Coronavirus: 14 nouveaux décès et 359 autres cas signalés, le chiffre quotidien le plus bas depuis la mi-décembre

14 autres décès de patients atteints de Covid-19 ont été signalés mardi par l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet). Cela porte à 4 333 le nombre total de décès dans la pandémie.

Trois de ces décès sont survenus en mars, 10 en février et un en novembre.

Le Nphet a également signalé 359 cas confirmés de la maladie, portant à 220 630 le nombre total de cas dans la République. Il s’agit du plus faible nombre de cas quotidiens depuis la mi-décembre.

Parmi les nouveaux cas, 159 à Dublin, 25 à Westmeath, 21 à Louth, 21 à Galwa et 19 à Meath, les 114 cas restants étant répartis dans 19 autres comtés.

L’âge médian des cas est de 34 ans et 66% ont moins de 45 ans.

L’incidence de la maladie sur 14 jours est maintenant de 201 cas pour 100 000 habitants à l’échelle nationale. Offaly a la plus forte incidence de comté, suivie de Longford. Kerry a la plus faible incidence.

Mardi matin, 498 patients atteints de Covid-19 ont été hospitalisés, en baisse de 42 par rapport à la veille. Cela comprenait 116 en soins intensifs, en baisse de quatre. Il y a eu 28 hospitalisations supplémentaires au cours des 24 heures précédentes.

Jusqu’à samedi dernier, 435 895 doses du vaccin Covid-19 avaient été administrées en Irlande: 294 550 personnes ont reçu leur première dose et 141 345 personnes la seconde. Il s’agit d’une augmentation de 9 825 doses de vaccin administrées, sur les chiffres publiés lundi.

«Si le faible nombre de cas signalés aujourd’hui peut être imputable à un effet de week-end, il est néanmoins très bienvenu et représente le plus faible nombre de cas signalés en une seule journée depuis la mi-décembre», a déclaré le médecin-chef adjoint, le Dr Ronan Glynn.

«Alors que nous continuons de faire de bons progrès en Irlande, dans le monde entier au cours de la semaine dernière, le nombre de cas a augmenté pour la première fois en sept semaines.»

«Nous ne devons pas permettre à ce virus de faire de même ici. Veuillez tenir fermement aux conseils de santé publique et ensemble, nous pouvons continuer à protéger et à tirer parti des progrès que nous avons réalisés au cours des deux derniers mois. »

Cibler

Cependant, l’État n’est pas en bonne voie d’atteindre son objectif d’administrer 100 000 doses de vaccin Covid-19 la semaine dernière suite à des retards dans les livraisons.

Un peu plus de 80 000 doses de vaccin avaient été administrées dans les six jours précédant samedi soir, les chiffres de dimanche n’étant pas censés atteindre l’objectif de 100 000 fixé par le gouvernement la semaine dernière.

Les retards font suite à un changement du calendrier de livraison des vaccins d’AstraZeneca pour la semaine dernière et cette semaine, ce dont le groupe de travail de vaccination de l’État a été informé à un «préavis très tardif», a déclaré le président du groupe, le professeur Brian MacCraith, ce week-end.

Le professeur MacCraith a déclaré que le retard n’était «pas une réduction des livraisons» et que l’État pouvait «récupérer complètement ce qui avait été perdu» du week-end prochain.

Le gouvernement avait précédemment déclaré que le déploiement de la vaccination s’accélérerait ce mois-ci avec environ 100 000 doses administrées par semaine en mars, passant entre 200 000 et 300 000 par semaine en avril.

Cependant, l’objectif de vacciner tous les plus de 85 ans d’ici la fin de cette semaine est peu susceptible d’être atteint, avec au moins 30 cabinets de généralistes plus petits qui n’ont pas encore reçu de vaccin ou une date d’accouchement cette semaine pour inoculer leurs patients les plus âgés.

L’expert en maladies infectieuses, le professeur Sam McConkey, a déclaré mardi que des données supplémentaires seraient nécessaires sur la transmission de Covid-19 pour garantir que l’introduction d’un «passeport de vaccination» pourrait fonctionner.

S’exprimant sur Newstalk Breakfast au sujet d’une proposition de la Commission européenne pour un certificat numérique à l’échelle européenne fournissant la preuve d’une vaccination Covid-19, le professeur McConkey a déclaré qu’un tel système ne serait pas difficile à mettre en œuvre rapidement, car il existait déjà un modèle pour la fièvre jaune, mais s’est demandé si la proposition fonctionnerait réellement.

Certaines personnes pourraient encore être sensibles au virus, les enfants pourraient aider à propager Covid-19 et la transmissibilité serait toujours un problème, a-t-il déclaré, ajoutant que la durée de l’efficacité d’une vaccination pourrait également devenir un problème. On ne sait pas encore combien de temps les vaccins assureront l’immunité – cela pourrait être six mois ou un an, a déclaré le professeur McConkey.

Cependant, l’État devrait mettre en place un plan de certificats de vaccination si les données indiquent qu’un tel système fonctionnera, a-t-il ajouté.

Selon la proposition de la commission, les gens pourraient voyager à l’intérieur de l’UE en utilisant un «laissez-passer numérique numérique» pour démontrer qu’ils ont été vaccinés ou ont été testés négatifs pour Covid-19. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré lundi que la commission présenterait une proposition de laissez-passer vert qui accueillera également les Européens qui n’ont pas encore pu recevoir le vaccin.

La question a divisé les États membres, avec de fortes économies touristiques comme la Grèce préconisant des «passeports vaccinaux», mais d’autres pays avertissant que cette mesure serait discriminatoire.

Le député européen du Fianna Fáil Billy Kelleher a déclaré que l’État devrait «adopter» et «encourager» un système de certificat de vaccination comme moyen de prouver que des personnes ont participé à un programme de vaccination.

M. Kelleher a reconnu que le système de passeport vaccinal serait discriminatoire à l’encontre de ceux qui n’avaient pas été vaccinés, mais «nous devons vivre dans le monde réel», a-t-il déclaré. Il y a des gens qui doivent voyager pour le travail, comme les travailleurs migrants des fruits, et avoir un certificat de vaccination leur permettrait de le faire, a-t-il dit, ajoutant qu’un tel système profiterait également au secteur du tourisme.