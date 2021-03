L’Irlande aura la dette par habitant la plus élevée d’Europe cette année

L’Irlande devrait avoir la dette publique par habitant la plus élevée d’Europe cette année, car l’impact des emprunts liés à Covid-19 fait grimper le fardeau de chaque individu dans l’État de près de 4000 € en 2021.

Cela signifie que, par habitant, les Irlandais supporteront un fardeau de la dette de près de 20 000 € de plus que la moyenne de l’UE.

Selon les chiffres de la Commission européenne, l’Irlande devrait avoir une dette publique totale de 241,6 milliards d’euros pour 2021, en hausse de près de 10% par rapport à 2020. Considérée par personne, cela signifie que le fardeau de la dette sera de € 48 291 cette année, le plus élevé de l’Union européenne et du Royaume-Uni.

La moyenne de l’UE prévue est de 29 217 euros, tandis que la moyenne de la zone euro devrait être de 35 193 euros. Il reste cependant nettement inférieur à la charge de la dette prévue aux États-Unis (71 808 €) ou au Japon (91 060 €).

Les chiffres montrent également que l’Irlande a connu la plus forte augmentation de la dette par habitant au cours de l’année écoulée, en hausse de 9%, soit 3919 €, par rapport à 2020.

Il devrait augmenter de 1509 € supplémentaires par personne en 2022.

La deuxième augmentation la plus importante est la France, où le fardeau de la dette devrait augmenter de 3 013 € par habitant cette année. A titre de comparaison, la dette par habitant devrait augmenter de 2 158 € par personne au Royaume-Uni cette année et de 954 € en Allemagne.

En 2022, la Belgique devrait dépasser l’Irlande en tant que pays avec le plus lourd endettement par habitant, avec 50 441 euros, contre 49 800 euros pour l’Irlande.

Les emprunts publics irlandais se sont intensifiés au cours de l’année écoulée pour faire face au coût de la pandémie de Covid-19, l’Irlande étant citée comme ayant la réponse la plus stricte par un récent rapport d’Oxford.

Avec le paiement du chômage pandémique à lui seul coûtant à l’État environ 140 millions d’euros par semaine, et avec plus de 6 milliards d’euros dépensés en subventions salariales depuis le début de la pandémie, la dette publique a augmenté en conséquence.

Un fardeau croissant

Avant la crise financière de 2008, la dette irlandaise par habitant était nettement inférieure à la moyenne de l’UE, à seulement 10 715 € en 2007, contre une moyenne de 15 063 € dans l’UE. En 2011, cependant, le fardeau de la dette de l’Irlande était passé à 41 438 €, grâce à d’importants emprunts pour faire face à la crise des banques de l’État. Cela le place à près du double de la moyenne de l’UE, qui s’élevait à 21 137 € cette année-là.

Depuis 2013, cependant, il était en grande partie sur une trajectoire descendante jusqu’à ce que Covid frappe.

Pour Austin Hughes, économiste en chef chez KBC Bank Ireland, ce n’est pas nécessairement la mesure de la dette qui est importante, mais plutôt la capacité de remboursement d’un pays.

S’il est «indubitablement vrai que la dette par habitant est élevée», dit-il, l’Irlande, étant donné que son revenu par habitant est également relativement élevé par rapport à la plupart des autres économies, est bien placée pour l’assumer.

«À cet égard, notre capacité à surmonter cette situation est importante», dit-il. Sur la base d’un coût de service annuel d’environ 4 milliards d’euros par an, il a déclaré que le fardeau par habitant de la dette de l’État était d’environ 800 euros.

«À condition que vous fassiez la bonne chose, et dans ce cas, c’est incontestablement la bonne chose [to borrow to support the economy], à cet égard, vous augmentez en fait la capacité des générations futures à payer le fardeau des intérêts qui s’y rapportent. »

Le risque pourrait se présenter sous la forme d’une hausse des taux d’intérêt à l’avenir, ce à quoi a fait allusion la semaine dernière le ministre des Finances Paschal Donohoe, qui a déclaré que plus la dette publique est élevée, «plus toute augmentation des coûts d’emprunt sera douloureuse».