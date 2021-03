Le PDG et vice-président de Davy démissionnent suite à une amende de 4,1 millions d’euros à la banque centrale

Le PDG de Davy, Brian McKiernan, le vice-président Kyran McLaughlin et le responsable des obligations Barry Nangle ont démissionné de leurs fonctions dans la plus grande société de bourse du pays au milieu des retombées d’une amende de la Banque centrale et d’une réprimande pour violation des règles du marché.

La société a nommé Bernard Byrne, l’ancien PDG d’AIB qui a rejoint Davy il y a deux ans en tant que directeur général adjoint et chef de sa division des marchés de capitaux, en tant que directeur général par intérim, selon un communiqué publié samedi après-midi.

«Alors que nous réfléchissons à l’enquête de la Banque centrale, notre priorité est maintenant de restaurer la confiance dans l’intégrité et la robustesse de notre environnement et de notre culture de contrôle, et de nous assurer que nous fournissons à nos clients le niveau de service et de protection auquel je sais que nos employés sont engagés. », A déclaré le président John Corrigan.

La banque centrale a révélé mardi qu’elle avait infligé une amende de 4,1 millions d’euros à Davy et réprimandé la société après avoir constaté que 16 employés, y compris des cadres supérieurs, avaient cherché à faire un profit en prenant l’autre côté d’un accord obligataire impliquant un client en 2014 – sans le dire lui ou l’équipe de conformité du cabinet.

L’europe-infos.fr a rapporté mercredi que les 16 membres du personnel du soi-disant partenariat O’Connell comprenaient M. McKiernan, M. McLaughlin, le responsable des obligations Barry Nangle, l’ancien PDG Tony Garry et l’ancien responsable des actions institutionnelles David Smith.

La situation a rapidement dégénéré en la plus grande crise des 95 ans d’histoire de Davy alors que le ministre des Finances, Paschal Donohoe, a appelé la société à expliquer comment elle était tombée «gravement en deçà des normes attendues des dirigeants en position de responsabilité financière», certains de ses des clients, notamment la National Treasury Management Agency (NTMA) et la Bank of Ireland, ont exprimé leur inquiétude et l’identité des principaux participants à l’opération obligataire est apparue.

Dans une déclaration personnelle publiée samedi, M. McKiernan a déclaré: «Je regrette mon rôle dans une transaction en 2014 et je suis très désolé pour le préjudice qu’elle a causé à la réputation de Davy et de son peuple. J’ai décidé de démissionner de mon rôle car ma présence continue à la lumière des longs commentaires sur ces événements est préjudiciable pour l’entreprise et mes collègues.

M. McLaughlin a déclaré dans un communiqué séparé qu’il avançait son intention de prendre sa retraite complète de l’entreprise l’année prochaine, après avoir quitté son poste à plein temps en 2018. Il n’a pas abordé l’enquête de la Banque centrale dans sa déclaration.

La refonte à la tête de Davy a été compliquée par le fait que les trois hommes figurent parmi les principaux actionnaires de l’entreprise, estimée à environ 400 millions d’euros.

M. McKiernan (58 ans), le plus grand actionnaire, aurait une participation d’environ 13%, tandis que M. McLaughlin (76 ans) conserverait une participation de 5%. La position de M. Nangle n’est pas claire.

L’affaire au centre de l’enquête de la Banque centrale concernait un accord en 2014 dans lequel le promoteur immobilier d’Irlande du Nord, Patrick Kearney, a vendu des obligations de la junior Anglo Irish Bank via Davy à une forte décote afin de régler une dette. Les Davy 16 étaient les acheteurs de l’autre côté du commerce cherchant à réaliser un profit, à l’insu de M. Kearney.

La Banque centrale a constaté que Davy n’avait pas pris de mesures pour déterminer si un conflit d’intérêts avait surgi en relation avec la transaction. Il a également constaté que les 16 contournaient complètement le cadre de négociation des comptes personnels de l’entreprise en n’informant pas les responsables de la conformité de la transaction à l’époque.

Les membres non exécutifs du conseil d’administration, dirigés par M. Corrigan, ont demandé aux hauts fonctionnaires de la société qui n’étaient pas impliqués dans le commerce obligataire de solliciter l’avis des employés ces derniers jours, après avoir entamé un examen détaillé des conclusions du régulateur et promis sur Mercredi pour prendre «les mesures appropriées».

Les gestionnaires ont rapporté des récits de frustration et de colère à divers niveaux parmi les 700 employés à propos de l’opération, ainsi que la gestion des retombées par l’entreprise.

Fondée en 1926, Davy se développera dans les décennies suivantes en puisant dans la classe moyenne catholique émergente dans une industrie qui était généralement dirigée par – et s’adressait à – une élite d’affaires protestante.

La société est courtier corporatif pour les deux tiers des sociétés cotées sur l’indice Iseq 20 à Dublin. L’ampleur de ses activités sur le marché boursier irlandais lui a valu une participation de 37,5% dans la bourse avant la vente de 158 millions d’euros de la bourse à l’opérateur boursier paneuropéen Euronext en 2018.

Davy est le seul négociant principal en obligations d’État détenu par des Irlandais et gère plus de 14 milliards d’euros d’actifs clients, selon son site Web, après s’être enrichi de ses clients privés et de ses divisions de gestion de patrimoine au cours de la dernière décennie grâce à un certain nombre de transactions. Celles-ci comprenaient le rachat d’entreprises clés de Bloxham en 2012 lorsque le plus ancien courtier de l’État de l’époque s’est effondré au milieu d’un scandale comptable, ainsi que ce qui était autrefois AIB Investment Managers, l’unité de gestion de patrimoine de Danske Bank en Irlande du Nord et la branche irlandaise du gestionnaire d’actifs britannique Sarasin.

M. McKiernan, qui a suivi une formation d’expert-comptable chez Arthur Anderson, a rejoint Davy en 1989 et a pris la direction de la clientèle privée en 2001. Il a été nommé PDG du groupe en novembre 2014, le même mois que celui où l’opération obligataire a été conclue. .

M. McLaughlin a été pendant des décennies l’une des personnalités financières les plus influentes de l’État, conseillant certaines des plus grandes introductions en bourse et des transactions d’entreprise et occupant des postes de direction sur Ryanair et Elan.

M. McLaughlin a démissionné de son poste de co-directeur général de Davy en 1999, lorsque les Revenue Commissioners ont commencé à enquêter sur une fiducie familiale qu’il avait créée au Liechtenstein. Il a rejoint le conseil d’administration de Davy en 2004 après avoir résolu ses problèmes fiscaux.

M. Nangle est chez Davy depuis 1998. M. Garry a pris sa retraite en tant que PDG en 2015 après 36 ans dans l’entreprise, tandis que M. Smith a quitté Davy en 2016 après près d’un quart de siècle.

Le porte-parole de la Banque centrale et le ministre des Finances ont déclaré avoir pris note de la déclaration de Davy samedi.

« La réprimande et l’amende infligées par la Banque centrale à Davy reflètent les graves violations de la réglementation et les facteurs aggravants dans cette enquête, y compris le manque de franchise de la société lors de son premier rapport à la Banque centrale », a déclaré le porte-parole du régulateur. «La Banque centrale rappelle que cette affaire sert de rappel important que les conflits d’intérêts sont un risque inhérent à toutes les entités réglementées et, lorsqu’ils ne sont pas correctement gérés, ils posent un risque pour les investisseurs et diminuent l’intégrité du marché.»