Un député allemand démissionne et quitte le groupe du parti au pouvoir au milieu du scandale des masques faciaux

Le député allemand Nikolas Löbel quittera son siège au Bundestag en août et démissionnera de son poste de membre du groupe parlementaire du parti au pouvoir, la CDU, après avoir appris que son entreprise avait gagné des centaines de milliers d’euros grâce à des contrats de fourniture de masques faciaux.

Löbel avait confirmé vendredi les rapports des médias selon lesquels son entreprise avait gagné environ 250000 € en négociant des contrats de vente de masques pendant la pandémie de coronavirus entre un fournisseur de son Bade-Wurtemberg natal et deux entreprises privées à Heidelberg et Mannheim. Au départ, il a seulement démissionné de son poste au sein de la commission des affaires étrangères, mais a dû faire face à une pression croissante pour prendre de nouvelles mesures avant les élections régionales dans le Bade-Wurtemberg et en Rhénanie-Palatinat ainsi que les élections nationales de septembre.

Dimanche, Löbel a déclaré qu’il quitterait immédiatement le groupe parlementaire pour le parti CDU de la chancelière Angela Merkel et son parti frère, la CSU, quitterait son siège au Bundestag à la fin du mois d’août et ne chercherait pas à être réélu.

« Etre membre du Bundestag allemand et pouvoir représenter ma ville natale de Mannheim est un grand honneur et un devoir moral particulier », a-t-il écrit pour s’excuser, selon les médias allemands. «J’assume la responsabilité de mes actes et j’en tire les conséquences politiques nécessaires».

Les transactions commerciales de Löbel liées au coronavirus ont amené un examen encore plus minutieux de la soi-disant Union conservatrice de la CDU et de la CSU, alors que le législateur de la CSU, Georg Nüsslein, fait également face à une enquête sur la corruption concernant des accords d’achat de masques. Nüsslein a nié les actes répréhensibles, mais a démissionné vendredi de son poste de chef adjoint du groupe parlementaire et a déclaré qu’il ne chercherait pas à être réélu.

Susanne Eisenmann, la principale candidate de la CDU aux élections dans le Bade-Wurtemberg, a déclaré à Spiegel qu’il est « inacceptable qu’un parlementaire s’enrichisse avec des achats de masques pendant cette grave crise ». Eisenmann a ajouté que cela ébranle « la confiance dans la démocratie parlementaire ».