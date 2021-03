Trois personnes arrêtées alors que les gardaí interrompaient une fête de rue à Limerick

Trois hommes ont été arrêtés après que les gardaí aient été contraints de mettre fin à une fête de rue dans un quartier résidentiel de Limerick mardi soir. L’Université de Limerick a promis des «mesures disciplinaires fortes» contre tout étudiant qui enfreindrait les règlements Covid.

Gardaí a dépêché un nombre «important» d’agents dans le domaine de Carysfort Avenue à College Court, Castletroy en réponse aux plaintes et après que des vidéos des fêtes de rue chaotiques dans le quartier résidentiel ont commencé à circuler sur les médias sociaux.

Trois personnes ont été arrêtées sur les lieux, deux hommes dans la vingtaine pour ordre public et un pour abus de drogue. Une trentaine d’avis de paiement fixe pour des infractions à la loi sur la santé (règlements Covid) ont également été émis.

Des sources de Garda ont déclaré que les étudiants se sont rassemblés sur Carysfort Avenue, College Court, Castletroy vers 18 heures et qu’ils étaient toujours en train d’être évacués de la zone après 21 heures. Une source garda a décrit les scènes comme «un spectacle de merde».

«Les membres de la Garda ont tenté de dialoguer avec les individus rassemblés. Suite à un non-respect continu et orchestré des règlements de santé publique et à ne pas se conformer aux instructions d’An Garda Síochána, Gardaí a été contraint d’intervenir vers 19h15 », indique un communiqué.

Une enquête est actuellement en cours pour déterminer qui a organisé l’événement, une infraction aux lois sur la pandémie, et un dossier sera préparé pour le directeur des poursuites pénales (DPP).

«An Garda Síochána à Limerick continue d’entretenir des relations de travail étroites et positives avec les autorités et la communauté de l’Université de Limerick.»

Dans un communiqué, le président de l’UL, le professeur Kerstin Mey, a déclaré au europe-infos.fr que «l’UL prendra des mesures disciplinaires sévères contre tout étudiant qui aurait enfreint les directives de santé publique. Les étudiants de l’UL sont soumis à un code de conduite. »

Les propriétaires et les propriétaires dans une zone proche du campus ont exprimé des inquiétudes concernant la fête des étudiants pendant la semaine de chiffon malgré les restrictions de Covid-19.

Des vidéos sur les réseaux sociaux et certaines fournies directement à The europe-infos.fr prétendent montrer des jeunes en train de socialiser dans le quartier College Court de Castletroy.

Diverses images ont montré des scènes de gens dansant dans un lotissement, courant dans la rue après l’explosion d’un grand feu d’artifice et, dans un autre, poursuivis et appréhendés par des gardai.

Un propriétaire, demandant l’anonymat, a déclaré que s’il y avait eu des plaintes antisociales concernant des étudiants dans le passé, l’anxiété était accrue en raison de la pandémie et que les restrictions étaient ignorées en gros pendant ce qui serait normalement une semaine de chiffon universitaire.

«C’est vraiment dangereux là-bas. Il y a des centaines de personnes à différentes fêtes ce soir », a déclaré le propriétaire, devenant parfois ému. «Les résidents sont tourmentés.»

LimerickNow.ie a publié au moins deux vidéos montrant de grands rassemblements de personnes et a déclaré que sa boîte de réception était «inondée» de rapports sur les activités à College Court.

En plus des fêtes et des feux d’artifice, les habitants se sont plaints de la présence de jeunes sur les toits de leurs maisons.

Le propriétaire, affirmant faire partie d’un groupe plus large de propriétaires et de propriétaires, a déclaré qu’il n’avait pas réussi à s’engager avec l’Université sur les activités des étudiants et qu’il pensait que les gardai sont limités dans ce qu’ils peuvent faire.

Les propriétaires sont trop nerveux pour entrer dans les propriétés et les étudiants, lorsqu’ils sont approchés, ne sont pas dérangés, a déclaré le propriétaire.

Outre la déclaration du président de l’université, un porte-parole de l’UL a déclaré qu’il avait «fourni des ressources pour la police de Covid-19 garda à haute visibilité en se concentrant sur les domaines hors campus et que les gardai ont indiqué que des amendes seraient imposées pour les infractions aux réglementations détectées».

Gardaí a déclaré qu’ils continueraient à patrouiller à proximité du campus universitaire et des zones résidentielles environnantes pour vérifier le respect des réglementations Covid-19.

Le TD local Willie O’Dea a déclaré qu’il s’agissait d’un problème persistant dans la région et que les associations de résidents cherchaient des solutions.

«C’est absolument inacceptable. Ces activités ne font que saper les sacrifices que nous subissons tous en respectant les règles », a-t-il déclaré après les scènes de mardi soir.

Les médias sociaux ont montré la frustration et la colère du public face aux dernières scènes de personnes affichant des directives et des lois en matière de santé publique.

«UL doit monter la barre … travailler avec les gardes. Ils ont tous des identifiants d’étudiant. Expulsez-les. Ils le font parce qu’ils savent qu’il n’y a aucune conséquence … », a déclaré un message sur Twitter.

Un autre a souligné qu’un petit nombre d’étudiants donnaient une mauvaise réputation à l’Université.

«Criez à tous les idiots de la cour d’université, donnant une mauvaise réputation à UL et aux jeunes … j’espère que vous êtes tous fiers de vous, en particulier ceux qui publient tout cela sur leurs propres réseaux sociaux.»