Le coronavirus ramène des souvenirs de Naples à l’époque du choléra

ROME – Vous vous souvenez du bon vieux temps du choléra?

Pour beaucoup en Italie, la lenteur du déploiement des vaccinations contre les coronavirus rend les gens presque nostalgiques de 1973, lorsque Naples a été confrontée à une épidémie potentiellement dévastatrice d’une maladie que beaucoup croyaient disparue depuis longtemps dans les pays industrialisés.

La ville a été sauvée après un effort de mobilisation qui a vu près de 80% de la population de la ville – quelque 900 000 personnes – vaccinée en cinq jours. Seulement 24 personnes sont mortes en Italie, en partie grâce à la marine américaine, au Parti communiste italien et à l’absence de scepticisme vis-à-vis des vaccins.

Près de cinq décennies plus tard, alors que le déploiement du vaccin stop-start en Italie se poursuit, la réaction à l’épidémie de Naples en 1973 a été présentée par des virologues et des politiciens comme un modèle à suivre.

«Il y a un demi-siècle à Naples, nous avons vacciné un million de personnes en une semaine… pourquoi allons-nous si lentement en Italie?» a déclaré l’ancien Premier ministre Matteo Renzi, qui a renversé le gouvernement en janvier en raison de divergences sur les plans de récupération des coronavirus. Il a qualifié les retards de vaccination d ‘«erreur impardonnable».

Depuis les premiers injections il y a deux mois, l’Italie n’a administré que six doses pour 100 personnes (au Royaume-Uni, le chiffre est de 27 pour 100). Au rythme actuel, l’objectif du gouvernement de vacciner 70% de la population sera atteint en avril-avril 2024, c’est-à-dire.

Cours d’histoire

Les premiers cas de choléra à Naples ont été détectés en août 1973, le blâme étant attribué aux mollusques importés illégalement de Tunisie.

La réponse des autorités a été d’ajouter du chlore à l’approvisionnement en eau, d’interdire la vente de fruits de mer et de nettoyer les rues de la ville.

Cependant, l’épidémie européenne de choléra de 1911 – qui a inspiré la «Mort à Venise» de Thomas Mann et a entraîné 6 000 morts rien qu’à Naples – était encore dans la mémoire d’homme. Pour éviter une répétition, les Napolitains ont exigé une campagne de vaccination de masse.

«À Naples, la peur du choléra est ancestrale, le simple mot évoque une panique de masse», a déclaré à POLITICO Paolo Cirino Pomicino, alors conseiller municipal et plus tard ministre national.

En quelques jours, d’énormes files d’attente se sont formées à l’extérieur de dizaines de centres de vaccination dans les bâtiments publics, les églises et les théâtres, les vaccinations ayant lieu 12 heures par jour, a déclaré Pomicino. «Il n’y avait pas de saut de file d’attente», a-t-il déclaré. «Une ville très désordonnée est soudainement devenue très ordonnée.

La 6e flotte de l’US Navy, stationnée à Naples, a joué un rôle précieux en immunisant des milliers de personnes qui se sont présentées à sa base. À l’aide de seringues de pistolet à action rapide, déployées pour la première fois pendant la guerre du Vietnam, ils ont pu vacciner 30 000 personnes en moins de cinq heures, selon Francesco De Lorenzo, ancien ministre de la Santé. Le maire de Naples de l’époque, Gerardo De Michele, qui était médecin, a aidé à vacciner les gens dans la cour de l’hôtel de ville.

Le Parti communiste d’opposition a également apporté une contribution importante en mettant en place des centres de vaccination dans les quartiers fidèles.

Le Parti communiste «voulait montrer ses capacités techniques et organisationnelles, démontrer que les communistes n’étaient pas les mangeurs de bébé qu’ils étaient censés être dans les années 50 et 60, et étaient capables de gouverner une ville, sinon un pays», a déclaré l’historien Luigi Mascilli Migliorini de l’Université de Naples L’Orientale.

Bien que l’efficacité ait été impressionnante, il y a des raisons pour lesquelles il est difficile de reproduire la campagne des années 1970 aujourd’hui.

Le coronavirus a un taux de mortalité beaucoup plus faible que le choléra, il y a donc moins de peur qui pousse les gens à chercher l’immunité et, alors que le choléra était une maladie connue avec un vaccin existant, le COVID-19 est nouveau. Les Italiens sont également plus sceptiques vis-à-vis des vaccins ces jours-ci, avec seulement six sur 10 disant qu’ils recevraient le vaccin.

