la France et la Pologne ont choisi de retarder les élections ou de passer au vote par correspondance, craignant que le vote en personne ne crée des événements plus répandus. En Catalogne, les villes ont encouragé ceux qui avaient été testés positifs ou étaient en quarantaine à voter pendant une «heure zombie» désignée.

Mais la ministre néerlandaise des Affaires intérieures, Kajsa Ollongren, a déclaré que « c’est d’une grande importance sociale et démocratique que les élections aient lieu », malgré un certain nombre de maires et d’experts médicaux qui lui ont demandé de les reporter.

Depuis que le gouvernement néerlandais a démissionné en janvier au milieu d’un scandale de subventions gouvernementales, les élections sont devenues encore plus urgentes: un report signifierait que le pays continuera à être dirigé par un gouvernement intérimaire alors qu’il cherche à se remettre de la pandémie.

SONDAGE DES SONDAGES ÉLECTORAUX AU PARLEMENT NATIONAL DES PAYS-BAS Pour plus de données de sondages à travers l’Europe, visitez POLITICO Sondage des sondages.

«C’est une tâche ardue», a déclaré Paul Tissingh, porte-parole de la ville de Rotterdam.

Apportez les crayons

L’un des problèmes les plus délicats s’est avéré être le crayon rouge emblématique que chaque électeur néerlandais utilise pour marquer son choix.

Ollongren a déclaré aux municipalités que chaque crayon doit être désinfecté après utilisation, comme les paniers du supermarché, ou remplacé.

Rotterdam a opté pour cette dernière option, a déclaré Tissingh. En conséquence, un demi-million de crayons ont dû être commandés pour les électeurs de la ville portuaire. Amsterdam et La Haye utilisent la même approche.

Pour réduire davantage le risque de contamination, le gouvernement autorise les 2,4 millions d’électeurs âgés de 70 ans et plus à voter par courrier – un privilège normalement accordé uniquement aux ressortissants vivant à l’étranger.

Cependant, une expérience à petite échelle avec 12 résidents âgés de La Haye a révélé que le vote par correspondance pourrait être plus délicat que prévu. La moitié des votes n’étaient pas valides en raison de problèmes tels que le dépôt des bulletins de vote dans la mauvaise enveloppe. «Si ces chiffres se traduisent au niveau national, ce sera un drame», a déclaré le chef de projet Jacques de Wit aux médias locaux.

Les bureaux de vote seront également ouverts deux jours plus tôt dans le but d’étendre le vote et de permettre le vote anticipé pour les personnes considérées comme vulnérables au coronavirus. Les ministres ont convenu de ne pas publier les résultats des sondages à la sortie des urnes pendant le vote pour éviter d’influencer les électeurs indécis. Mais les sondages réguliers se poursuivront.

Élections d’opération

Toutes les villes ne sont pas satisfaites de l’insistance du gouvernement à organiser des élections pendant ce que les experts de la santé s’attendent à être le pic de la troisième vague d’infections à coronavirus.

« Le [nighttime] le couvre-feu et la réouverture des écoles font qu’il est très probable que les bureaux de vote se retirent et que de nouveaux doivent être trouvés dans les semaines à venir », a déclaré un porte-parole du gouvernement d’Utrecht aux médias locaux, ajoutant que le couvre-feu de 21 h à 4 h 30 pourrait également être un problème pour les volontaires qui comptent les bulletins de vote qui doivent rentrer chez eux.

Les Pays-Bas ont déjà prolongé leur couvre-feu nocturne jusqu’au 15 mars et pourraient l’étendre davantage la semaine précédant les élections. Le Premier ministre sortant Mark Rutte a déjà déclaré que si tel était le cas, les volontaires seraient exemptés du couvre-feu.

Un groupe de maires de cinq petites villes des Pays-Bas a appelé plus tôt ce mois-ci Ollongren à retarder les élections par crainte que cela ne fasse augmenter les infections et ne garde les électeurs chez eux.

Les données de l’élection régionale française de l’année dernière ont montré environ 4 000 admissions supplémentaires à l’hôpital deux semaines après l’événement. Cependant, les chercheurs français n’étaient pas d’accord pour dire que l’augmentation était directement liée aux élections.

Rutte – qui est sur le point de revenir en tant que Premier ministre s’il l’emporte aux élections, comme prévu – a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’il ne voyait aucune raison de modifier les plans électoraux. Tout au plus, si c’est inévitable en raison de la situation épidémiologique, «il faut la revoir». Le gouvernement, avec le parlement, peut encore décider de reporter à la semaine précédant les élections.

Malgré cette incertitude, les villes continuent de se préparer, s’efforçant de trouver de nouveaux bureaux de vote et des bénévoles avant la date limite.

Tissingh a déclaré que Rotterdam compte généralement environ 350 bureaux de vote, mais a dû trouver un remplaçant pour la moitié d’entre eux parce qu’ils étaient soit trop petits pour garder les électeurs socialement éloignés, soit ils étaient situés dans des endroits à haut risque, tels que des maisons pour personnes âgées. .

« Le maire [Ahmed Aboutaleb] avait dit qu’il voulait cette fois autour de 400 bureaux de vote pour étendre davantage le trafic, nous avons donc dû chercher 200 nouveaux emplacements – y compris deux isoloirs avec service au volant », a déclaré Tissingh.