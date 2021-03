Le scandale des masques frappe le camp de Merkel avant les élections

Appuyez sur play pour écouter cet article

STUTTGART, Allemagne – On l’appelle la «super année électorale» de l’Allemagne, mais le début n’est pas si super pour les chrétiens-démocrates d’Angela Merkel.

Les scandales concernant deux députés qui tirent profit du coronavirus en négociant des contrats de masques faciaux et la frustration face à la lenteur des vaccinations ont frappé la popularité du parti avant deux élections régionales dimanche.

Les votes dans les états occidentaux du Bade-Wurtemberg et de la Rhénanie-Palatinat sont les premières de sept élections en Allemagne cette année, culminant par des élections générales en septembre qui choisiront le successeur de Merkel.

Les scandales de masques impliquent un député de l’Union chrétienne-démocrate (CDU) de Merkel et un autre de son parti jumeau bavarois, l’Union chrétienne-sociale (CSU). Mais c’est la CDU qui est sur le bulletin de vote lors des élections de dimanche, ce qui signifie que le nouveau chef du parti, Armin Laschet, prendra le coup s’il se comporte mal. Cela, à son tour, pourrait réduire les chances de Laschet de devenir le candidat CDU / CSU à la chancelière – un titre qui mettra le titulaire en pole position pour succéder à Merkel.

Dans le Bade-Wurtemberg – un état riche du sud-ouest qui abrite de grands constructeurs automobiles tels que Daimler-Benz et Porsche, et qui était autrefois un bastion conservateur – les espoirs de la CDU de reprendre la première place des Verts se sont évaporés.

Bien que le premier ministre vert de l’État, Winfried Kretschmann, soit quelque peu aberrant au sein de son propre parti, sa victoire probable donnera un coup de pouce aux Verts alors qu’ils cherchent à consolider la deuxième place dans les sondages nationaux et à rejoindre une coalition au pouvoir après les élections générales.

SONDAGE ÉLECTORAL RÉGIONAL DE BADEN-WÜRTTEMBERG Pour plus de données de sondages à travers l’Europe, visitez POLITICO Sondage des sondages.

Kretschmann est arrivé au pouvoir en 2011, devenant le premier Premier ministre vert d’un État allemand et mettant fin à des décennies de règne de la CDU dans le Bade-Wurtemberg. Il dirige actuellement une coalition avec la CDU, qui lui sert de partenaire junior.

Kretschmann, âgé de 72 ans, s’est bâti la réputation d’être plus conservateur socialement et fiscalement que beaucoup d’autres membres de son parti, et en tant que leader qui considère attentivement les intérêts de l’industrie lorsqu’il tente de trouver un équilibre entre la protection du climat et la prospérité économique.

La candidate de la CDU, Susanne Eisenmann, qui est ministre de l’Éducation nationale sous Kretschmann depuis 2016, le défie pour le poste le plus élevé. Elle a tenté de faire valoir que même si Kretschmann est un modéré, son parti a été détourné par des Verts plus radicaux.

Au cours d’un débat télévisé au début du mois, Eisenmann a accusé le Premier ministre de l’État de soutenir un manifeste du parti qui veut forcer presque tout le monde à passer de la voiture au vélo ou à la marche – même les grands-mères.

« Mais cela ne dit pas qu’une grand-mère doit marcher 20 kilomètres », a répondu Kretschmann avec un sourire malicieux dans un débat qui a suggéré que les deux partenaires de la coalition ne sont pas si éloignés sur de nombreuses questions.

Malgré près d’une décennie au pouvoir, Kretschmann reste personnellement populaire dans l’État.

«Il semble sympathique et humain», a déclaré Leonie Müller, étudiante à l’Université des médias de Stuttgart, dans le centre-ville la semaine dernière. Bien que le gouvernement de l’État puisse prendre des mesures plus décisives en matière de protection de l’environnement, «un peu de progrès vaut mieux que rien», a-t-elle soutenu.

«Vous devez prendre par la main les conservateurs de l’État et les conduire doucement dans la nouvelle ère», a déclaré Müller.

