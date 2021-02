Covid-19: les États-Unis autorisent le vaccin à dose unique Johnson & Johnson

Le gouvernement américain a autorisé samedi le vaccin à dose unique Covid-19 de Johnson & Johnson, permettant à des millions d’Américains supplémentaires de se faire vacciner dans les semaines à venir et préparant le vaccin pour des approbations supplémentaires dans le monde entier.

Le vaccin J&J est le troisième vaccin autorisé aux États-Unis, après ceux de Pfizer / BioNTech et Moderna, qui nécessitent tous deux deux doses.

La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a annoncé l’autorisation d’utilisation d’urgence du vaccin J&J pour les adultes âgés de 18 ans et plus après l’approbation unanime vendredi par le groupe d’experts externes de l’agence. Les expéditions vers les sites de vaccination devraient commencer dimanche ou lundi.

Le président américain Joe Biden a salué cette décision, mais a mis en garde les Américains contre une célébration trop tôt. «Les choses risquent encore de s’aggraver à mesure que de nouvelles variantes se répandent», a-t-il déclaré dans un communiqué, exhortant les gens à continuer à se laver les mains, à porter des masques et à maintenir leur distanciation sociale.

«Il y a de la lumière au bout du tunnel, mais nous ne pouvons pas baisser la garde maintenant ou supposer que la victoire est inévitable», a-t-il déclaré.

Les vaccins Pfizer et Moderna, qui sont basés sur la nouvelle technologie d’ARN messager, ont montré des taux d’efficacité plus élevés dans les essais pivots qui ont utilisé deux doses par rapport au vaccin à injection unique de J&J. La comparaison directe, cependant, est difficile car les essais avaient des objectifs différents et les J&J ont été menés alors que de nouvelles variantes plus contagieuses du virus circulaient.

«Nous pensons que les gens devraient prendre le vaccin auquel ils ont accès», a déclaré le commissaire par intérim de la FDA, le Dr Janet Woodcock, dans un appel après l’autorisation, notant que les trois vaccins n’avaient pas été étudiés en tête-à-tête.

«Nous pensons que chacun de ces vaccins sera efficace, préviendra l’hospitalisation, les décès et devrait être utilisé», a-t-elle déclaré.

Dans l’essai mondial de J & J sur 44 000 personnes, le vaccin s’est avéré efficace à 66% pour prévenir le Covid-19 modéré à sévère quatre semaines après l’inoculation. Il a été efficace à 100% pour prévenir l’hospitalisation et les décès dus au virus.

Il y avait très peu d’effets secondaires graves signalés dans l’essai, qui a également fourni des preuves préliminaires que le vaccin réduisait les infections asymptomatiques.

Une étude plus approfondie est attendue. La FDA a rejeté samedi l’idée que les preuves prouvaient que le vaccin empêchait la transmission entre les personnes et a ajouté qu’il n’y avait aucune donnée pour déterminer combien de temps la protection du vaccin a duré.

Le vaccin de J&J devrait être largement utilisé dans le monde entier car il peut être expédié et conservé à des températures normales du réfrigérateur, ce qui rend la distribution plus facile que pour les vaccins Pfizer / BioNTech et Moderna, qui doivent être expédiés congelés.

«Rôle substantiel»

«Il pourrait potentiellement jouer un rôle très important si nous avons suffisamment de doses, car il ne s’agit que d’un vaccin à dose unique et cela le rendra attrayant pour les personnes difficiles à atteindre», a déclaré le Dr William Schaffner, expert en maladies infectieuses à Vanderbilt University Medical Centre à Nashville. «C’est un et c’est fait.»

Le gouvernement américain, qui a acheté 100 millions de doses du vaccin J&J, prévoit d’en distribuer environ 3 à 4 millions la semaine prochaine. Cela s’ajouterait aux quelque 16 millions de doses de vaccins Pfizer / BioNTech et Moderna que le gouvernement prévoyait déjà d’expédier à travers le pays.

«Nous sommes prêts à le déployer», a écrit le conseiller principal de la Maison Blanche Andy Slavitt sur Twitter après l’autorisation. J&J a déclaré qu’il avait commencé à expédier des vaccins au gouvernement.

J&J prévoit de fournir un total de 20 millions de doses d’ici la fin mars, ce qui, avec les plus de 220 millions de doses totales attendues de Pfizer et Moderna, suffirait à vacciner complètement 130 millions d’Américains.

Jusqu’à présent, les États-Unis ont distribué plus de 90 millions de doses de vaccins Covid-19, dont certains ont été utilisés pour les deuxièmes injections. Environ 14% des Américains ont reçu au moins une dose, selon les données du gouvernement américain.

Covid-19 a fait plus d’un demi-million de morts aux États-Unis et les États réclament plus de doses pour endiguer les cas, les hospitalisations et les décès.

Les responsables de la santé publique ont mis en garde contre une augmentation de la prévalence de variantes plus contagieuses du virus, ajoutant à l’urgence de faire vacciner des millions de personnes supplémentaires le plus rapidement possible. Pendant ce temps, ont-ils déclaré, le port de masques et d’autres mesures pour freiner la propagation du virus devraient rester en place alors que la récente baisse des cas de Covid-19 semble se stabiliser.

Le vaccin J&J est également en cours d’examen par l’Union européenne, où les livraisons sont prévues à partir d’avril et s’appuieraient sur les maigres approvisionnements de la région en injections Pfizer / BioNTech, Moderna et AstraZeneca. – Reuters