Le gouvernement italien a blâmé les sociétés pharmaceutiques pour les retards de distribution et la Commission européenne pour avoir rédigé des contrats édentés, mais les défaillances d’approvisionnement ne peuvent pas pleinement expliquer les retards. En Italie, 80% des doses de vaccin Oxford / AstraZeneca qui sont arrivées n’ont pas été utilisées.

Le manque de personnel qualifié est un problème – et ces seringues de pistolet ne peuvent plus être utilisées en raison du risque de propagation de maladies telles que le VIH ou l’hépatite. Une vaccination typique en Italie prend maintenant six minutes.

Pour certains, le remodelage du système de santé italien en 1993, lorsque les régions se sont vu confier la responsabilité de la santé, a conduit à un manque de coordination entre les gouvernements nationaux et régionaux.

«Il n’y a aucune capacité à s’organiser. Ils savaient que les vaccins arriveraient, ils auraient pu embaucher 12 000 médecins dont ils savaient qu’ils auraient besoin, mais maintenant il y a un manque de personnel », a déclaré De Lorenzo.

Certaines régions, dont la Vénétie, ont même cherché à sécuriser leur propre approvisionnement en vaccins plutôt que de s’appuyer sur le stock national.

Mieux que prévu

Naples semblait initialement avoir assez bien résisté à la crise des coronavirus.

Le mélange d’une ville densément peuplée, réputée pour sa mauvaise gouvernance et avec une population souvent qualifiée de sceptique face à l’autorité et trop sociable – et donc répugnant à rester à la maison – aurait pu être la recette du désastre.

Mais dans la première vague, il y avait des niveaux d’obéissance publique plus élevés que prévu, peut-être grâce aux souvenirs de la crise du choléra. Selon une étude de l’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane, le taux de mortalité dans la région de Naples de Campanie en 2020 était le plus bas d’Italie à 1,3%, contre 5,4% en Lombardie.

La surmortalité – le nombre de décès toutes causes confondues au-delà de ce qui était attendu dans des conditions « normales » – à Naples entre janvier et octobre 2020 était inférieure à 1% contre 60% dans la zone la plus touchée, Crémone, au nord.

L’hôpital de la ville de Cotugno, autrefois le centre de l’épidémie de choléra, est devenu un modèle mondial de bonnes pratiques en matière de coronavirus, aucun membre de son personnel médical n’étant infecté.

L’ancien directeur de l’hôpital Franco Faella, qui a commencé sa carrière en première ligne de la crise du choléra, a été sorti de sa retraite lorsque la pandémie a commencé, pour former le personnel aux procédures de sécurité et mettre en place un hôpital de campagne pour les patients COVID-19.

Mais l’obéissance au verrouillage de Naples s’est progressivement atténuée. La distanciation sociale est une grande question quand environ deux travailleurs sur trois travaillent dans le secteur informel, travaillant parfois pour aussi peu que 20 € par jour.

Vendredi, après que les cas sont passés à 2000 par jour en Campanie, le président régional Vincenzo De Luca a ordonné la fermeture des écoles.

Avec l’accent mis sur la vaccination, il y a des plaintes que la Campanie a reçu moins de vaccins que d’autres grandes régions.

De Luca s’est engagé à vacciner 4 millions des 5 millions d’habitants de Campanie d’ici juillet, mais il a averti à plusieurs reprises qu’il faudrait «un miracle» pour terminer la campagne de vaccination cette année.

«Nous devons vacciner 50 000 vaccins par jour, mais pour le moment, nous ne prenons livraison que de 50 000 vaccins par semaine», a déclaré De Luca dans un communiqué vidéo.

Les Napolitains aiment souligner que le dernier cas de choléra a été diagnostiqué le 19 septembre 1973, lors de la fête du saint patron bien-aimé de la ville, San Gennaro, lorsqu’un flacon contenant le sang séché du martyr du IVe siècle est exposé au public. dans la cathédrale de la ville et les fidèles prient pour sa liquéfaction, connue sous le nom de «Miracle de San Gennaro».

Bien que le sang n’ait pas réussi à se liquéfier cette année-là, la délivrance de la ville du choléra a été créditée au saint. En septembre, les Napolitains attendront probablement un autre miracle.