Pourtant, la politique de Kretschmann va trop loin pour certains.

«Vous ne pouvez pas simplement détruire notre industrie automobile», a déclaré Sibylle Kies, une retraitée assise sur un banc de parc en face du nouveau palais de Stuttgart, qui servait autrefois de résidence royale et abrite aujourd’hui le ministère de l’Économie du Bade-Wurtemberg. Kies a déclaré que la politique des Verts visant à rendre les voitures moins attrayantes, en particulier pour les citadins, avait conduit des «cyclistes insolents» à s’emparer de la ville.

«Kretschmann remportera probablement les élections car il est très populaire, mais il ne servira pas tout le mandat», a-t-elle déclaré, citant la récente révélation du Premier ministre selon laquelle sa femme souffre d’un cancer du sein comme raison pour lui de prendre sa retraite prématurément.

Le sondage de POLITICO donne aux Verts 33% des voix dans le Bade-Wurtemberg, 8 points d’avance sur la CDU, deuxième. Les deux partis étaient au coude à coude en septembre dernier mais les Verts ont pris les devants et ont considérablement élargi leur avance ces dernières semaines.

Pays Kohl

La CDU a de meilleures chances de terminer première lors de l’autre élection régionale qui aura lieu dimanche, dans l’État de Rhénanie-Palatinat – bien qu’elle soit à nouveau confrontée à un premier ministre populaire de l’État à Malu Dreyer des sociaux-démocrates de centre-gauche.

Un sondage montre le SPD avec 31% de soutien en Rhénanie-Palatinat, juste un point d’avance sur la CDU.

La Rhénanie-Palatinat est beaucoup plus petite que le Bade-Wurtemberg, mais y gagner aurait une grande valeur symbolique pour la CDU. C’était l’État d’origine de Helmut Kohl, le chancelier de longue date de la CDU qui a supervisé l’unification allemande.

Plus tôt cette année, la CDU avait une faible avance sur le SPD de l’État. Mais les rôles se sont inversés ces dernières semaines et le camp conservateur est confronté à une lutte acharnée en raison du scandale des masques et du mécontentement général face à la crise des coronavirus.

« Ce n’est pas exactement à quoi ressemble un vent arrière, ce n’est pas bon », a admis lundi le chef local de la CDU Christian Baldauf, faisant référence au scandale des députés. «Mais je suppose que le [voters] sont très bien capables de distinguer que nous parlons ici de moutons noirs.

Bien que la CDU gouverne avec le SPD au niveau national, ce sont les conservateurs qui profitent le plus de la frustration des coronavirus, en raison de l’affaire du masque et du fait que les politiciens de la CDU ont un rôle de premier plan dans la gestion de la crise.

Le patron de la CDU nationale, Laschet, semble espérer que les électeurs se concentreront sur les questions de pain et de beurre plus près de chez eux plutôt que sur les scandales à Berlin.

«Nous ne savons pas encore comment [the elections] se révélera; ils porteront également sur des questions régionales, sur lesquelles les électeurs peuvent se différencier », a-t-il déclaré. Laschet a déclaré qu’il ne laisserait pas la modernisation de la CDU «être ruinée par les actions de parlementaires individuels qui n’ont rien d’autre en tête que de gagner de l’argent».

Ce n’est pas seulement la modernisation du parti au pouvoir allemand qui est en jeu. Il y a aussi les chances de Laschet d’obtenir la nomination CDU / CSU pour se présenter à la chancelière.

Le principal rival de Laschet est Markus Söder, le premier ministre bavarois et chef de la CSU, même s’il a évité de dire ouvertement qu’il voulait se présenter.

Ironiquement, la pandémie peut aider la CDU et Laschet d’une manière, même si elle menace leur fortune politique dans d’autres.

En raison du virus, de nombreux électeurs ont choisi de voter par courrier – avant que les derniers scandales n’éclatent.

Lundi, les médias allemands ont rapporté que pas moins d’une personne sur trois ayant le droit de voter dans le Bade-Wurtemberg avait déjà voté. En Rhénanie-Palatinat, le chiffre était encore plus élevé, à près de 37 pour cent.