Les moins de 30 ans ne seront pas vaccinés avant les groupes plus âgés, dit Donnelly

Les moins de 30 ans ne seront pas vaccinés contre Covid-19 avant les groupes plus âgés, a déclaré le ministre de la Santé Stephen Donnelly.

Le ministre a également déclaré que «nous sommes en avance sur le meilleur scénario qui nous a été donné il y a quatre semaines» pour les cas de virus et que le nombre R, ou taux de reproduction du virus, est resté inférieur à 1.

Cela «nous met dans une position très positive pour parler de mai, juin, juillet» et de l’assouplissement des restrictions, a ajouté le ministre.

M. Donnelly a créé la consternation lorsqu’il a déclaré qu’il avait demandé aux responsables d’enquêter sur la possibilité de réviser l’ordre de priorité pour recevoir le vaccin afin de favoriser les personnes âgées de 18 à 30 ans.

Après ce qu’il a décrit comme une «semaine difficile» pour le programme de vaccination, M. Donnelly a déclaré dimanche que le médecin-chef adjoint, le Dr Ronan Glynn, lui avait dit que les données de transmission ne soutenaient pas le changement de priorité.

« Il n’y a pas de plan pour faire cela, et il n’y a aucune proposition pour le faire », a déclaré M. Donnelly.

«Tout ce que je faisais, c’était de vérifier avec le directeur marketing adjoint pour lui dire où en sommes-nous sur les données de transmission. Il a dit que ce n’était pas là, et c’est tout.

Le ministre a subi des pressions après avoir déclaré à l’europe-infos.fr qu’il avait demandé aux responsables d’enquêter sur la possibilité de modifier l’ordre de priorité pour la vaccination.

Il a dit que la proposition était «dans le Niac original [National Immuniation Advisory Committee<DD>)] proposition ».

Dans une interview sur On the Record de Newtalk avec Gavan Reilly, M. Donnelly a déclaré: «Il n’y avait pas de plan, il n’y a pas de prévisions et rien n’a été lancé. On m’a simplement posé une question directe «est-ce quelque chose que vous aviez examiné», et j’ai dit «ouais, ouais, c’est ça. J’avais cherché une mise à jour et la mise à jour est non, ce n’est pas quelque chose qui serait pris en charge par les données. « »

Le directeur général du HSE, Paul Reid, a déclaré samedi qu’il n’était au courant d’aucune proposition visant à modifier la liste des priorités de vaccination. Certains hauts fonctionnaires craignent une augmentation du nombre de cas chez les jeunes une fois que la société commence à rouvrir, car les moins de 30 ans sont plus susceptibles que les autres groupes d’âge de se socialiser en grand nombre.

Cependant, M. Reid a déclaré que le HSE continuait à travailler sur la liste qui se concentre sur les cohortes plus âgées et les groupes médicalement vulnérables. Donner la priorité aux vaccinations Covid-19 pour les personnes en fonction de leur âge reste la meilleure approche si l’objectif du programme de vaccination est la «réduction des risques», a-t-il déclaré. Selon l’avis de santé publique, la vaccination devrait être basée sur l’âge.

M. Donnelly s’est également entretenu avec cette semaine de RTÉ, et lorsqu’on lui a demandé pourquoi il n’avait pas informé les collègues du HSE ou du gouvernement de la question, il a répondu: «Je ne l’ai pas fait parce qu’il n’y avait ni plan ni proposition.

Interrogé sur la possibilité d’espacer les doses de vaccin envisagées par le Cabinet cette semaine, M. Donnelly a déclaré qu’aucune note n’était écrite dessus «pour le moment» mais qu’il s’attendait à une recommandation «dans les prochains jours».

Il a confirmé que Niac n’avait pas été interrogé sur l’augmentation du délai dans l’administration des secondes doses.

L’Irish Mail a cité dimanche un ministre affirmant que les services de vente au détail en plein air et les services de retrait par clic reprendraient au début du mois de mai et suggérant que l’interdiction des voyages inter-comtés prendrait fin début juin.

M. Donnelly a déclaré que l’ouverture complète de la construction était à l’étude, ainsi que le gouvernement s’intéressant au commerce de détail, aux restaurants et à l’hôtellerie.

«Nous sommes en avance sur le meilleur scénario que nous étions il y a quatre semaines» pour les cas de virus et le nombre R ou le taux de reproduction du virus est resté inférieur à 1.

Cela «nous met dans une position très positive pour parler de mai, juin, juillet» et de l’assouplissement des restrictions », a déclaré le ministre.

M. Donnelly a également déclaré qu’il serait «très, très heureux» de rencontrer les archevêques à la suite d’un rapport du Sunday Times selon lequel ils recherchaient une réunion et recevraient des conseils juridiques sur la violation potentielle des libertés religieuses.

Il a insisté sur le fait que les églises n’étaient pas ciblées et que la santé publique et les rassemblements en salle étaient à haut risque.

M. Donnelly a déclaré qu’il avait parlé au directeur marketing adjoint de la soi-disant variante indienne à la suite d’une augmentation des cas en Inde. Le ministre a déclaré que l’équipe nationale des urgences de santé publique envisagerait cette variante cette semaine et qu’il y avait des inquiétudes à ce sujet, bien qu’il n’ait eu connaissance d’aucun cas à ce jour en Irlande.