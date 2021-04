Cheryl Gillan, ancienne ministre britannique, décède à 68 ans

LONDRES – Dame Cheryl Gillan, la plus ancienne députée conservatrice et ancienne secrétaire d’État du Pays de Galles, est décédée à l’âge de 68 ans des suites d’une longue maladie.

Gillan a été élue pour la première fois à son siège de Chesham et Amersham dans le Buckinghamshire en 1992 et a occupé des postes de haut niveau dans l’opposition et le gouvernement avant de se faire connaître comme une critique fervente du projet de chemin de fer à grande vitesse 2 (HS2).

Amanda Milling, coprésidente conservatrice, a déclaré: «C’est avec une grande tristesse que je dois annoncer le décès du député très honorable Dame Cheryl Gillan DBE ce week-end. Cheryl était malade depuis un certain temps, mais a combattu sa maladie avec beaucoup de stoïcisme et de grâce.

Le Premier ministre Boris Johnson a rendu hommage sur Twitter, décrivant Gillan comme «un grand serviteur des habitants de Chesham et d’Amersham, du Parti conservateur et du pays».

Il a ajouté: «Toujours pleine de conseils avisés et de bonne humeur, elle était très aimée de tous les côtés de la Chambre des communes et nous manquera beaucoup. Mes sincères condoléances à sa famille et à ses amis.

Gillan a servi sur le banc avant de l’ombre et dans le Cabinet sous David Cameron, mais a été remplacé suite à la pression pour que le poste soit attribué à un député dans un siège gallois et est devenu l’un des opposants les plus virulents au HS2 des Communes.

Elle a également agi en tant que coprésidente de l’influent comité de 1922 des députés conservateurs d’arrière-ban en 2019, lorsque Theresa May a dû faire face à une tentative de l’évincer en tant que chef.

Sa mort signifiera une deuxième élection partielle parlementaire cette année. Contrairement à la course qui se déroule à Hartlepool, Chesham est largement considérée comme un siège conservateur sûr.