FAQ: Le projet de la Commission de redémarrer les voyages COVID

La Commission européenne veut redémarrer les voyages au sein de l’UE et au-delà avec ce qu’elle appelle un «certificat vert numérique» prouvant que vous avez eu votre coup, la présidente Ursula von der Leyen mentionné plus tôt cette semaine.

L’objectif des certificats, écrivait vendredi von der Leyen aux pays membres, «est de garantir que là où les gens peuvent profiter de la libre circulation sans risque pour la santé publique, ils devraient pouvoir le faire.»

«Le« certificat vert numérique »sera conçu pour faciliter la libre circulation et pour garantir que, même si certaines restrictions à la libre circulation peuvent rester en place, celles-ci ne seront utilisées que lorsque cela est justifié et dans la mesure nécessaire», écrit-elle dans la lettre par POLITICO.

L’idée ne doit pas être confondue avec le laissez-passer vert qu’Israël a lancé pour permettre aux personnes vaccinées de retourner dans les salles de concert et les bars: Bruxelles a son mot à dire sur la libre circulation, mais l’utilisation d’un certificat à de telles fins nationales reviendrait aux pays de l’UE, a fait valoir la Commission. .

Mais même sans s’égarer sur le territoire de cet État membre, la Commission doit surmonter les doutes des gouvernements de l’UE et les stratégies de vaccination très disparates, les complications techniques, les problèmes de confidentialité et les dilemmes moraux.

Voici ce que nous savons jusqu’à présent:

Quel est le plan?

La proposition législative de la Commission est attendue le 17 mars. C’est bientôt, mais la plupart des détails doivent encore être complétés.

La Commission a jaugé mercredi les premières pensées des pays de l’UE, lors d’un débat que plusieurs diplomates ont qualifié de désordonné. « Il y a un profond manque de clarté sur ce qu’est vraiment le laissez-passer », a déclaré un diplomate national.

Ce qui est certain, cependant, c’est que la Commission veut le laissez-passer vert pour non seulement lister les preuves de vaccination, mais également les résultats des tests et des informations sur la guérison du virus.

Qui a poussé l’idée?

Le plan est particulièrement important pour les pays d’Europe du Sud dépendants du tourisme tels que l’Espagne, Malte, Chypre et la Grèce.

«Garantir le rétablissement le plus rapide possible de la liberté de mouvement… est, par nécessité, une priorité fondamentale pour nous tous», a écrit le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis, le premier à défendre l’idée, à von der Leyen en janvier.

Les pays ne sont pas d’humeur à attendre: le vice-ministre chypriote du Tourisme, Savvas Perdios, a déclaré jeudi que les Britanniques vaccinés seraient accueillis dans le pays sans restrictions à partir de mai; L’Espagne et la Grèce envisagent également un «couloir vert».

D’autres pays se sont également prononcés en faveur: le chancelier autrichien Sebastian Kurz poussé pour un certificat vert numérique lors d’une réunion vidéo des dirigeants de l’UE la semaine dernière. Le Danemark et la Suède ont tous deux annoncé leur intention de développer un certificat pour reprendre le voyage; L’Estonie travaille sur un projet pilote de certificats mondiaux de vaccins avec l’Organisation mondiale de la santé.

Tous les pays de l’UE sont-ils à bord?

Les dirigeants de l’UE ont convenu la semaine dernière que le travail sur une «approche commune des certificats de vaccination» devrait se poursuivre, mais c’est une approbation tiède qui laisse beaucoup de marge de manœuvre aux doutes privés et publics.

« Je n’accepterai pas un système qui conditionne l’accès à tel ou tel pays sur un certificat », a déclaré jeudi le président français Emmanuel Macron. L’UE devrait éviter un scénario où les pays développent chacun leur propre système, a-t-il déclaré, mais «un tel document ne devrait pas donner de droits spécifiques aux personnes qui se sont fait vacciner».

La ministre belge des Affaires étrangères, Sophie Wilmès, a exprimé le même avis, stressant Lundi que le principe de non-discrimination est «plus fondamental que jamais».

La chancelière allemande Angela Merkel a également déclaré la semaine dernière qu’un certificat de vaccination ne peut pas être la «seule» solution pour autoriser les voyages, car, par exemple, il n’y a toujours pas de vaccin contre le coronavirus disponible pour les mineurs. « Non seulement ceux qui ont un certificat de vaccination seront autorisés à voyager », a déclaré Mme Merkel, ajoutant qu’un test PCR négatif continuerait d’être une solution alternative.

Bien que personne ne s’oppose à l’idée en principe, il existe des préoccupations d’ordre pratique et éthique, a déclaré le Premier ministre néerlandais Mark Rutte. La «question préliminaire», a-t-il ajouté, est de savoir si les voyageurs vaccinés pourraient encore transmettre la maladie. « Les rapports initiaux ne sont pas défavorables, mais nullement concluants. »

Sera-t-il prêt d’ici l’été?

Les dirigeants de l’UE ont convenu d’un certificat de vaccin «uniforme» et «interopérable» à des fins médicales en janvier. La nouvelle proposition de l’utiliser pour les voyages viendrait s’ajouter à cela, a déclaré cette semaine un porte-parole de la Commission.

Mais si l’UE veut obtenir un certificat de vaccin opérationnel d’ici l’été, elle devra se fissurer. Les pays de l’UE doivent mettre en œuvre le certificat uniforme dans leurs systèmes de santé et aux frontières, tandis que la Commission doit construire une «passerelle» pour relier les systèmes nationaux – ce qui, selon von der Leyen, prendra au moins trois mois; un document envoyé aux délégations des pays évoquait déjà la perspective d’un délai de quatre mois.

