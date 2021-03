Appuyez sur play pour écouter cet article

COVID-19 a peut-être relégué le Portugal à une «présidence fantôme» peu susceptible d’organiser des sommets flashy – mais cela n’a pas empêché Lisbonne de dépenser comme s’il s’attendait à ce que les événements en personne soient la norme au cours de ses six mois à la tête du Conseil de l’UE.

Depuis qu’il a pris les rênes de la présidence tournante du Conseil en janvier, le Portugal a signé des contrats d’une valeur de plusieurs centaines de milliers d’euros pour acquérir du matériel, des boissons et même des vêtements pour des événements qui ne se dérouleront probablement pas en personne.

La présidence a dépensé 260 591 € pour équiper un centre de presse à Lisbonne – même si les points de presse de la présidence se déroulent en ligne et que les journalistes étrangers ne se rendent pas dans la capitale portugaise. Il a accepté de payer 35 785 € à une entreprise viticole pour les boissons – à un moment où peu de gens se rassemblent. Et elle a signé un contrat de 39 780 € pour l’achat de 360 ​​chemises et 180 costumes – à un moment où de nombreuses personnes travaillent à domicile.

Outre les dépenses, des groupes de surveillance ont exprimé leur malaise face aux parrainages d’entreprises que la présidence portugaise a signés avec diverses entreprises, dont certaines semblent aller à l’encontre des politiques de l’UE et une autre qui est connue comme une plate-forme d’atterrissage en douceur pour les politiciens portugais.

«La présidence semble être moins axée sur les réunions de travail que sur la vente du Portugal au monde extérieur», a déclaré Susana Coroado, présidente de Transparência e Integridade, l’aile portugaise de Transparency International.

La présidence portugaise a déclaré qu’elle faisait simplement preuve de diligence raisonnable en se préparant au potentiel de réunions en personne dans quelques mois.

Malgré la pandémie, il ne pouvait pas «simplement ignorer la possibilité de tenir des réunions physiques à un moment donné dans un proche avenir», a déclaré la porte-parole de la présidence, Alexandra Carreira, dans un communiqué envoyé par courrier électronique. Pour cette raison, a-t-elle ajouté, la présidence avait entrepris «des préparatifs adéquats et opportuns».

Par exemple, a déclaré Carreira, les chemises et les costumes avaient été achetés pour les chauffeurs qui avaient été sollicités pour conduire les délégations officielles qui pourraient visiter le Portugal pendant les six mois du mandat du pays à la tête du Conseil.

Pourtant, la présidence n’a pas expliqué pourquoi des poursuites – une dépense inhabituelle même par rapport aux présidences des années non pandémiques – avaient été acquises pour les chauffeurs, qui sont des employés de l’État portugais et seraient probablement déjà équipés des vêtements nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. .

Et tandis que le butin de la présidence tournante est un spectacle familier dans la bulle bruxelloise, les dépenses inhabituelles du Portugal ont soulevé des sourcils.

Un diplomate chevronné a rappelé que les gouvernements nationaux avaient précédemment distribué «des cravates de présidence, des écharpes, des épinglettes, des sacs, des stylos, des cahiers, des parapluies, des roll-ups, des produits alimentaires, boules de neige, serviettes, disques de musique, batteries externes, clés USB, tickets de transport, livres de cuisine, appareils photo numériques, etc. »

Les combinaisons complètes pour les conducteurs, cependant, étaient nouvelles.

Un moment à l’honneur

La présidence tournante du Conseil peut offrir aux pays de l’UE souvent oubliés un moment rare pour briller.

Les gouvernements nationaux essaient généralement de profiter de l’occasion pour jouer à leur public d’origine et exagérer leur propre importance en organisant de grands événements qui attirent les dirigeants internationaux dans leur pays.

À l’ère du COVID, cependant, les soirées en personne qui attirent les commissaires en visite et les délégations des députés européens ont été largement remplacées par des sommets virtuels austères qui n’éblouissent pas tout à fait les électeurs nationaux. En effet, les fonctionnaires de toute l’UE se sont rapidement adaptés aux événements et réunions en ligne.

Mais ces derniers mois, le Portugal s’est montré déterminé à ignorer cette réalité.

Pour les observateurs, l’une des décisions les plus déconcertantes de la présidence a été de dépenser des centaines de milliers d’euros pour meubler le centre de presse de Lisbonne, une ville qui a connu une augmentation spectaculaire des nouveaux cas de coronavirus cette année.

Le projet public a été confié à une entreprise qui n’a pas obtenu de marché public depuis 2011 et dont l’expérience antérieure dans les marchés publics consistait à organiser des animations pour les fêtes de village.

Les journalistes basés à Lisbonne qui se sont entretenus avec POLITICO sous couvert d’anonymat ont décrit le centre de presse comme une «ville fantôme».

Tout en reconnaissant qu’il y avait des tables et des chaises disposées pour les journalistes dans un «grand espace vide», ils ont déclaré que peu de journalistes – principalement des photographes et des équipes de télévision – utilisaient cet espace régulièrement.

«Nous sommes au milieu d’une pandémie et pouvons suivre des conférences de presse et poser des questions sur Zoom – pourquoi quelqu’un irait-il au centre de presse?» a déclaré un membre de la presse de Lisbonne. «Je frémis à l’idée de ce que le gouvernement a dépensé pour cela.

Carreira, le porte-parole de la présidence, a fait valoir qu’un centre de presse devait être disponible pour offrir des conditions de travail standard à tout journaliste qui se présenterait au siège.

Commandites douteuses

En plus des dépenses, des groupes de surveillance ont exprimé leur mécontentement à l’égard des parrainages d’entreprises signés par la présidence portugaise.

