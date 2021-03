Covid-19: Tánaiste pense qu’il y aura du tourisme intérieur cet été

Le tánaiste Leo Varadkar a déclaré qu’il pensait qu’il y aurait une saison touristique nationale cet été et qu’il espère toujours que les délais de vaccination pourront être respectés.

Le dirigeant du Fine Gael a également déclaré que le vaccin russe Spoutnik V ne changerait pas la donne pour l’Irlande et a versé de l’eau froide sur les suggestions de son propre parti selon lesquelles les restrictions sur le nombre de personnes lors des funérailles devraient être assouplies.

M. Varadkar a déclaré que le gouvernement prévoyait toujours de faire vacciner 80% des adultes d’ici la fin du mois de juin et que tous les plus de 16 ans offraient les vaccins d’ici la fin du mois de septembre.

Il a déclaré à Newstalk Breakfast: «Il y a eu des dérapages, c’est la vérité. On ne peut nier cela et les gens en sont conscients.

Mais il a également suggéré: «il peut arriver un moment où nous nous réveillerons un jour et AstraZeneca nous dit que leurs usines sont en train de monter en puissance et qu’ils ont plus de vaccins en provenance de l’usine en Inde ou ailleurs afin que nous puissions voir le tout. étant accélérée, j’espère toujours que nous pourrons respecter ces délais. »

Interrogé sur la possibilité d’un assouplissement des restrictions pour les personnes déjà vaccinées, M. Varadkar a déclaré qu’il aimerait rechercher où de telles mesures étaient autorisées, mais qu’à l’heure actuelle, la position de l’ECDC était que ce serait un risque trop élevé et pas assez. les gens avaient encore été vaccinés.

Alors que le vaccin offrait une protection contre l’hospitalisation et la mort, les gens pourraient peut-être encore transmettre le virus, a-t-il averti.

Interrogé sur la possibilité d’un voyage international, il a déclaré que cela dépendrait des données, mais a ajouté: «bien avant de voyager à l’étranger pour des raisons non essentielles, nous aurons une quarantaine obligatoire opérationnelle. Donc, au départ, le voyage directionnel est en fait plus de restrictions pas moins sur les voyages à l’étranger de toute façon.

«Je pense qu’il y aura une saison touristique nationale cet été comme il y en a eu l’été dernier.»

Spoutnik V

Il a déclaré que l’utilisation du vaccin Sputnik V était une possibilité pour l’Irlande, ajoutant que les données le concernant étaient «aussi bonnes que le vaccin Pfizer» et affirmant que l’Agence européenne des médicaments (EMA) procédait à un examen continu afin qu’il soit autorisé dans l’UE. .

Mais il a déclaré: «malgré ce que vous pourriez voir dans les flashs d’informations à travers le monde, la pandémie est très grave en Russie pour le moment, ils n’ont pas vacciné une grande partie de leur propre population.

«Pendant qu’ils donnent des vaccins à certains de leurs alliés. Cela ne changera pas la donne pour nous. »

Il a déclaré que quatre vaccins seront autorisés à être utilisés ici d’ici la fin de la journée une fois que la version Johnson & Johnson aura obtenu l’approbation de l’EMA et que d’autres le seront dans les mois à venir.

«Il viendra un moment où nous aurons beaucoup de vaccins, mais ce n’est pas encore, ce sera probablement en avril ou en mai», a déclaré M. Varadkar.

Interrogé sur les appels de son propre parti pour alléger la limite du nombre de personnes assistant aux funérailles, M. Varadkar a déclaré qu’il y avait «une immense sympathie pour les gens qui prennent des décisions très difficiles concernant les funérailles» en termes de dix personnes peuvent assister.

«C’est extrêmement difficile et l’une des choses horribles à propos de cette pandémie est la façon dont elle ne nous permet pas de pleurer et de pleurer d’une manière que nous aurions fait normalement, toute notre vie.

Mais il a dit: «Encore une fois, vous savez que le message de moi, du Taoiseach du gouvernement de Nphet est très clair. Nous n’allons pas alléger les restrictions de ce côté-ci du 5 avril », quel que soit le nombre de personnes vaccinées.

«Nous ne voulons pas aller trop loin puis retomber en arrière. Ce sera une lente réouverture étape par étape », a-t-il déclaré à Newstalk Breakfast.

Il a dit: «Une fois que vous avez commencé dans cette voie, il y a six autres suggestions» et il a dit qu’il y avait d’autres choses mentionnées lors de la réunion du Fine Gael hier soir comme le golf et les services religieux à Pâques.

M. Varadkar a déclaré: «Cela crée un tout ce qui s’appelle un comportement d’anticipation, et cela envoie le message que les choses vont bien maintenant et qu’il est dans la nature humaine de faire un peu plus que ce qui est réellement autorisé.

«Et c’est ainsi que nous pourrions nous retrouver sur la mauvaise voie, et nous ne sommes tout simplement pas prêts à risquer que non tant qu’il y aura encore des personnes de plus de 70 ans non vaccinées et encore des personnes vulnérables à Covid non vaccinées.»

Interrogé sur la réouverture de services tels que les coiffeurs, ainsi que sur l’ouverture de terrains de golf et de services religieux, M. Varadkar a déclaré qu’il devait faire attention à ce qu’il disait car il ne voulait pas être accusé de cerf-volant. Toutes les décisions devraient être fondées sur des données.

Le Tánaiste espérait que certaines activités telles que l’entraînement (pour le sport) pourraient revenir après le 5 avril, mais il pourrait être nécessaire d’avoir des règles sur le niveau de contact.