Gardaí arrête un homme soupçonné d’avoir lancé des feux d’artifice sur des policiers

Un homme soupçonné d’avoir lancé des feux d’artifice à Gardaí sur Grafton St, Dublin ce week-end a été arrêté ce matin dans le sud de Dublin.

L’homme, âgé d’une trentaine d’années, est interrogé à la gare d’Irishtown Garda.

Le suspect, qui aurait tiré un feu d’artifice de fusée sur Gardaí lors d’une manifestation anti-lockdown sur Grafton Street samedi, a été interrogé en vertu de l’article 30 de la loi sur les infractions contre l’État.

Les suspects peuvent être interrogés sur des soupçons d’infractions liées aux explosifs en vertu de la loi et cela suggère que les gardaí adoptent une approche très sérieuse dans l’enquête sur l’incident.

Des recherches ont été effectuées lundi dans des propriétés du sud de Dublin et des feux d’artifice ont été trouvés. Gardaí soupçonne que ces feux d’artifice, qui sont illégaux dans la République, sont liés à l’homme interrogé.

Le tir de la roquette sur les lignes de gardaí au sommet de Grafton St samedi après-midi a déclenché une charge de matraque par gardaí et des affrontements avec certains manifestants.

La Gardaí a arrêté 23 personnes et environ la moitié d’entre elles ont déjà comparu devant les tribunaux pour diverses infractions liées à leur présence et / ou à leurs activités lors des troubles de samedi.

Un certain nombre de gardaí ont également été blessés au cours de l’événement, dont deux qui ont subi des fractures aux chevilles.

Gardaí avait pris position au sommet de Grafton St, à l’extrémité sud, dans le but d’empêcher un groupe de protestation anti-lockdown d’avoir accès à St Stephen’s Green, que les manifestants prévoyaient d’occuper dans le cadre d’une manifestation planifiée.

La Garda et le conseil municipal de Dublin ont accepté de fermer le parc, gardaí prenant alors une position de défense pour s’assurer que les manifestants n’ont pas accès au parc.

Gardaí retenait deux rangées de manifestants au sommet de Grafton St lorsque les roquettes de feux d’artifice ont été tirées sur eux, provoquant des affrontements entre officiers et manifestants.

La vidéo et les images des feux d’artifice tirés sur gardaí montrent qu’ils ont été tirés à bout portant et à hauteur de tête en direction de gardaí non armés en uniforme régulier.