Questions et réponses sur le scandale de Davy: Le qui, quoi, où, quand et pourquoi?

C’est encore un autre scandale dans les services financiers irlandais. La récente amende infligée à Davy est peut-être la plus importante du genre jamais imposée à un courtier en Irlande, mais les dommages infligés à l’entreprise pourraient encore être supérieurs à la somme de 4,13 millions d’euros qu’elle a été sanctionnée par la Banque centrale.

Un gain personnel malhonnête de la part de 16 employés de Davy Stockbrokers a laissé l’entreprise pagayer dans les eaux orageuses, alors qu’elle tente de préserver sa réputation et sa clientèle. Trois des plus hauts rangs des personnes impliquées ont quitté l’entreprise au cours du week-end, tandis que les 16 membres impliqués pourraient encore faire face à des sanctions de la Banque centrale. Mais que s’est-il exactement passé dans l’entreprise et que pourrait-il se passer ensuite?

L’échange

L’affaire concerne la vente d’obligations de la défunte Anglo Irish Bank en 2014. Lorsqu’un investisseur achète une obligation dans une entreprise, il prête effectivement à cette société et reçoit des intérêts sur ce prêt.

Le courtier a été approché par un client, le promoteur immobilier d’Irlande du Nord Patrick Kearney, pour les vendre en son nom.

Mais plutôt que de les vendre sur le marché, la société a mis sur pied un consortium – le partenariat O’Connell comprenant 16 membres du personnel de Davy – pour acquérir les obligations.

En effet, les cadres supérieurs du courtier se sont vendus les obligations à eux-mêmes, et l’ont fait sans avertir la fonction de conformité à Davy, ce qui n’est pas autorisé dans la bourse en vertu des règles de l’UE.

Tánaiste Leo Varadkar.



Le tánaiste Leo Varadkar l’a expliqué ainsi: «C’est comme si vous vendiez votre maison, le commissaire-priseur a prétendu essayer d’obtenir le meilleur prix pour vous, mais il était en fait l’acheteur lui-même.

Ainsi, non seulement le marché n’a pas été en mesure de déterminer quel était le «meilleur prix» pour votre maison, mais l’acheteur a un intérêt évident à maintenir le prix de vente final bas.

Les obligations ont été vendues pour 20,25 centimes d’euro, réalisant 5,58 millions d’euros.

M. Kearney a déterminé que le prix était inférieur à leur valeur, après avoir été informé qu’un autre acheteur aurait été prêt à payer près de 60 pour cent de plus. Il a poursuivi Davy, réglant finalement son affaire devant la Haute Cour en 2016 pour un montant compris entre 2 et 3 millions d’euros.

Le profit ultime réalisé par les personnes impliquées dans la société de personnes qui ont acquis les obligations n’est cependant pas connu. Ce que l’on sait, c’est qu’une large tranche de ces obligations a ensuite été vendue par le partenariat à un gestionnaire de fonds new-yorkais, environ trois semaines après leur acquisition. Il est entendu que certains membres du groupe ont conservé leurs liens pendant quelques années.

Le point de vue du régulateur

La Banque centrale a ensuite intensifié son enquête et a mis sept ans à arriver au point où la Banque centrale a infligé une amende de 4,1 millions d’euros à la société pour la transaction. Il a affirmé qu’en autorisant le commerce à se poursuivre, la société de courtage avait enfreint les règles du marché de l’UE en ne détectant ni en gérant un conflit d’intérêts potentiel avec le client et en gardant son équipe de conformité dans l’ignorance à ce moment-là.

Qui sont les 16?

La liste complète des personnes impliquées dans le soi-disant partenariat O’Connell n’a pas été divulguée. Cependant, l’europe-infos.fr a établi que la liste comprend le PDG de Davy Brian McKiernan, le vice-président Kyran McLoughlin et le responsable des obligations Barry Nangle – qui ont tous démissionné ce week-end – ainsi que l’ancien PDG Tony Garry et ancien directeur. d’actions institutionnelles David Smith.

Cette liste comprend trois directeurs généraux de l’entreprise sur la liste; dont deux ont été impliqués dans un précédent scandale au sein de la société, en 1993, lorsque le courtier a été condamné à une amende pour des actions de Greencore achetées par des sociétés appartenant à certains cadres supérieurs de Davy.

Qu’est-il arrivé à ceux qui étaient impliqués?

Jusqu’à vendredi, la seule sanction était au niveau des entreprises, et l’amende de 4,1 millions d’euros de la Banque centrale. Cependant, samedi, McKiernan, McLaughlin et Nangle ont démissionné avec effet immédiat de la firme.

Maintenant, le conseil d’administration de Davy, qui comprend le président John Corrigan, ancien directeur général de l’Agence nationale de gestion du trésor (NTMA), qui est responsable de l’augmentation de la dette de l’État, entreprend son propre examen des conclusions de la Banque centrale. Il évaluera si d’autres cas d’actes répréhensibles se sont produits à la maison de courtage.

La situation est quelque peu compliquée dans la mesure où on estime que les personnes impliquées dans le commerce détiennent au moins un tiers de Davy, une entreprise évaluée à environ 400 millions d’euros. Le PDG sortant McKiernan aurait une participation de 13% dans le courtier.

Dimanche, le ministre d’État au ministère des Finances, Seán Fleming, a déclaré que cette question d’actionnariat devait être réglée «très rapidement».

« La question des personnes qui détiennent des participations importantes dans cette société qui continuent à avoir une influence majeure sur les opérations, même si elles ont démissionné de leurs fonctions de direction, est une question qui doit être traitée très rapidement », a-t-il déclaré.

Ministre des finances Paschal Donohoe.



Que va-t-il se passer ensuite?

Comme l’a déclaré le ministre des Finances Paschal Donohoe ce week-end, maintenant que la société a été sanctionnée, le régulateur peut désormais se concentrer sur le comportement des personnes impliquées. La Banque centrale a une gamme de sanctions disponibles, y compris des amendes et l’interdiction de travailler dans une entreprise réglementée.

Le département est verrouillé dans des discussions avec la NTMA sur l’implication continue de Davy dans la vente de la dette d’État en tant que principal concessionnaire avec une décision attendue mardi.

Il y a aussi les dommages potentiels à la réputation auxquels l’entreprise pourrait faire face, ce qui pourrait lui faire perdre des clients. Des clients tels que Bank of Ireland ont exprimé leur inquiétude au sujet de la transaction.

Compte tenu de la pression exercée sur l’actionnariat de l’entreprise, comme l’a souligné le ministre Fleming, le courtier peut également avoir besoin de trouver des acheteurs pour une participation considérable dans l’entreprise.