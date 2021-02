Merkel promet à tous les Allemands le premier vaccin vacciné d’ici septembre

La chancelière Angela Merkel a promis à tous les Allemands une première injection de vaccin Covid-19 d’ici la fin septembre, tant que les fabricants de médicaments respectent leurs engagements de livraison.

Même si de nouveaux plans ne sont pas approuvés, la plus grande économie européenne disposera d’un approvisionnement suffisant malgré les retards antérieurs, a déclaré le dirigeant allemand lundi soir à Berlin après des entretiens de crise avec des dirigeants pharmaceutiques, des ministres, les 16 premiers ministres des États du pays et des responsables de la Commission européenne.

«Il n’y aura pas de pénurie d’argent ou d’engagement» pour atteindre l’objectif, a-t-elle déclaré, ajoutant que les plans de production actuels ne permettent pas un déploiement plus agressif.

Le ministre de la Santé, Jens Spahn, a mis en garde contre « des semaines difficiles de pénurie au cours de ce premier trimestre et en avril » et a déclaré que jeter de l’argent sur le problème ne ferait pas beaucoup de différence à ce stade du programme.

« L’argent, que nous rendrions disponible très rapidement, n’est pas le facteur limitant », a déclaré M. Spahn dans une interview accordée à la télévision ARD après les discussions. «Il n’y aura une augmentation appréciable de la quantité de vaccin qu’au deuxième trimestre.»

Le Dr Merkel a été critiqué après avoir poussé l’Union européenne à prendre la tête de l’achat de vaccins, ce qui a suscité des critiques selon lesquelles la délégation de la responsabilité à Bruxelles a ralenti les programmes nationaux de vaccination.

L’Allemagne a vacciné environ trois personnes sur 100, contre 10 aux États-Unis et près de 15 au Royaume-Uni, selon les données compilées par Bloomberg. Alors que la Grande-Bretagne et l’Amérique ont commencé à vacciner plusieurs semaines plus tôt grâce à une approbation plus rapide, le déploiement de l’Allemagne a été entravé par des problèmes d’approvisionnement.

Un certain soulagement est en route. Bayer a accepté lundi de produire des clichés expérimentaux de CureVac. Bien que cette décision n’ait pas d’effet immédiat, c’est au moins une bonne nouvelle après une semaine de chaos entourant le programme européen.

L’effort de production de Bayer prolonge son pacte actuel avec CureVac – une start-up allemande qui a obtenu un investissement du gouvernement du Dr Merkel l’année dernière – sur l’autorisation réglementaire et la distribution mondiale. La livraison débutera à la fin de l’année.

Cet effort fait suite aux engagements pris par leurs collègues géants européens de la pharmacie, Sanofi et Novartis, de mettre leurs capacités de fabrication au service de la mise à l’échelle de Pfizer. et l’injection de Covid-19 de BioNTech, alors que les autorités demandent plus de capacité pour atténuer la crise.

« Peut-être que d’autres pays et régions se font vacciner plus rapidement, mais cela ne nous aide pas », a déclaré le Premier ministre bavarois Markus Soeder, l’un des principaux prétendants à succéder au Dr Merkel après les élections de septembre, ajoutant que les six prochains mois seront un « test de résistance ». pour le peuple allemand.

Alors que le taux de contagion du pays a diminué, il est encore presque le double du niveau qui, selon le gouvernement, lui permettrait de réduire les freins. Les mesures, qui ont été progressivement renforcées depuis début novembre, comprennent la fermeture d’écoles, les magasins non essentiels et la limitation des déplacements dans les zones durement touchées jusqu’à la mi-février au moins.

L’appel vidéo à Berlin a eu lieu au milieu de la pression croissante exercée sur le Dr Merkel au sujet du déploiement trébuchant du vaccin.

Les sociaux-démocrates, son partenaire junior de la coalition, ont suggéré que le gouvernement devra peut-être prendre des mesures plus fortes pour s’assurer qu’il y a suffisamment de fournitures, une mesure que M. Spahn a rejetée, affirmant que les entreprises coopéraient déjà.

Si le gouvernement ne peut pas assurer un approvisionnement adéquat en vaccins, une stratégie alternative doit être trouvée, a déclaré lundi sur Twitter Carsten Schneider, chef adjoint du caucus SPD au parlement. «Cela inclut l’utilisation de toutes les capacités de production disponibles et des brevets», a-t-il déclaré. Les autorités ont pratiquement exclu les licences forcées.

Les tensions ont éclaté après qu’AstraZeneca a annoncé le 22 janvier que des problèmes dans une usine en Belgique signifiaient que les livraisons de ce trimestre seraient considérablement réduites.

L’épisode s’est détérioré en un jeu de blâme meurtrier qui a opposé l’UE des 27 nations à l’industrie pharmaceutique et a déclenché des craintes concernant une vague de nationalisme vaccinal qui pourrait entraver les efforts de lutte contre la pandémie et retarder la reprise économique.

Le Dr Merkel a montré de la compréhension pour les fabricants de médicaments, affirmant qu’une pénurie de matériaux tels que les nanoparticules lipidiques freine la production. Pendant ce temps, de nouvelles variantes ajoutent de l’urgence à la montée en puissance.

«Si nous avons une mutation contre laquelle le vaccin ne fonctionne pas, nous devrons tout recommencer», a-t-elle déclaré. – Bloomberg