Il existe des accords avec deux sociétés portugaises de boissons – le producteur de café Delta Cafés et le groupe de boissons gazeuses Sumol + Compal – et un accord avec le géant portugais de la pâte et du papier The Navigator Company.

Au moment où Bruxelles déploie le Green Deal européen, la stratégie de la ferme à l’assiette et le plan cancer de l’UE, Suzy Sumner, militante de l’organisation européenne de consommateurs Foodwatch, a déclaré que le Portugal avait eu tort d’utiliser sa présidence pour promouvoir activement «le sucre rempli de sucre». boissons »qui ont« des effets directs sur la santé et l’environnement ».

Les militants ont été encore plus perturbés par l’accord avec Navigator, une entreprise qui a reçu l’année dernière un prêt de 27,5 millions d’euros de la Banque européenne d’investissement, et qui a toujours été connue pour servir de porte tournante aux politiciens portugais.

De même, Manuel Araújo de l’organisation portugaise de justice climatique Climáximo a demandé pourquoi la présidence se lierait à une entreprise dont les vastes plantations d’eucalyptus ont été liées à des incendies de forêt meurtriers au Portugal et à des accaparements de terres au Mozambique.

«Il est totalement inacceptable que les gouvernements de l’UE signent des accords de parrainage avec des entreprises, dont beaucoup ont des programmes de lobbying européens ambitieux, et dont les produits sont en contradiction directe avec les politiques en cours d’élaboration», a déclaré Araújo.

Dans un communiqué, Navigator a défendu ses pratiques de gestion des forêts et de prévention des incendies au Portugal et a rejeté toutes les accusations de pratiques d’accaparement des terres au Mozambique. Il a ajouté que depuis la privatisation de Navigator au début des années 2000, aucun politicien n’avait rejoint la société en tant qu’administrateur, ni d’anciens administrateurs n’avaient rejoint le gouvernement portugais.

Navigator a également noté que ce n’était pas la première fois qu’il travaillait avec une présidence portugaise du Conseil, et a déclaré qu’il l’avait fait «avec la seule considération d’imprimer le logo sur les matériaux choisis par le gouvernement».

Carreira, le porte-parole de la présidence, a déclaré que les parrainages «visaient à répondre aux besoins quotidiens actuels» liés aux événements en personne qui se déroulent toujours au siège de la présidence et auxquels participent «des membres du gouvernement, leur personnel et d’autres fonctionnaires. «

«Il n’y a pas de cadre juridique européen empêchant les présidences d’utiliser de tels contrats», a-t-elle ajouté, insistant sur le fait que les accords étaient conformes au droit européen et national.

Présidence du Conseil ou Junket du tourisme?

Coroado, le chef de Transparência e Integridade, a déclaré que les contrats et les parrainages reflétaient un pays qui ne contrôle pas correctement les dépenses publiques et qui a la mauvaise habitude «d’essayer d’utiliser des cadres internationaux de haut niveau pour se promouvoir».

Coroado a souligné que, malgré un nombre record de nouveaux cas de coronavirus à Lisbonne en janvier, la présidence avait insisté pour organiser des réunions en personne avec plusieurs membres de la Commission dans la capitale portugaise quelques semaines à peine après le début de la nouvelle année.

Bien que ces réunions se soient terminées avec trois commissaires mis en quarantaine après avoir interagi avec un ministre portugais qui a été testé positif pour le coronavirus, le gouvernement ne recule pas. La semaine dernière, la ministre portugaise du Travail, de la Solidarité et de la Sécurité sociale, Ana Mendes Godinho, a déclaré à une commission du Parlement européen que la présidence était déterminée à assurer la «plus grande participation possible» à un sommet social en personne que son pays avait l’intention de tenir en mai à Porto.

«Le gouvernement se comporte comme l’orchestre du Titanic, déterminé à organiser des événements cinq étoiles même s’il est clair qu’ils ne devraient pas continuer», a déclaré Coroado.

La présidente de Transparência e Integridade a déclaré que même si elle pouvait comprendre la détermination du gouvernement à signer des contrats dans l’espoir que les événements en personne pourraient encore se produire, les accords spécifiques étaient, au mieux, «très étranges».

«C’est très typique au Portugal, où notre système de marchés publics est très problématique», a déclaré Coroado. «Il n’y a aucune justification des dépenses, aucun mécanisme en place pour éviter les conflits d’intérêts, et les contrats sont souvent attribués à des« entreprises amies »favorisées par le gouvernement.»

«Malheureusement», a-t-elle ajouté, «il est très difficile de prouver la corruption parce que le manque de professionnalisme dans le système des marchés publics est tel que le détournement de fonds est souvent dû à l’incompétence plutôt qu’à la fraude pure et simple.»

En septembre dernier, la Commission européenne s’est saisie de cette question dans son rapport 2020 sur l’état de droit, reprochant au Portugal de ne pas en faire assez pour lutter contre la corruption.

À l’époque, le commissaire Didier Reynders a déclaré que, bien que le pays ait créé un cadre juridique pour promouvoir la transparence, il n’avait pas mis de côté les ressources nécessaires pour mener à bien cette mission.

« Nous avons beaucoup de fonds de relance de l’UE en route, et beaucoup de gens s’inquiètent de la façon dont nous allons garantir la bonne utilisation de cet argent », a déclaré Coroado.

«L’année dernière, nous avons été très offensés lorsque certains pays du Nord ont déclaré qu’ils hésitaient à nous donner cet argent parce que nous allions abuser des fonds», a-t-elle ajouté. « Mais quand [the presidency] fait des choses comme ça, il est normal que les autres expriment leur scepticisme à notre égard.

Paul Ames a contribué au reportage.