Les restes humains trouvés à Cork peuvent provenir d’un cercueil qui a été déplacé

Gardaí enquêtant sur la découverte de restes humains près de Midleton à East Cork étudie la possibilité qu’il s’agisse de ceux d’une femme âgée exhumée illégalement et jetée.

L’europe-infos.fr comprend que gardaí a trouvé un type de crucifix, soit attaché au couvercle d’un cercueil, soit placé dans les mains d’une personne décédée, alors qu’ils ont également trouvé des poignées de cercueil près de l’endroit où le corps a été retrouvé enterré dans un monticule de terre et de détritus d’un mètre de haut. .

Ces découvertes, en plus du fait que les gardaí n’ont pas pu trouver de correspondance ADN avec qui que ce soit dans la base de données des personnes disparues, les ont amenés à envisager la possibilité que les restes ne soient pas ceux d’une personne disparue mais de quelqu’un qui a été enterré. dans un cimetière mais plus tard déterré et jeté.

Lundi, le surintendant Adrian Gamble de la gare de Midleton Garda a déclaré qu’un examen post-mortem avait révélé que les restes étaient ceux d’une femme, âgée d’au moins 70 ans, mesurant entre 5 et 5 pieds 2 pouces, de grande taille avec des prothèses dentaires et souffrant d’arthrite.

Le surintendant Gamble a également confirmé que les restes ne sont pas ceux de Tina Satchwell (47 ans) disparue de son domicile à Youghal depuis mars 2017. Il a également déclaré lors d’un point de presse que Gardaí n’avait trouvé aucune correspondance ADN entre les restes et les femmes sur les données des personnes disparues de la Garda. base.

Gardaí pense que les restes ont été laissés sur le site au cours des dix dernières années, a-t-il ajouté.

Le crâne de la femme et d’autres restes ont été retrouvés le 5 janvier dernier dans une zone connue sous le nom de Shanty Path à Roxborough, à trois kilomètres à l’est de la ville de Midleton, par des ouvriers effectuant des travaux de déminage sur la voie verte prévue qui longe l’ancienne voie ferrée entre Midleton et Youghal.

Les restes ont été examinés par le pathologiste d’État adjoint, le Dr Margaret Bolster et par l’anthropologue légiste, le Dr Lorraine Buckley.

Un vêtement blanc de type chemise de nuit a également été retrouvé sur les lieux.

L’europe-infos.fr a appris que les gardaí ont parlé à des entrepreneurs de pompes funèbres dans la région de East Cork pour voir s’ils étaient au courant de circonstances familiales qui auraient pu inciter quelqu’un à exhumer un corps de son lieu de repos d’origine.

En vertu de la loi irlandaise, toute personne cherchant à exhumer un corps doit demander une autorisation d’exhumation auprès de l’autorité locale chargée de l’entretien du cimetière où la personne est enterrée conformément aux dispositions de l’article 46 de la loi de 1948 sur les services sanitaires du gouvernement local.

La législation précise que l’exhumation d’un corps sans autorisation délivrée par l’autorité locale compétente constitue une infraction pénale passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement de six mois ou les deux.

Le vêtement blanc de type chemise de nuit qui a également été récupéré de la scène. Photographie: An Garda Síochána



Le surintendant Gamble a déclaré que gardaí avait commencé des enquêtes porte-à-porte dans la région de Roxborough alors qu’ils tentaient d’identifier les restes de la femme. «Quelqu’un dans la communauté doit savoir comment les restes féminins sont arrivés à ce point de basculement connu localement au large du Shanty Path à Roxborough.

«An Garda Síochána est déterminée à identifier officiellement la défunte et à la traiter avec le respect et la dignité qu’elle mérite – nous devons assurer la fermeture d’une famille qui, à ce stade précoce, reste inconnue et veiller à ce que la dépouille soit apportée à son lieu de repos définitif. . »

Le surintendant Gamble a lancé un appel à toute personne ayant des informations, aussi insignifiantes qu’elles puissent le penser, à se manifester et à contacter la National Confidential Line au 1800 666 111, Midleton Garda Station au 021-4621550 ou n’importe quelle station Garda.