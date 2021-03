Explainer: Pourquoi les vaccins Covid-19 ne peuvent-ils pas être fabriqués en Irlande?

L’Irlande possède un important secteur de fabrication de médicaments, avec la plupart des plus grandes sociétés biopharmaceutiques du monde opérant ici, mais se tourner vers la production de vaccins Covid-19 ne serait pas simple, bon marché ou rapide.

Les producteurs de vaccins Covid-19 ont-ils des activités en Irlande?

Oui. Pfizer, la multinationale pharmaceutique américaine à l’origine du plus grand nombre de doses de vaccin Covid-19 administrées en Irlande, emploie plus de 4 000 personnes sur cinq sites à Cork, Dublin et Kildare. MSD Ireland, connue sous le nom de Merck aux États-Unis, a conclu un accord avec Johnson & Johnson, connu sous le nom de Janssen en Europe, pour produire son vaccin à injection unique Covid-19 aux États-Unis mais pas en Europe. Elle exploite une grande installation de vaccins et de produits biologiques à Carlow.

Fabriquent-ils – ou vont-ils fabriquer – des vaccins Covid-19 en Irlande?

Non. Pfizer exploite une grande installation biotechnologique à Grange Castle dans l’ouest de Dublin, une usine de fabrication de comprimés à Newbridge, Co Kildare et une usine de fabrication de produits chimiques à Cork, mais elle a localisé sa fabrication de vaccins Covid-19 en Europe dans la municipalité belge de Puurs.

L’accord de Merck avec J&J concerne uniquement les États-Unis. La société produit un médicament anticancéreux très efficace appelé Keytruda dans l’usine MSD Ireland de Carlow, qui est en forte demande dans le monde entier.Par conséquent, le passage au vaccin signifierait l’arrêt de la production de ce médicament essentiel.

Pourquoi les vaccins ne peuvent-ils pas être produits en Irlande?

En termes simples, les installations de fabrication du secteur pharmaceutique de l’État ne sont pas équipées pour fabriquer le vaccin Covid-19 et il faudrait des années pour qu’elles soient réutilisées pour fabriquer des vaccins.

Pfizer a commencé à développer la fabrication du vaccin Covid-19 l’été dernier et a décidé de centraliser la production dans quatre sites dans le monde, trois aux États-Unis et un en Europe (Belgique). Certains équipements nécessaires à la production du vaccin n’existaient pas et ont dû être créés à partir de zéro, ce qui a nécessité un investissement de 2 milliards d’euros pour démarrer la production. L’investissement et l’équipement requis ont obligé Pfizer à décider des meilleurs emplacements pour produire le vaccin.

Des vaccins pourraient-ils être produits dans l’État si nécessaire?

Oui, mais cela prendrait du temps et de l’argent, et ne résoudrait pas le problème immédiat à court terme des pénuries de vaccins et des retards dans l’approvisionnement promis de doses dans l’État.

«Nous n’avons tout simplement pas la technologie ici», a déclaré Matt Moran, directeur de BioPharmaChem, qui fait partie du groupe de représentants des entreprises et de l’industrie, Ibec.

M. Moran a déclaré que la fabrication de vaccins spécialisés nécessite de nouvelles technologies telles que celle autour de la nouvelle technologie d’ARNm utilisée dans les vaccins Pfizer et Moderna. L’investissement dans de nouvelles installations prend du temps et des investissements en raison des exigences réglementaires et technologiques, toutes les étapes de construction, de qualification, de validation et d’approbation du chien de garde nécessaires s’étendant sur plusieurs années.

«Si vous décidiez le matin que vous vouliez mettre en place une installation de production de vaccins Covid-19, cela ne deviendrait pas viable avant deux ou trois ans», a-t-il déclaré. «Même si nous pouvions le faire ici, ce serait dans le contexte d’être un État membre de l’UE, donc vous seriez simplement en train de l’approvisionner en Irlande. Cela ne vous donnerait pas un accès préférentiel au produit. »

Mais le gouvernement voit-il les choses différemment à ce sujet?

C’est clairement le cas. Taoiseach Micheál Martin a déclaré que le gouvernement avait offert un soutien de l’État à Pfizer pour fabriquer les vaccins Covid-19 ici, mais la société a déclaré qu’elle concentre sa production de vaccins dans l’usine en Belgique. Le tánaiste Leo Varadkar a également balancé la carotte de l’aide d’État, affirmant qu’elle était proposée aux entreprises si elles voulaient fabriquer des vaccins ici. Le gouvernement avait été en contact avec des sociétés pharmaceutiques exerçant des activités dans l’État. IDA Ireland, l’agence nationale pour les investissements étrangers, est en contact régulier avec ces entreprises.

Que pense l’industrie pharmaceutique?

C’est plus réaliste, sachant que dans le temps qu’il faudrait à l’industrie pour installer une usine de vaccins ici, si une entreprise était même encline à envisager cela, le problème à court terme des pénuries de vaccins serait probablement résolu plus tard cette année, car plus les vaccins sont approuvés et les entreprises augmentent leur production pour répondre à la demande mondiale de protection de la population au sens large.

Alors, qu’est-ce qui se cache derrière ces déclarations de hauts responsables du gouvernement?

Une source de l’industrie a suggéré qu’il pourrait s’agir d’un «cerf-volant» de la part d’un gouvernement sous pression pour montrer qu’il fait tout ce qu’il peut pour répondre à la clameur du public en faveur d’une augmentation des approvisionnements en vaccins alors que la colère monte face aux restrictions de verrouillage prolongées et à la lenteur du déploiement des vaccins.