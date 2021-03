Davy fait face à la bousculade pour conserver ses clients alors que les hauts dirigeants démissionnent

Les membres du groupe Davy des 16 au cœur du scandale qui a décroché le courtier en bourse avec une amende record font face à la possibilité d’une sanction personnelle de la Banque centrale.

La banque, qui réglemente le secteur, ne peut porter son attention sur le comportement des particuliers qu’après s’être d’abord prononcée contre l’entreprise en vertu de la législation irlandaise en vigueur. La décision récente d’infliger une amende de 4,1 millions d’euros à l’entreprise pour un échange d’obligations voyous signifie qu’elle peut désormais se concentrer sur le comportement des personnes impliquées, y compris des cadres supérieurs, a déclaré le ministre des Entreprises publiques et de la Réforme Michael McGrath.

Le régulateur a une gamme de sanctions disponibles, y compris des amendes et l’interdiction de travailler dans une entreprise réglementée.

La société est également sous pression pour répondre aux préoccupations concernant sa structure actionnariale, car le groupe de 16 personnes impliquées dans le commerce de 2014 au centre du scandale serait propriétaire d’au moins un tiers d’une entreprise évaluée à environ 400 millions d’euros. .

Le nouveau directeur général par intérim de Davy, Bernard Byrne, fait face à une bataille pour convaincre les clients et le personnel que le plus grand courtier de l’État peut rétablir la confiance après la découverte de la Banque centrale qui a déclenché la plus grande crise des 95 ans d’histoire de la société et les démissions de hauts dirigeants ce week-end.

Réprimande

Le régulateur a révélé mardi dernier qu’il avait infligé une amende de 4,1 millions d’euros à Davy et a réprimandé la société après avoir constaté que 16 employés, y compris des cadres supérieurs, avaient cherché à faire un profit en prenant l’autre côté d’un accord obligataire impliquant un client en 2014 – sans lui dire. ou l’équipe de conformité du cabinet.

Davy a déclaré samedi que le directeur général Brian McKiernan, le vice-président Kyran McLaughlin et le responsable des obligations Barry Nangle avaient démissionné avec effet immédiat. Les dirigeants avaient été nommés dans The europe-infos.fr en tant que membres du soi-disant partenariat O’Connell aux côtés de l’ancien PDG Tony Garry et de l’ancien responsable des actions institutionnelles David Smith.

Le conseil d’administration de la société – dirigé par le président John Corrigan, qui a rejoint l’entreprise après l’accord – s’est engagé dimanche à procéder à un examen indépendant des conclusions du régulateur.

«Davy reconnaît la gravité des questions soulevées par la [Central Bank] l’enquête et l’exigence de réponses et d’actions à court terme, contrebalancées par l’exigence d’une procédure régulière en ce qui concerne l’éventail des parties prenantes impliquées », a déclaré un porte-parole du cabinet.

Des sources ont déclaré que certaines grandes sociétés d’investissement qui négocient par l’intermédiaire de Davy et des organisations caritatives qui traitent avec sa division des clients privés avaient averti qu’elles tireraient des affaires si elle ne traitait pas la situation à leur satisfaction.

Responsabilité

M. Byrne, l’ancien directeur général d’AIB qui a rejoint Davy il y a deux ans en tant que directeur général adjoint, devrait s’adresser lundi matin aux 700 employés de Davy afin d’apaiser leurs inquiétudes.

Vendredi, le conseil a entendu des témoignages de colère du personnel face à la gestion de l’enquête et à la responsabilité des hauts responsables. M. Byrne et d’autres cadres supérieurs sont également confrontés à une bataille pour convaincre les clients que Davy peut tracer une ligne sous la débâcle.

«Le traitement du problème [last] semaine laissait beaucoup à désirer, par le biais des déclarations émanant de l’entreprise et de la façon dont il a fallu plusieurs jours pour que tout niveau de responsabilité soit mis en œuvre par l’entreprise elle-même », a déclaré M. McGrath à The Week de RTÉ One. dans le programme Politique le dimanche. «C’est un problème extrêmement grave.»

M. McGrath a déclaré que l’Agence nationale de gestion de la trésorerie (NTMA), qui reconnaît Davy comme le seul négociant principal en obligations d’État détenu par des Irlandais et qui utilise l’entreprise pour vendre une nouvelle dette, attendait une réponse de Davy aux préoccupations de la NTMA concernant la société. comportement.