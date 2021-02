Gardaí espère que le post-mortem aidera à établir des événements dans le meurtre-suicide présumé de Cork

Un autopsie qui doit être effectuée dimanche sur le corps d’un homme soupçonné d’avoir tué ses deux frères avant de se suicider près de Mitchelstown dans le nord du comté de Cork pourrait aider Gardaí à reconstituer la séquence exacte de ce qui s’est passé dans la mort des trois. hommes, croient les enquêteurs.

Gardaí espère que l’autopsie sur le corps de Johnny Hennessy (59 ans) dira s’il a été impliqué ou non dans une bagarre avec l’un ou l’autre de ses deux frères aînés avant de les tuer avec une hache, ou s’il les a peut-être surpris. et les a attaqués dans des assauts séparés.

Les corps des frères Willie (66 ans) et Paddy Hennessy (60 ans) ont été retrouvés vendredi matin à la ferme familiale Hennessy à Curraghgorm près de Mitchelstown.

Le corps de son jeune frère Johnny Hennessy a été retrouvé dans la rivière Funcheon près de Mitchelstown vers midi vendredi. Gardaí s’attend à ce que l’autopsie sur son corps par la pathologiste d’État adjointe, le Dr Margaret Bolster, de l’hôpital universitaire de Cork (CUH), confirme dimanche qu’il est décédé des suites d’une noyade.

Cependant, ils espèrent également que le Dr Bolster sera en mesure d’établir si Johnny Hennessy avait des blessures ou des blessures liées au fait d’avoir été impliqué dans une bagarre ou une lutte avec l’un ou les deux de ses frères aînés dans leur maison familiale à Curraghgorm.

Le Dr Bolster a terminé ses examens post-mortem sur Willie et Paddy Hennessy au CUH samedi, et bien que gardaí n’ait pas divulgué ses résultats pour des raisons opérationnelles, il est entendu que les post-mortem ont montré que les deux hommes souffraient de lacérations et de traumatismes à la tête.

Une source de Garda a déclaré que si le Dr Bolster découvrait des blessures ou des blessures sur le corps de Johnny Hennessy, cela pourrait suggérer qu’il était impliqué dans une lutte avec l’un ou les deux de ses frères.

Alarme déclenchée

L’alarme a été déclenchée jeudi soir après que la fille de Paddy Hennessy, Elaine, et sa mère, Stephanie, l’ex-femme de Paddy Hennessy, se soient inquiétées lorsqu’il ne s’est pas rendu à Linden Hill à Mitchelstown après une visite à la ferme familiale Hennessy à Curraghgorm.

Ils se sont rendus à Curraghgorm et ont commencé à fouiller la ferme, où ils ont trouvé le corps de Paddy Hennessy gravement blessé à la tête dans une cour à bois, à environ 200 mètres de la ferme à un étage où lui et ses frères et sœurs ont grandi.

Gardaí a alors commencé une recherche et ils ont trouvé le corps de Willie Hennessy, également gravement blessé à la tête, dans un hangar de la cour à bois, tandis que Johnny Hennessy était introuvable et que sa camionnette Toyota Corolla rouge manquait dans la cour. Une hache a été trouvée près du corps de Willie Hennessy dans le hangar.

Gardaí a rapidement découvert la camionnette de Johnny Hennessy abandonnée près de l’église St Joseph, à Killacluig, à proximité. Un hélicoptère de l’unité de soutien aérien de la Garda a repéré un corps flottant dans la rivière Funcheon et l’unité de l’eau de Garda a récupéré le corps de Johnny Hennessy dans l’eau.

Les enquêteurs ont déclaré qu’ils prévoyaient de désigner formellement la mort de Willie et Paddy Hennessy comme un meurtre et de qualifier la mort de Johnny Hennessy de suicide une fois qu’ils recevraient les résultats des trois autopsies du Dr Bolster plus tard dimanche.

Téléphones portables

Gardaí espère également qu’un examen des téléphones portables appartenant aux trois frères aidera à faire la lumière sur les événements.

Les enquêteurs ont récupéré un certain nombre de téléphones portables lors d’une perquisition au domicile de la famille Hennessy.

Gardaí prévoit d’examiner les téléphones portables pour voir d’abord quand les hommes ont passé des appels téléphoniques pour la dernière fois, ce qui pourrait indiquer quand ils étaient en vie pour la dernière fois, ainsi que pour voir si Willie et Paddy avaient envoyé des SMS ou reçu des messages de Johnny. .

Gardaí a également commencé des enquêtes porte-à-porte dans la région, parlant aux voisins pour essayer de déterminer quand ils ont eu un contact avec l’un des trois frères et s’ils étaient au courant ou non de tensions ou de problèmes dans la relation de Johnny avec ses deux frères aînés.

Les enquêteurs espèrent interroger les médecins généralistes qui ont traité les trois frères, ainsi que les avocats qui se sont occupés de leurs affaires, dans le but de faire la lumière sur ce qui a provoqué l’incident.

