Loin d’être égal: l’écart politique entre les sexes dans 9 graphiques

Si vous pouvez compter, ce n’est pas bon signe. Cent deux – c’est le nombre de femmes qui ont été chefs d’État ou de gouvernement depuis 1946. Dans l’Union européenne, un tiers des pays n’ont jamais eu de femme aux postes les plus élevés. Seuls quatre des 27 pays de l’UE sont désormais dirigés par des femmes.

Dans les assemblées législatives, l’image n’est pas beaucoup plus jolie. Les femmes représentent moins d’un quart des parlementaires dans les parlements nationaux du monde entier.

Les effectifs ne racontent qu’une partie de l’histoire. Ce qui compte vraiment, c’est le pouvoir que les femmes peuvent exercer et l’influence qu’elles peuvent exercer sur la politique et les politiques – c’est-à-dire la taille de leur budget et leur rôle au sein du gouvernement. Et tandis que les chiffres s’améliorent, la façon dont les rôles sont attribués révèle encore des disparités. S’il existe une quasi-parité dans les portefeuilles socioculturels tels que la santé et l’éducation, les femmes sont encore sous-représentées dans les portefeuilles «durs» comme la défense, les finances et les affaires étrangères.

«Les ministères n’ont pas de sexe», a déclaré Carlien Scheele, directeur de l’Institut européen pour l’égalité des sexes. «La répartition des responsabilités par les gouvernements devrait refléter cela.»

Les questions d’argent

Si vous voulez savoir à quel point les femmes comptent dans la société, regardez ce que les gouvernements font pour elles. Les institutions sont-elles conçues pour tenir compte des besoins des femmes? L’élaboration des politiques inclut-elle explicitement les questions de genre parmi ses principes et priorités?

Les institutions de l’UE ont joué un rôle de premier plan dans l’intégration du genre dans leurs politiques, à partir des procédures budgétaires. En 1996, la Commission européenne s’est engagée à intégrer la dimension de genre dans toutes ses politiques et activités. L’idée derrière l’intégration de la dimension de genre est de faire de l’égalité des sexes une préoccupation clé dans tous les domaines de l’élaboration des politiques, au lieu de la considérer comme une question distincte nécessitant des actions ciblées. En pratique, cela signifie à la fois s’assurer que les femmes sont correctement représentées dans le processus d’élaboration des politiques et intégrer une perspective de genre dans les politiques.

Les institutions de l’UE ont inclus des considérations de genre dans le cadre financier pluriannuel 2014-2020, mais un examen des dépenses a révélé plus tard que le genre n’avait pas, en fait, été intégré dans les domaines budgétaires de la même manière que le changement climatique et la biodiversité – ce qui signifie qu’il ne figurait pas comme l’une des grandes priorités du budget. Au lieu de cela, l’égalité des sexes a été abordée au niveau sectoriel ou du programme, ainsi que du développement durable et des politiques ciblant les petites et moyennes entreprises.

Pourtant, l’UE ouvre la voie au moins en tentant d’atteindre l’égalité entre les hommes et les femmes en se concentrant sur la manière dont les ressources publiques sont collectées et dépensées, une pratique connue sous le nom de budgétisation sensible au genre. Selon l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes, seuls cinq pays de l’UE ont fait de même avec leur budget national en 2019, de manière formelle ou informelle.

L’UE montre-t-elle l’exemple?

Ursula von der Leyen est devenue la première femme présidente de la Commission européenne en 2019, promettant de créer une Union de l’égalité – en commençant par sa propre équipe. Sa Commission est la plus équilibrée entre les sexes à ce jour et comprend le premier commissaire à l’égalité distinct. Pourtant, l’exécutif européen n’a pas encore mis en œuvre certaines de ses politiques phares, y compris une proposition sur des règles contraignantes en matière de transparence salariale.

Dans toutes les institutions de l’UE, il y a encore du travail à faire. Si le Parlement européen s’en sort un peu mieux que les assemblées nationales, il n’a eu que deux femmes présidents dans son histoire: Simone Veil (présidente du premier Parlement élu) de 1979 à 1982 et Nicole Fontaine de 1999 à 2002.

L’histoire de la présidence du Conseil européen – qui coïncidait jusqu’en 2014 avec la présidence tournante du Conseil de l’UE – n’est pas beaucoup plus diversifiée, reflétant le manque de leadership féminin dans les pays de l’UE. Outre l’ancien Premier ministre britannique Margaret Thatcher et la chancelière allemande Angela Merkel, c’est une longue lignée d’hommes depuis 1975. Depuis que la présidence du Conseil européen est devenue un poste permanent en 2009, le poste a été occupé par trois hommes (et pas de femmes).

Le péage de COVID

La crise des coronavirus a mis en évidence le mauvais état de l’équité entre les sexes. Les femmes ont été plus durement touchées par la pandémie, en partie parce qu’elles ont tendance à occuper des emplois moins stables et parce qu’elles assument massivement le fardeau des soins au foyer.

Et pourtant, les femmes ne figuraient pas en bonne place dans les réponses politiques nationales et mondiales – du moins, pas sur les visages vus à la télévision ou cités dans les informations. La plupart des experts présentés dans la couverture médiatique liée aux coronavirus étaient des hommes; et les entretiens avec des femmes avaient tendance à se tourner vers des sujets tels que les affaires sociales et l’art, tandis que les sciences dures restaient un domaine médiatique dominé par les hommes.

Le problème ne se limite pas à la simple présence médiatique. Une étude portant sur l’équilibre entre les sexes dans 115 groupes de travail nationaux sur les coronavirus à travers le monde a révélé que les femmes étaient systématiquement sous-représentées. Quinze de ces groupes ne comptaient aucune femme dans leurs rangs, et seulement 17 étaient équilibrés entre les sexes.

Sommes-nous déjà là?

La route vers l’égalité des sexes est encore longue et le coronavirus est un énorme revers. ONU Femmes a calculé qu’au rythme actuel, les femmes atteindront la parité entre les sexes dans le leadership politique dans 130 ans.

Les données disponibles ne peuvent capturer qu’une partie de l’histoire. Si la publication de données ventilées par sexe devient une pratique courante, la classification repose toujours sur une définition binaire du genre (la définition adoptée dans cet article). En outre, les chiffres officiels sur la représentation ne tiennent souvent pas compte d’autres dimensions telles que l’appartenance ethnique et le handicap, qui peuvent exacerber les inégalités entre les sexes.

Le tableau de l ‘(in) égalité entre les sexes en Europe et dans le monde est forcément incomplet. Mais une chose est sûre: il reste encore beaucoup de travail à faire.

Pour voir des graphiques sur l’égalité des sexes en politique, consultez cet article dans votre navigateur.