Si l’expérience antérieure est une indication, la création d’une telle passerelle permettant aux différents systèmes nationaux de bases de données de vaccination d’échanger des informations sera une tâche difficile. Lorsque les pays de l’UE ont développé leurs applications individuelles de suivi des infections à coronavirus l’année dernière, certains pays ont choisi des solutions technologiques très différentes qui ont rendu l’échange de données difficile, voire impossible.

«Un système de l’UE ne peut fonctionner que si les systèmes nationaux respectifs sont en place à temps», a écrit vendredi von der Leyen aux États membres, appelant à une «mise en œuvre rapide» des décisions passées et à «l’adoption rapide» de la nouvelle proposition. .

Les certificats pourraient être un «puissant coup de pouce pour nos citoyens et leur libre circulation», a-t-elle conclu.

Dois-je échanger ma vie privée contre des vacances?

Von der Leyen mentionné les laissez-passer verts respecteront la protection des données, la sécurité et la confidentialité. Mais les régulateurs européens de la protection des données ne semblent pas enthousiasmés par l’idée. Le régulateur belge a déclaré que l’objectif déclaré du stockage des données sur les personnes vaccinées et les détails sur la manière dont ces données seraient partagées sont vagues. Le régulateur craint également que les autorités ne conservent ces données trop longtemps.

Le contrôleur européen de la protection des données Wojciech Wiewiórowski a qualifié l’idée d’un passeport d’immunité d ‘«extrême», affirmant également que «même le nom me dégoûte un peu».

Le régulateur français des données a déclaré qu’il était possible de mettre en œuvre des laissez-passer verts numériques tout en les faisant adhérer aux règles de protection des données de l’UE, mais il est fort probable que les militants de la protection de la vie privée intentent une action en justice.

Est-ce que tous les vaccins atteindront le grade?

Avec de plus en plus de pays qui rompent leurs rangs avec la stratégie vaccinale commune de l’UE, cela pose un casse-tête pour le déploiement prévu du certificat de vaccin: qu’en est-il des citoyens slovaques ou hongrois qui ont reçu le vaccin russe Spoutnik, ou dans le cas de la Hongrie maintenant aussi le Vaccin chinois Sinovac? Ces vaccins peuvent-ils être admis pour le certificat à l’échelle de l’UE, même si les vaccins n’ont pas encore été approuvés par l’Agence européenne des médicaments?

La Commission européenne ne semble pas encore avoir de réponse à ces questions, car un porte-parole a déclaré qu’il était trop tôt pour y répondre. Mais il y a des doutes clairs – même dans les pays qui administrent le spoutnik jab à leurs citoyens. Le ministre slovaque des Affaires étrangères, Ivan Korčok, a déclaré mardi aux journalistes qu’à son avis, les vaccins non enregistrés ne devraient pas avoir la même valeur que les vaccins enregistrés. Il a ajouté que les gens devraient être avertis d’un tel risque.

C’est un débat qui, selon certains pays de l’UE, pourrait détourner l’attention de la priorité principale: faire vacciner les citoyens le plus rapidement possible. Les pays de l’UE «veulent plus de vaccins et pas plus de dégâts», a déclaré un diplomate.

Y a-t-il des problèmes d’équité avec les passeports vaccinaux?

Les stocks limités actuels de vaccins – non seulement en Europe mais dans le monde – sont une raison majeure pour laquelle l’Organisation mondiale de la santé exhorte à ne pas faire de la vaccination une condition de voyage pour le moment, bien que la décision soit à revoir dans quelques mois.

Le Comité parlementaire du Conseil de l’Europe, un organe de défense des droits de l’homme, a également tracé une ligne rouge (non contraignante) autour des certificats de vaccins en janvier, affirmant qu’ils ne sont appropriés que pour suivre l’efficacité et les effets indésirables.

Le rapporteur de ce dossier, la députée française Jennifer de Temmerman, a averti que de tels passeports pourraient créer une toute nouvelle catégorie de nantis et de démunis, en fonction du statut vaccinal. Et étant donné le rythme de vaccination dans son pays à l’heure actuelle, elle a noté qu’à ce stade, le droit de voyager reviendrait principalement aux résidents des maisons de retraite.

Cependant, ce n’est pas comme si n’importe qui dans l’UE était en mesure d’exercer pleinement sa liberté de mouvement pour le moment, a fait valoir Camino Mortera-Martinez, chercheur principal au Centre pour la réforme européenne.

«Nous ne sortons pas d’une situation normale», a-t-elle déclaré. Les non-vaccinés ne subiraient pas de discrimination, a soutenu Mortera-Martinez, car ils seraient toujours autorisés à voyager dans des circonstances limitées – ce serait simplement plus facile pour ceux qui ont été vaccinés.

Cela fonctionnera-t-il réellement pour réduire les taux de transmission?

On ne sait pas. C’est l’autre raison pour laquelle l’OMS n’adhère pas encore à l’idée.

Il existe encore «des inconnues critiques concernant l’efficacité de la vaccination dans la réduction de la transmission», a déclaré l’organe de santé des Nations Unies dans son dernier document de position. Bien que les vaccins préviennent clairement les symptômes, par exemple, il n’est pas encore certain que les personnes sans symptômes puissent toujours transmettre le virus.

Nous ne savons pas non plus combien de temps avant le voyage les personnes devraient être vaccinées, ni si les personnes qui ont des anticorps après s’être rétablies du COVID-19 devraient être exemptées des exigences.

Hanne Cokelaere, Sarah Wheaton, Hans von der Burchard, Saim Saeed, Jillian Deutsch, Jacopo Barigazzi, Rym Momtaz